So könnt Ihr auf Bayer Leverkusen in der Bundesliga wetten

Vor dem Spiel bei Borussia Dortmund rangiert Bayer Leverkusen auf dem sechsten Platz – das könnt Ihr in den ausstehenden sechs Runden erwarten.

* Quoten Stand vom 08.04.2026 22:30. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB gelten.

Wie sich Bayer Leverkusen unter Kasper Hjulmand stabilisierte

Gerade mal zwei Spieltage war die Bundesliga 2025/26 alt, als sich Bayer Leverkusen von Erik ten Hag trennte und Kasper Hjulmand verpflichtete. Damit zog die Vereinsführung nach dem 1:2 gegen die TSG Hoffenheim sowie dem 3:3 bei Werder Bremen die Reißleine. Weitere zwei Runden später – und dank der Siege gegen Eintracht Frankfurt sowie gegen den FC St. Pauli und des Unentschiedens gegen Gladbach – gelang erstmals der Sprung in die Top 6.

Die Bayer Leverkusen seitdem nicht mehr verließ, wobei die Werkself teils auch auf dem dritten sowie dem vierten Platz stand. Seit dem 3:3 beim SC Freiburg am 7. März befindet sie sich auf dem sechsten Platz. Wobei vor dem 29. Spieltag der Vorsprung auf das siebtplatzierte Eintracht Frankfurt zehn Zähler beträgt.

Fakt ist auch, dass Bayer Leverkusen in den letzten elf Meisterschaftsrunden ausschließlich Ende Februar bei Union Berlin mit 0:1 unterlag. Auch deshalb würde Hjulmands Team zumindest einmal gemäß Optas erwarteter Punktanzahl in der Bundesliga als Dritter rangieren. In der Champions League war zwar im Achtelfinale gegen Arsenal Endstation, aber speziell beim 1:1 im Hinspiel zeigte man sich konkurrenzfähig.

Grimaldo avancierte zum Dreh- und Angelpunkt

Alles andere wäre auch eine Enttäuschung, denn Bayer Leverkusen verfügt mit einem kolportierten Wert von rund 450 Millionen Euro über den viertteuersten Kader. Hierbei fungiert mit Alejandro Grimaldo ausgerechnet ein gelernter Außenverteidiger als wichtigster kreativer Motor und somit als inoffizieller Spielmacher.

Besonders beeindruckende Werte legte der spanische Teamspieler in der Champions League 2025/26 an den Tag. Denn in der Königsklasse zeichnete er sich etwa für 43 % aller Chancen von Bayer Leverkusen verantwortlich. Dazu kamen bislang sieben Vorlagen und acht Treffer in der laufenden Meisterschaft.

Unterstützt wird die Achse rund um Grimaldo auch durch aufstrebende Talente wie den 19-jährigen Christian Kofane. Der Kameruner kam im vergangenen Sommer für kolportierte 5,25 Millionen Euro von Albacete. Mittlerweile verachtfachte sich sein Marktwert auf 40 Millionen.

Die Diskrepanz zwischen der erwarteten Punktanzahl und der realen Tabellensituation

Bayer Leverkusen würde also gemäß Optas erwarteter Punkte den dritten Platz belegen, weist aber als Sechster vier Zähler Rückstand auf RB Leipzig auf. Und das liegt in erster Linie an regelmäßigen Abwehrschwächen.

Um Grimaldo auf dem linken Flügel zu isolieren, verschiebt sich die Werkself von einem 3-4-2-1 auf ein 3-5-2. Doch diese offensive Ausrichtung bringt eine Anfälligkeit für defensive Zuordnungsfehler mit sich. So kam es, dass Bayer Leverkusen in der laufenden Meisterschaft 16 Gegentore nach Standards zuließ.

Ausschließlich die Abstiegskandidaten aus Wolfsburg sowie aus Köln und die TSG Hoffenheim performten hier schlechter. Zu den jüngsten Beispielen zählt etwa das 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim, bei dem das Schlusslicht nur nach ruhenden Bällen traf. Doch auch beim 6:3 gegen den VfL Wolfsburg kam das zwischenzeitliche 1:3 wegen taktischer Disziplinlosigkeit zustande.

In den letzten sechs Bundesliga-Spieltagen warten drei Duelle gegen Teams aus den Top 4

Sechs Spieltage vor dem Meisterschaftsende weist Bayer Leverkusen einen Punkt Rückstand auf die TSG Hoffenheim auf. Wobei die Kraichgauer drei ihrer fünf Punkte in den letzten sechs Spieltagen mit einem 4:2 in Heidenheim mitnahmen. Sollte ihnen keine Trendwende gelingen, sollte das Bayer Leverkusen in die Karten spielen.

Bereits auf dem zweiten Platz nahezu einzementiert ist Borussia Dortmund, die mit dem 2:0 in Stuttgart den zehnten Sieg in zwölf Runden feierte. Und ausschließlich Ende Februar mit dem 2:2 in Leipzig sowie mit dem 2:3 gegen den FC Bayern ließ der BVB Punkte liegen. Lernt Bayer Leverkusen aus den Fehlern im 1:2 in der Hinrunde, ist am Samstag ein Punktgewinn in Dortmund realistisch.

Dasselbe gilt für die Heimpartie am drittletzten Spieltag gegen RB Leipzig, das im Dezember zuhause gegen die Werkself mit 3:1 gewann. Mit einem 1:4 in der BayArena endete hingegen im Januar das erste Saisonduell gegen den VfB Stuttgart, bei dem Bayer Leverkusen in der 33. Runde gastiert.

Mit Stand 8. April 2026 um 22.31 Uhr wären die Platzierungen von RB Leipzig sowie vom VfB Stuttgart in den finalen Top 4 bei Bet365 die Quoten von 1.22 bzw. 1.50 wert. Jene auf Bayer Leverkusen im selben Markt liegt bei 4.50 und mit Wett-Boost bei 5.00. Dazwischen befindet sich die TSG Hoffenheim, deren Top-4-Platz trotz der Ergebniskrise mit 2.50 quotiert wird.

Es gibt bereits Spekulationen rund um Kasper Hjulmand

Trotz der erfreulichen Expected-Points-Werte ist also Bayer Leverkusens erklärtes Saisonziel, der Einzug in die kommende Champions League, gefährdet. Deswegen bezeichnete etwa der "Kicker" eine Trennung von Kasper Hjulmand als "unausweichlich". Simon Rolfes betonte zwar, dass das aktuell kein Szenario sei, aber der strukturelle Druck ist spürbar.

So soll etwa Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion intensiv beobachtet werden. Für den früheren Trainer des FC St. Pauli würde der ideal passende ballbesitzorientierte Ansatz sprechen. Schließlich könnte seine Verpflichtung zumindest auf dem Papier einen nahtlosen Übergang gewährleisten.

+