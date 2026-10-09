Weissrussland Übersicht

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a souligné le rôle essentiel de Mohamed Salah dans l’ascension fulgurante du jeune prodige Rio Ngumoha. L’adolescent a été le moteur d’une remontée spectaculaire sur la scène européenne à Anfield, s’illustrant lors de la victoire haletante de Liverpool contre Villarreal (4-3) en Ligue des champions mardi soir et prouvant qu’il a beaucoup appris auprès des figures emblématiques du club.
Darwin Nunez a aujourd’hui 27 ans et devrait être au sommet de sa carrière. L’ancien attaquant de Liverpool a choisi de ne pas revenir jouer en Europe, et potentiellement en Premier League, lors du dernier mercato. Il est resté en Arabie saoudite. Gus Poyet a expliqué à GOAL pourquoi son compatriote uruguayen a fait ce choix, avec un contrat « fou » qui a pesé dans la balance.