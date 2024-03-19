Marokko Übersicht

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الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|بايرن ميونخ للسيدات
|7
|7
|0
|0
|24
|6
|18
|21
|2
|فولفسبورج
|7
|6
|0
|1
|23
|8
|15
|18
|3
|آينتراخت فرانكفورت للسيدات
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|4
|باير ليفركوزن
|7
|4
|1
|2
|13
|10
|3
|13
|5
|كولن
|7
|4
|0
|3
|13
|9
|4
|12