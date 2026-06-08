Chinesisch Taipei Übersicht

Vor dem Abflug zur WM: Undav-Hammer beim VfB Stuttgart

Deniz Undav soll dem VfB Stuttgart unter der Woche ein Ultimatum gestellt haben, dass eine Einigung über eine mögliche Vertragsverlängerung schnell erfolgen müsse. Dies scheint gewirkt zu haben. Dem Vernehmen nach haben sich beide Seiten nun geeinigt.