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Marokko

Marokko Übersicht

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October 2026
Freundschaftsspiel
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Marokko
MAR
3
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Usbekistan
UZB
1
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Freundschaftsspiel
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Marokko
MAR
0
Usbekistan badge
Usbekistan
UZB
0
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Tabelle

الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات crestالدوري الألماني لكرة القدم للسيدات

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1بايرن ميونخ للسيدات crestبايرن ميونخ للسيدات77002461821
S
S
S
S
S
2فولفسبورج crestفولفسبورج76012381518
S
S
N
S
S
3آينتراخت فرانكفورت للسيدات crestآينتراخت فرانكفورت للسيدات7421127514
U
N
S
S
S
4باير ليفركوزن crestباير ليفركوزن74121310313
U
S
S
N
S
5كولن crestكولن7403139412
S
N
N
S
S
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