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Demokratische Republik Kongo Übersicht
Tabelle
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Serie A
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|12
|Aston Villa
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
|13
|Manchester United
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
|14
|Crystal Palace
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
|15
|AFC Bournemouth
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
|16
|Tottenham Hotspur
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6