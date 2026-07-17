Kasus transfer Julián Álvarez, penyerang Atlético Madrid, mengalami ketegangan dan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya beberapa jam menjelang dimulainya final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, menyusul pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Miguel Ángel Gil Marín, CEO klub Spanyol tersebut, yang secara terbuka dan tegas menutup pintu terhadap segala kemungkinan kepergian pemain internasional tersebut, sebuah langkah yang memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa di kalangan penyerang Argentina dan agen-agennya.

Surat kabar "Sport" dari Catalunya mengungkapkan bahwa Álvarez merasa sangat kecewa dan sangat tidak puas terhadap manajemen Atlético Madrid, karena ia sangat yakin bahwa klub tersebut tidak memenuhi komitmen yang jelas yang telah dijanjikan kepadanya beberapa bulan lalu, yang dianggap pemain tersebut sebagai semacam pengingkaran atas janji dan kesepakatan lisan yang telah dibuat antara kedua belah pihak pada awal tahun ini.

Akar dari perselisihan dan krisis saat ini bermula pada Februari lalu, ketika Gil Marín memberikan janji yang jelas dan tegas kepada sang pemain bahwa ia akan memfasilitasi kepindahannya dan tidak akan menjadi penghalang bagi kepergiannya jika ada tawaran finansial yang mendekati jumlah yang diajukan Barcelona pada awal bursa transfer musim panas (100 juta euro), janji yang dianggap Alvarez sebagai lampu hijau yang jelas untuk mewujudkan impian besarnya mengenakan seragam klub Catalan yang legendaris tersebut.

Janji ini merupakan salah satu alasan utama dan penentu yang mendorong penyerang internasional Argentina tersebut untuk angkat bicara dan menyatakan secara terbuka selama berada di pemusatan latihan tim nasional bahwa ia merasa sangat bersemangat dan memiliki hasrat yang jelas untuk mewujudkan “mimpinya”, pernyataan yang mendapat sambutan luas dan disambut baik di jajaran manajemen Barcelona, yang menganggapnya sebagai upaya nyata dan serius pertama dari sang pemain untuk menekan manajemen Atlético Madrid yang sebelumnya dengan tegas menolak untuk terlibat dalam negosiasi serius apa pun terkait transfer tersebut.

Namun, situasi menjadi semakin rumit dan tegang bagi Julian Álvarez maupun klub Barcelona, menyusul pesan tegas dan tegas yang disampaikan oleh Miguel Ángel Gil Marín.

Dengan nada tegas dan jelas, ia mengatakan: “Saya sama sekali tidak ragu bahwa Atlético adalah tempat yang paling tepat dan terbaik bagi Julián di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah penyerang yang ideal dan paling sesuai untuk proyek ambisius Atlético,” seraya menambahkan dengan sangat jelas bahwa sikap resmi dan final klub ini telah disampaikan secara langsung kepada sang pemain sendiri, agen pribadinya, dan presiden FC Barcelona secara pribadi, dalam pesan yang jelas untuk menutup kasus ini secara definitif.”

Alih-alih pernyataan ini, menurut surat kabar “Sport”, menutup bab ini dan mengakhiri kontroversi seputar masa depan sang pemain, justru memicu kemarahan yang sangat besar dan reaksi keras dari penyerang asal Argentina tersebut, yang dengan tegas meyakini bahwa pernyataan manajemen saat ini bertentangan sepenuhnya dan secara eksplisit menyimpang dari kesepakatan lisan yang telah dicapai beberapa bulan lalu, yang ia anggap sebagai semacam kemunduran yang tidak dapat dibenarkan dari janji dan komitmen yang telah diberikan kepadanya.

Surat kabar Catalan tersebut menyebutkan bahwa sangat mungkin Julian Alvarez akan kembali tampil di hadapan media segera setelah Piala Dunia berakhir, untuk menegaskan dengan jelas dan tegas keinginannya yang kuat untuk meninggalkan Atlético Madrid, serta memperjuangkan haknya untuk hengkang yang dianggapnya sebagai kesepakatan sebelumnya dan janji yang telah diikat klub kepadanya, yang tidak dapat ditarik kembali dengan mudah.

Di saat yang sama, di sisi lain dari persamaan yang rumit ini, Barcelona sama sekali tidak berniat memicu konflik terbuka atau terlibat dalam perang pernyataan media dengan Atlético Madrid, dan juga tidak berencana menanggapi—baik secara langsung maupun tidak langsung—pernyataan terbaru Miguel Ángel Gil Marín, di mana sikap resmi klub Catalan tersebut tetap sepenuhnya konsisten dan tidak berubah, sebagaimana diungkapkan oleh Presiden klub Juan Laporta dalam berbagai pernyataan berulang yang ia sampaikan di Barcelona, kemudian di kota Dallas, Amerika Serikat, dan terakhir di New York selama tur terbarunya.