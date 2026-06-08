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Chinesisch Taipei

Chinesisch Taipei Übersicht

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Tabelle

Bundesliga crestBundesliga

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
2Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund34227570343673
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3RB Leipzig crestRB Leipzig34205966471965
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4VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart34188871492262
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5Hoffenheim crestHoffenheim34187965521361
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6Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen34178968472159
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