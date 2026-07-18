Alvarez? Ancaman ganda bagi bintang Atlético Madrid di final Piala Dunia

Sesi latihan terakhir tim nasional Argentina, menjelang final Piala Dunia melawan Spanyol, mengalami penundaan selama 45 menit akibat badai petir yang sama yang menyebabkan dihentikannya latihan tim La Roja.

Setelah cuaca membaik, para pemain "Tango" memulai latihan mereka di pusat latihan klub New York Red Bulls di kota Morrison.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa pembagian seragam latihan oleh pelatih Lionel Scaloni mengungkap adanya tiga opsi untuk mengisi satu-satunya posisi yang masih diragukan dalam susunan pemain inti, yaitu posisi sayap kanan di lini tengah.

Selain para pemain yang menjadi starter saat melawan Inggris, termasuk Giuliano Simeone, Scaloni juga memberikan seragam latihan kepada Rodrigo de Paul dan Giovanni Lo Celso, yang merupakan dua opsi lainnya untuk mengisi posisi tersebut.

De Paul adalah pemain inti reguler di posisi tersebut hingga semifinal Piala Dunia, sementara Lo Celso menampilkan performa yang baik saat bermain di posisi tersebut selama turnamen.

Belum diketahui, siapa di antara ketiga opsi tersebut yang akan dipilih Scaloni untuk final Piala Dunia.

Oleh karena itu, kehadiran Giuliano Simeone dalam susunan pemain inti belum terjamin, karena ia menghadapi ancaman ganda dari De Paul dan Lo Celso menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Spanyol.