Belgien Übersicht

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2
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ges 3 - 3
elf 4 - 3
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Tabelle

Bundesliga crestBundesliga

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
11Mbarara City crestMbarara City2961492229-732
N
U
N
U
U
12Wakiso Giants crestWakiso Giants2995152742-1532
N
N
S
N
S
13UPDF FC crestUPDF FC2976162339-1627
S
S
N
N
S
14Busoga United FC crestBusoga United FC2967162553-2825
N
N
N
S
U
15Gadaffi FC crestGadaffi FC2974182454-3025
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