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Vanuatu Übersicht
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Liga MX
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|6
|Arsenal U18
|7
|4
|1
|2
|12
|7
|5
|13
|7
|Brighton & Hove Albion U18
|7
|4
|1
|2
|18
|19
|-1
|13
|8
|Manchester United U18
|6
|4
|1
|1
|17
|2
|15
|13
|9
|West Ham United U18
|7
|4
|1
|2
|17
|15
|2
|13
|10
|Brentford U18
|7
|4
|0
|3
|20
|17
|3
|12