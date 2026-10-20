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Demokratische Republik Kongo

Demokratische Republik Kongo Übersicht

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Tabelle

Serie A crestSerie A

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
12Aston Villa crestAston Villa7223711-48
S
U
S
N
U
13Manchester United crestManchester United7142101007
U
U
U
N
U
14Crystal Palace crestCrystal Palace7214917-87
N
S
U
N
S
15AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth7133913-46
S
N
N
U
U
16Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur7133610-46
S
U
N
U
U
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