Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Weissrussland

Weissrussland Übersicht

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-VILLAREAL

Van Dijk attribue à Salah l’ascension de Ngumoha

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a souligné le rôle essentiel de Mohamed Salah dans l’ascension fulgurante du jeune prodige Rio Ngumoha. L’adolescent a été le moteur d’une remontée spectaculaire sur la scène européenne à Anfield, s’illustrant lors de la victoire haletante de Liverpool contre Villarreal (4-3) en Ligue des champions mardi soir et prouvant qu’il a beaucoup appris auprès des figures emblématiques du club.

V. van DijkM. Salah
Darwin Nunez Uruguay 2026

Nunez aurait-il dû revenir en Europe ? Pourquoi l’attaquant est toujours en Arabie saoudite

Darwin Nunez a aujourd’hui 27 ans et devrait être au sommet de sa carrière. L’ancien attaquant de Liverpool a choisi de ne pas revenir jouer en Europe, et potentiellement en Premier League, lors du dernier mercato. Il est resté en Arabie saoudite. Gus Poyet a expliqué à GOAL pourquoi son compatriote uruguayen a fait ce choix, avec un contrat « fou » qui a pesé dans la balance.

D. NunezSaudi Pro League
Mehr
October 2026
World Cup Qualification UEFA
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
0
Italien badge
Italien
ITA
2
END
World Cup Qualification UEFA
Italien badge
Italien
ITA
1
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
1
END
ges 3 - 1
Mehr

Tabelle

First Division A crestFirst Division A

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
3Brighton crestBrighton75112351816
S
S
S
S
U
4Chelsea crestChelsea74121713413
S
S
N
U
N
5Liverpool crestLiverpool733198112
S
N
S
U
S
6Brentford crestBrentford7241138510
N
U
S
U
U
7Leeds crestLeeds724196310
U
N
U
S
U
Mehr

Zoom sur les paris

Pronostic Liverpool vs Villarreal 20/10/2026 : les Reds surmontent les absences
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen