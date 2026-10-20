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Vereinigte Arabische Emirate Übersicht
Tabelle
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Primeira Liga
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Colo Colo
|24
|17
|3
|4
|50
|27
|23
|54
|2
|Universidad de Chile
|24
|13
|6
|5
|41
|19
|22
|45
|3
|Universidad Catolica
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|17
|42
|4
|Everton CD
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|13
|39
|5
|Palestino
|24
|11
|4
|9
|38
|35
|3
|37