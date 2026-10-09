Weissrussland Übersicht

Nunez aurait-il dû revenir en Europe ? Pourquoi l’attaquant est toujours en Arabie saoudite

Darwin Nunez a aujourd’hui 27 ans et devrait être au sommet de sa carrière. L’ancien attaquant de Liverpool a choisi de ne pas revenir jouer en Europe, et potentiellement en Premier League, lors du dernier mercato. Il est resté en Arabie saoudite. Gus Poyet a expliqué à GOAL pourquoi son compatriote uruguayen a fait ce choix, avec un contrat « fou » qui a pesé dans la balance.