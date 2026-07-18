Espanha x Argentina: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Espanha x Argentina é a grande decisão da Copa do Mundo de 2026.

Representando o confronto entre europeus e sul-americanos mais uma vez na final do Mundial, a partida, marcada para às 16h deste domingo (19), deverá ter grande audiência mundialmente e, naturalmente, se tornará o centro das atenções nas casas de apostas.

Neste guia completo, você saberá onde apostar em Espanha x Argentina nas principais casas de apostas regularizadas do Brasil, como Esportiva Bet, Novibet, KTO, Betboom e Superbet, aproveitando as promoções oferecidas pelas plataformas licendiadas pela SPA/MF especialmente para o Mundial.

Como funcionam as ofertas para apostar em Espanha x Argentina

As apostas na Copa do Mundo 2026 inspiraram uma série de promoções exclusivas das casas de apostas.

A seguir, saiba quais são as melhores ofertas envolvendo o grande duelo Espanha x Argentina.

Esportiva Bet: Pagamento Antecipado

A Esportivabet está trabalhando com aposta com Pagamento Antecipado no mercado "Vencedor do Encontro".

Funciona assim: caso a equipe que você está apoiando abrir dois gols de vantagem no confronto, o seu palpite é considerado vitorioso.

Aqui, vale lembrar que a Esportiva Bet é uma casa de apostas licenciada no Brasil, sob a Portaria SPA/MF nº 523/2025.

Novibet: Aposta de R$40 e Giros grátis com Apostas Simples na final da Copa

A Novibet, licenciada pela Portaria SPA/MF nº 249/2025, também está com uma promoção especial para os palpites em Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo.

Para ativar a oferta, basta o cliente acessar a página da promoção e clicar em "Participe Aqui".

Após essa etapa, ele deve realizar uma ou mais apostas simples de no mínimo R$1,00 na final (pré-jogo ou ao vivo), com odds mínimas de 2.0, acumulando R$40 em valor apostado.

Cumprindo os requisitos, o jogador verá uma aposta grátis máxima creditada de R$40, limitada a uma por cliente, em sua conta, além de 10 giros grátis no Cassino. O crédito expira em 7 dias e não participa de reembolsos.

Betboom: Pagamento antecipado

A BetBoom, assim como a Esportiva Bet, também está oferecendo pagamento antecipado para as apostas pré-jogo no mercado 1x2 em Espanha x Argentina.

Caso a seleção da sua preferência marcar dois gols de vantagem, a sua aposta é considerada vencedora antes mesmo do final da partida.

A BetBoom é licenciada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

Superbet: Duelo de jogadores

A Superbet, ,detentora da Portaria SPA/MF nº 2.090/2024 preparou odds especiais para os palpites em Espanha x Argentina, mais especificamente na seção "Duelo de Jogadores".

Nestas apostas, você pode apostar, por exemplo, quem fará mais gols na partida, Lamine Yamal ou Lionel Messi.

Os mercados são protegidos pela função Super Substituição, ou seja, caso um dos jogadores deixe o campo, o rendimento do suplente automaticamente passa a ver no bilhete.

Como apostar em Espanha x Argentina: passo a passo

Apostar na final entre Espanha e Argentina é um processo simples e semelhante nas principais casas de apostas regulamentadas no Brasil.

Basta seguir os passos abaixo:

Primeiramente, escolha uma plataforma de apostas licenciada pela SPA/MF e faça o seu cadastro; Então, conclua a verificação de identidade, caso ela seja solicitada; Deposite fundos utilizando um dos métodos disponíveis, como o Pix; Em seguida, entre na seção de Futebol, acesse a Copa do Mundo e encontre as apostas para Espanha e Argentina; Por fim, selecione o mercado desejado, defina o valor da aposta, revise o bilhete e confirme a operação.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

As casas de apostas regulamentadas no Brasil oferecem diversas opções para quem pretende apostar na final da Copa do Mundo 2026.

Antes de escolher uma plataforma, vale analisar fatores como licença de operação, segurança, métodos de pagamento, variedade de mercados, qualidade das cotações e recursos de jogo responsável.

Comparar esses critérios facilita a escolha da plataforma que melhor atende ao seu perfil e proporciona uma experiência de apostas mais segura.

A seguir, confira alguns dos melhores sites de apostas para a Copa disponíveis para apostadores brasileiros:

O Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Espanha x Argentina?

A partida entre Espanha x Argentina pela final da Copa do Mundo será realizada às 16h, horário de Brasília, neste domingo (19).

Qual a melhor casa para apostar no jogo Espanha x Argentina?

A melhor casa de apostas para Espanha x Argentina é a Esportiva Bet. Com odds competitivas, a plataforma ainda está com mercados com pagamento antecipado para a final.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no país desde a regularização do setor. Sendo assim, as plataformas podem oferecer somente outros tipos de promoção, como odds aumentadas e giros grátis.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim. Todas as plataformas citadas neste guia seguem as leis vigentes no Brasil e estão 100% regularizadas, com licença da SPA/MF.