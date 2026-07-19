Kesempatan emas bagi Barcelona dan Real Madrid... Tottenham menurunkan harga pemainnya!

Klub Inggris Tottenham Hotspur mulai menyusun rencana untuk musim depan tanpa mengandalkan bek tengah asal Argentina, Cristian Romero, yang menjadi pertanda jelas bahwa ia akan segera hengkang selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Situs "Team Talk" yang khusus memberitakan transfer menyebutkan bahwa manajemen "The Spurs" telah menetapkan harga sang pemain sekitar 48 juta euro, turun secara signifikan dari angka yang diminta beberapa minggu lalu yang mencapai 60 juta euro, hal ini mungkin akan mendorong klub-klub yang tertarik untuk mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat.

Bek internasional tersebut menjadi sorotan ketat dari beberapa raksasa Eropa, terutama Inter Milan dari Italia, serta tiga klub ibu kota Spanyol—Real Madrid, Barcelona, dan Atlético Madrid—yang memantau perkembangannya dengan sangat cermat.

Namun, sumber-sumber menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada negosiasi lanjutan antara Tottenham dan klub mana pun yang tertarik, serta klub asal London tersebut belum menerima tawaran resmi tertulis untuk mendatangkan pemain berusia 28 tahun tersebut.

Romero, yang bergabung dengan Tottenham dari Atalanta Italia, merupakan salah satu pilar pertahanan utama tim, namun tampaknya manajemen telah memutuskan untuk melepasnya sebagai bagian dari rencana restrukturisasi tim dalam persiapan menghadapi musim baru.