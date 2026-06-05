Hongkong Übersicht

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Tabelle
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Bundesliga
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|4
|VfB Stuttgart
|34
|18
|8
|8
|71
|49
|22
|62
|5
|Hoffenheim
|34
|18
|7
|9
|65
|52
|13
|61
|6
|Bayer Leverkusen
|34
|17
|8
|9
|68
|47
|21
|59
|7
|Freiburg
|34
|13
|8
|13
|51
|57
|-6
|47
|8
|Eintracht Frankfurt
|34
|11
|11
|12
|61
|65
|-4
|44