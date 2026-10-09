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Belgien Übersicht
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Tabelle
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Bundesliga
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|11
|Mbarara City
|29
|6
|14
|9
|22
|29
|-7
|32
|12
|Wakiso Giants
|29
|9
|5
|15
|27
|42
|-15
|32
|13
|UPDF FC
|29
|7
|6
|16
|23
|39
|-16
|27
|14
|Busoga United FC
|29
|6
|7
|16
|25
|53
|-28
|25
|15
|Gadaffi FC
|29
|7
|4
|18
|24
|54
|-30
|25