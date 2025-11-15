El "decisivo" Leroy Sané gana elogios de Julian Nagelsmann mientras el desafío controversial del entrenador de Alemania obtiene recompensas del extremo del Galatasaray

El papel protagonista de Sané surge en respuesta a una discusión pública sobre su rol en el equipo tras su decisión de dejar la Bundesliga por la Super Lig. El entrenador del equipo nacional, Nagelsmann, había advertido públicamente a Sané que necesita ser sobresaliente en el Galatasaray para mantener un lugar en el equipo.

"Si tuviéramos seis o siete jugadores para elegir en esa posición, entonces sería significativamente más difícil para él", dijo a los periodistas. "Él sabe que no hay un número ilimitado de oportunidades para probarse a sí mismo a nivel de selección nacional. Le dije eso abiertamente. En cuanto al perfil, tiene todo lo que necesitamos en esa posición. Por eso tiene esta oportunidad ahora. Su tasa de goles y su rendimiento han mejorado significativamente en comparación con el comienzo, tanto en la Super Lig como en la Liga de Campeones. Pero aún tiene pasos que dar para mejorar aún más, tanto aquí como en el club".

Tras su advertencia, Nagelsmann recibió críticas de varias personalidades del fútbol alemán, pero el joven de 38 años se defendió, diciendo: "No hice esto por diversión. Se discutió con él. Sé de lo que es capaz y quiero que aporte lo que es capaz de hacer en el campo. Leroy sabe lo que se requiere y también sabe que no le quedan incontables oportunidades para demostrarse a nivel de selección nacional, al menos no bajo mi liderazgo. Tampoco utilicé la frase 'última oportunidad'. Dije que ya no tiene incontables oportunidades. Eso es un hecho".