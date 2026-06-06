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Fidschi

Fidschi Übersicht

Lionel Messi Argentina 2026

"سنهزم ليونيل ميسي".. نجم الجزائر يتوعد الأرجنتين في كأس العالم!

أعلن لاعب خط الوسط المهاجم في المنتخب الجزائري إبراهيم مازا بثقة عن سعيه لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية المقبلة لكأس العالم 2026. وقد وصل اللاعب الواعد البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يلعب في صفوف باير ليفركوزن، إلى الولايات المتحدة استعدادًا للبطولة، وسرعان ما أبدى طموحاته الجريئة، متجاهلًا التكتيكات النفسية التي قد تلجأ إليها حاملة لقب كأس العالم.

إبراهيم مازةالجزائر
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June 2026
Freundschaftsspiele
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Vanuatu
VUT
2
Fidschi badge
Fidschi
FJI
1
END
Freundschaftsspiele
Vanuatu badge
Vanuatu
VUT
2
Fidschi badge
Fidschi
FJI
2
END
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Tabelle

Super League crestSuper League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
4شتوتجارت crestشتوتجارت34188871492262
U
S
U
U
N
5هوفينهايم crestهوفينهايم34187965521361
N
S
U
S
S
6باير ليفركوزن crestباير ليفركوزن34178968472159
U
N
S
S
N
7فرايبورج crestفرايبورج34138135157-647
S
N
U
N
S
8آينتراخت فرانكفورت crestآينتراخت فرانكفورت341111126165-444
U
N
N
U
N
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