Tanggapan Laporta... Perkembangan terbaru dalam kisah Barcelona dan Álvarez

Juan Laporta, Presiden Barcelona, menanggapi kritik yang dilontarkan kepadanya oleh Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, terkait upaya Barça untuk merekrut Julián Álvarez, yang menurut pejabat klub Madrid tersebut tidak akan dijual.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan Laporta, yang ia sampaikan kepada stasiun radio "Catalonia Radio" saat sedang berjalan-jalan di jalanan New York.

Laporta mengatakan, “Saya menghormati pendapat semua orang. Yang saya tahu hanyalah bahwa kami telah mengajukan tawaran, dan tawaran itu masih berlaku.”

Ia melanjutkan, “Pada waktu tertentu, kami akan mengumumkan dari pihak kami bahwa tawaran ini telah kedaluwarsa. Apakah itu akan terjadi pada akhir Juli? Kemungkinan besar, ya.”

Di sisi lain, Laporta berbicara mengenai hubungan baik yang terjalin antara Barcelona dengan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), selama kunjungannya ke Amerika Serikat untuk menyaksikan final Piala Dunia.

Laporta mengatakan, “Federasi Sepak Bola Spanyol dan Asosiasi La Liga ada di sini, mereka mengundang kami untuk menghadiri pertandingan final, dan mereka memperlakukan kami dengan sangat baik—ini adalah sikap yang kami hargai. Kami memanfaatkan waktu ini untuk membangun hubungan dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola.”

Ia menambahkan, “Saya bangga bahwa Barcelona diwakili oleh 8 pemain di final Piala Dunia, yang merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pemain. Di sisi lain, kami memiliki pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi, yang merupakan produk akademi Barcelona. Dalam arti tertentu, Messi tetap menjadi pemain yang menentukan dan ingin mempertahankan dominasinya, sementara Yamal mewakili masa kini dan masa depan, serta berupaya meneruskan estafet kepemimpinannya.”