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Vanuatu

Vanuatu Übersicht

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Tabelle

Liga MX crestLiga MX

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
6Arsenal U18 crestArsenal U187412127513
S
S
S
S
N
7Brighton & Hove Albion U18 crestBrighton & Hove Albion U1874121819-113
S
S
N
U
S
8Manchester United U18 crestManchester United U1864111721513
U
S
S
S
S
9West Ham United U18 crestWest Ham United U1874121715213
S
S
N
U
S
10Brentford U18 crestBrentford U1874032017312
S
S
S
N
N
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