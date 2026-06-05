+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Hongkong

Hongkong Übersicht

Lionel Messi Argentina 2026

"Kami akan mengalahkan Messi!" - Bintang Aljazair melontarkan peringatan kepada Argentina menjelang Piala Dunia

Gelandang serang Aljazair, Ibrahim Maza, dengan penuh keyakinan menargetkan kemenangan bersejarah atas Argentina dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 mendatang. Pemain muda berusia 20 tahun yang menjadi andalan Bayer Leverkusen ini tiba di Amerika Serikat menjelang turnamen tersebut dan langsung mengungkapkan ambisinya yang tak kenal takut, sambil mengabaikan taktik psikologis yang diterapkan oleh juara dunia bertahan.

I. MazaAlgeria
Mehr
June 2026
Freundschaftsspiele
Hongkong badge
Hongkong
HKO
2
Mongolei badge
Mongolei
MNG
0
END
Freundschaftsspiele
Kambodscha badge
Kambodscha
CAM
2
Hongkong badge
Hongkong
HKO
0
END
Mehr

Tabelle

Bundesliga crestBundesliga

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
4VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart34188871492262
U
S
U
U
N
5Hoffenheim crestHoffenheim34187965521361
N
S
U
S
S
6Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen34178968472159
U
N
S
S
N
7Freiburg crestFreiburg34138135157-647
S
N
U
N
S
8Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt341111126165-444
U
N
N
U
N
Mehr

Apostas em destaque

Odds para o vencedor da Copa do Mundo 2026: favoritos
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen