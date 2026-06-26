WM 2026 Goldener Ball Quoten: Wett-Tipps auf den besten Spieler

Der Goldene Ball wird an den besten Spieler des Turniers verliehen. Die Entscheidung treffen Medienvertreter auf Basis einer Shortlist, die von der Technical Study Group (TSG) ausgewählt wird.

Aktuelle WM 2026 Goldener Ball Quoten: Die Top-Favoriten

Der Goldene Ball wird selten in der Gruppenphase oder im ersten Kof-Spiel entschieden. Um sich die Auszeichnung zu schnappen, muss ein Spieler sein Team meist mindestens ins Halbfinale führen. Alle bisherigen 11 Gewinner erreichten mindestens die Runde der letzten Vier.

Dieser Wettmarkt verbindet nackte Statistiken mit einer starken Helden-Story. Die Quoten für den Goldenen Ball der WM 2026 können sich durch Formkurven oder Verletzungen schnell verschieben. Deshalb lohnt es sich, für aktuelle Quoten immer einen Blick auf die Buchmacher vor Ort zu werfen.

Spieler Nationalteam Position Quote Notizen Kylian Mbappe Frankreich Stürmer 3.00 Der WM-Spezialist dreht wieder auf Lionel Messi Argentinien Stürmer 3.50 WM-Rekordtorschütze Michael Olise Frankreich Flügelspieler 5.50 Auf Rekordkurs bei den Assists Harry Kane England Stürmer 9.00 Ballon d'Or-Favorit & Schlüsselspieler Ousmane Dembele Frankreich Flügelspieler 15.00 In Topform in einer Elite-Offensive Vinicius Junior Brasilien Flügelspieler 19.00 Blüht unter Ancelotti wieder auf

Quoten zur Verfügung gestellt von Betano. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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Wie Wetten auf den Goldenen Ball der WM 2026 funktionieren

Als Sportwetter musst Du strikt zwischen dem Goldenen Ball (bester Spieler des Turniers) und dem Goldenen Schuh (bester Torschütze) unterscheiden. Ein Knipser kann zwar beide Titel holen, aber der Goldene Ball geht extrem oft an den Spieler, der die "Geschichte" des Turniers maßgeblich schreibt.

Neben dem Erreichen der späten Turnierphasen achten die stimmberechtigten Medienvertreter vor allem auf:

Kreativer Einfluss: Die Fähigkeit, tiefstehende, kompakte Abwehrreihen zu knacken.

Die Fähigkeit, tiefstehende, kompakte Abwehrreihen zu knacken. Führungsqualitäten: Kapitäne oder absolute Fixpunkte im Spiel haben oft einen psychologischen Vorteil bei der Story-Bildung.

Kapitäne oder absolute Fixpunkte im Spiel haben oft einen psychologischen Vorteil bei der Story-Bildung. Die entscheidenden Momente: Tore oder Assists in der K.o.-Phase wiegen deutlich schwerer als Scorerpunkte in der Gruppenphase.

Tore oder Assists in der K.o.-Phase wiegen deutlich schwerer als Scorerpunkte in der Gruppenphase. Konstanz: Ein konstant hohes Leistungsniveau über die gesamte Distanz von acht Spielen.

Prüfe vor der Abgabe Deines Wettscheins immer die spezifischen Abrechnungsregeln des jeweiligen Buchmachers für den Goldenen Ball.

WM 2026 Goldener Ball Favoriten: Spieler-Analyse

Mehrere Akteure haben sich für den Goldenen Ball der WM 2026 bereits in Position gebracht. Die meisten von ihnen spielen für Nationen, die auch beim Kampf um den WM-Titel ganz heiß gehandelt werden.

Wir haben uns die Spieler angeschaut, von denen jetzt die Big Plays erwartet werden. Viele haben einen bärenstarken Start hingelegt. Ihre Performances machen oft den Unterschied – und das spiegelt sich direkt im Wettmarkt wider.

Kylian Mbappe – Quote um 3.00 auf den Goldenen Ball 2026

Frankreich war bisher das dominierende Team dieser Weltmeisterschaft und hat in jedem Spiel mindestens drei Buden gemacht. Die Équipe Tricolore ist der Top-Favorit auf den Titel, weshalb ein französischer Award-Gewinner das wahrscheinlichste Szenario ist. Kylian Mbappe, der mit sechs Treffern aktuell geteilter Führender in der Torschützenliste ist, wird eine Chance von etwa 33% auf den Goldenen Ball eingeräumt.

Mbappe profitiert von einer genialen Offensive an der Seite von Michael Olise, Bradley Barcola und Ousmane Dembele. Er kommt im Schnitt auf 5,38 Schüsse und einen xG-Wert von 0,74 pro 90 Minuten.

Der Star von Real Madrid liegt im ewigen WM-Torschützenranking nur noch ein Tor hinter Messi. Dieses private Duell um den historischen Rekord liefert den Medien perfekten Stoff für die Story. Aber Tore allein reichen nicht: Dass Mbappe den Titel trotz 12 Toren bei den letzten beiden Turnieren nicht geholt hat, ist der beste Beweis.

Die Konkurrenz ist in diesem Jahr riesig – nicht nur durch Messi, sondern auch durch mindestens zwei seiner Teamkollegen. Mbappe ist zwar extrem heißgelaufen, aber seine aktuelle Quote wirkt etwas zu niedrig angesetzt, da in den finalen Runden noch zu viel passieren kann.

Lionel Messi – Quote um 3.50 auf den Goldenen Ball 2026

Mit sechs Toren in gerade einmal 201 Spielminuten während der Gruppenphase hat Lionel Messi dem Turnier schon seinen Stempel aufgedrückt. Allerdings verbuchte er in den Partien gegen Algerien, Österreich und Jordanien nur magere 2,0 Key Passes pro Spiel. Bei der WM 2022 waren es noch 3,0 – ein Indiz dafür, dass sein kreativer Einfluss in diesem Sommer nicht mehr ganz so dominant ist.

Diese Lücke könnte noch größer werden, sobald Argentinien im späteren Turnierverlauf auf defensivstärkere Brocken trifft. Wenn er nicht mehr in der Lage ist, die Spiele aus der Tiefe heraus komplett zu diktieren, sinken seine Chancen auf den Goldenen Ball. Dennoch stürzen sich die Medien naturgemäß auf den vielleicht größten Fußballer aller Zeiten bei seiner wohl letzten WM.

Sollte Argentinien am Ende beim großen Finale in New Jersey auf dem Platz stehen, wird Messi schwer zu schlagen sein. Dem Titelverteidiger wird eine Chance von etwa 18% auf den erneuten Triumph prophezeit. Gelingt das, ist Messi garantiert die Hauptfigur – was seine Quote für den Goldenen Ball absolut fair spielbar macht.

Michael Olise – Quote um 5.50 auf den Goldenen Ball 2026

Frankreich ist in diesem Jahr keine reine Mbappe-Show, denn Olise hat sich zu einem der absoluten Superstars des Turniers entwickelt. Er hat in vier Spielen bereits 11 tödliche Pässe (Through Balls) gespielt – sechs mehr als jeder andere Akteur. Zudem steht der 24-Jährige schon bei fünf Assists. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung bei der WM 1966 hat nur Pelé diesen Wert bei einer einzigen Endrunde übertroffen.

Olise kommt auf überragende 1.19 xA (Expected Assists) pro 90 Minuten. Fast hätte er gegen Schweden mit einem spektakulären Fallrückzieher an den Pfosten das Tor des Turniers erzielt. Ein oder zwei solcher Geniemomente in den entscheidenden Spielen könnten das Scheinwerferlicht ganz schnell von Mbappe wegbewegen.

Da Frankreich die letzten drei großen Turniere nicht gewinnen konnte, könnte Olise als das fehlende Puzzleteil gefeiert werden. Er debütierte erst nach der Euro 2024, hat sich aber rasant zum Weltklasse-Angreifer entwickelt. Diese steile Storyline und die große Chance, Pelés Assist-Rekord zu brechen, machen ihn zu einem echten Value-Wett-Tipp.

Harry Kane – Quote um 9.00 auf den Goldenen Ball 2026

Im Gegensatz zu Mbappe und Olise, die sich die Show teilen, ist Harry Kane der unbestrittene Fixpunkt im englischen Angriffsspiel. Bei dieser WM hat er bereits Doppelpacks gegen Kroatien und die DR Kongo geschnürt. Seine Bilanz steht bei fünf Toren in vier Spielen aus einem xG-Wert von 2,63, während er im Schnitt 4,58 Mal pro 90 Minuten abzieht.

Kane geht als Ballon d'Or-Favorit ins Rennen, was den Fokus der Journalisten zusätzlich auf ihn lenkt – ein dickes Plus für seine Golden-Ball-Chancen. Im Achtelfinale rettete er die Three Lions quasi im Alleingang vor dem sensationellen Aus. Sein Ausgleich per Kopf und sein genialer Führungstreffer gegen die DR Kongo könnten sich im Nachhinein als der entscheidende Wendepunkt des Turniers entpuppen.

Das gilt allerdings nur, wenn England auch wirklich das Finale erreicht. Die Three Lions sind jedoch weit davon entfernt, sicher unter die letzten Acht zu kommen, da als nächstes ein verdammt schweres Spiel in der Höhe gegen Co-Gastgeber Mexiko ansteht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Wett-Tipp auf Kane daher mit Vorsicht zu genießen.

Ousmane Dembele – Quote um 15.00 auf den Goldenen Ball 2026

Frankreich rockt diese WM so gewaltig, dass gleich drei ihrer Offensivkräfte zu den Top-Favoriten auf den Goldenen Ball gehören. Ousmane Dembele setzte mit einem Last-Minute-Hattrick innerhalb von nur 32 Minuten gegen Norwegen im letzten Gruppenspiel ein dickes Ausrufezeichen. Neben ihm gelang ein Dreierpack bei diesem Turnier bisher nur Messi und Jonathan David.

So stark diese Leistung auch war: Sie passierte in einem sportlich eher unbedeutenden Gruppenspiel gegen eine stark rotierte norwegische B-Elf. Für das Rennen um den Goldenen Ball hat dieses Spiel deshalb kaum Aussagekraft.

Als aktueller Ballon d'Or-Inhaber hat Dembele seine Kritiker aus früheren Tagen längst zum Schweigen gebracht und bewiesen, dass er die ganz großen individuellen Titel holen kann. Er und Mbappe haben über drei WM-Turniere hinweg zusammen sechs Tore vorbereitet bzw. erzielt – der Spitzenwert der letzten 60 Jahre.

Der PSG-Star ist ein wichtiges Rädchen in der französischen Offensiv-Maschine. Er ist jedoch nicht der alleinige Heilsbringer. Das macht es extrem schwer für ihn, im Voting an Mbappe und Olise vorbeizuziehen.

Vinicius Junior – Quote um 19.00 auf den Goldenen Ball 2026

Vinicius Junior ist der unumstrittene Anführer der Seleção. Brasiliens Hoffnung auf einen tiefen Turnierlauf ruht fast komplett auf den Schultern des Flügelstürmers. 15 Torschüsse feuerte er bislang ab, zehn davon gingen direkt auf den Kasten, viermal durfte er jubeln.

Er hat genau diese magischen Momente im Tank, die im Kopf der Jury hängenbleiben. In einer ansonsten eher pragmatisch und funktional aufgestellten brasilianischen Mannschaft ist er der einzige, der den Fans das altbekannte "Joga Bonito"-Gefühl vermittelt. Das hilft dem 25-Jährigen massiv, aus der Masse herauszustechen.

Obwohl sie einen Rückstand drehen mussten, überzeugte Brasilien zuletzt mit einem xG-Wert von 2,07 und ließ gegen Japan defensiv nur 0,33 xG zu. Das zeigt, dass das Team nach einem stotternden Start immer besser reinkommt. Wenn Vinicius dieses Niveau hält, ist Brasilien gegen jeden Gegner konkurrenzfähig – die Quote hat definitiv Value.

Value-Picks und Geheimtipps für den Goldenen Ball 2026

Der beste Spieler einer WM ist nicht automatisch der Torschützenkönig oder der Top-Favorit vor dem Turnier. Legenden wie Oliver Kahn oder Diego Forlán haben den Goldenen Ball geholt, weil sie ihre Teams mit unfassbaren Einzelleistungen getragen haben.

Manche Spieler drehen erst in der K.o.-Phase so richtig auf und spielen den Fußball ihres Lebens – genau hier versteckt sich für Dich der maximale Value.

Value-Picks

Lamine Yamal – Value bei einer Quote um 17.00

Spaniens 18-jähriges Wunderkind reiste nach einer brutalen Vereinssaison mit 16 Toren und 11 Assists für Barcelona mit riesigen Erwartungen an. Eine Oberschenkelverletzung kurz vor dem Turnier bremste seinen Einfluss bisher jedoch aus. Mit nur einer Torbeteiligung in vier Einsätzen hinkt Lamine Yamal den anderen Top-Stars hinterher.

Zuletzt stand er gegen Österreich 85 Minuten auf dem Platz, verbuchte sechs Schüsse und zwei Key Passes. Der Youngster wird mit jedem Spiel fitter werden und ist der klare Aktivposten im spanischen Angriff.

La Roja präsentierte sich im Sechzehntelfinale beim lockeren 3:0 gegen Österreich stark verbessert. In den vergangenen beiden Sommern warf Spanien zudem jeweils Frankreich im Halbfinale raus. Das macht die Spanier zum größten Stolperstein für die Franzosen, zumal beide Teams im Halbfinale erneut aufeinandertreffen könnten. Yamal hat also alle Trümpfe in der Hand, um das Rennen mit späten Gala-Auftritten komplett aufzumischen.

Erling Haaland – Value bei einer Quote um 19.00

Mit fünf Toren in drei WM-Spielen – die Norwegen allesamt gewinnen konnte – ist Haalands Quote für den Goldenen Ball deutlich gesunken. Nur Messi und Mbappe haben bisher häufiger getroffen.

Die "Wikinger" könnten für eine der größten Storys der WM 2026 sorgen, wenn sie Brasilien im Achtelfinale eliminieren. Danach müssten sie entweder England oder Mexiko schlagen, um das Halbfinale zu erreichen. Erst ab diesem Moment würde Haaland ein ernsthafter Kandidat für den Award werden.

Das erklärt, warum seine Quote noch relativ hoch anspielt. Aber Vorsicht: Auch Spieler von unterlegenen Halbfinalisten können die Auszeichnung gewinnen. Erreicht Norwegen diese Phase, könnte Haaland bei seiner ersten WM zweistellig treffen. Für ein Team, das nicht zum Kreis der absoluten Top-Favoriten zählt, wäre das die perfekte Story für den Goldenen Ball.

Bruno Fernandes – Value bei einer Quote um 41.00

Portugals Mittelfeldregisseur reiste mit einem neuen Premier-League-Rekord von 21 Assists im Gepäck zur WM. Bisher ist es jedoch noch nicht sein Turnier: Der United-Star steht nach vier Spielen bei nur einer einzigen Torbeteiligung. Das erklärt die extrem hohe Außenseiterquote.

Bei einem derart aufgeblähten Turnier sind die Anlaufschwierigkeiten der Gruppenphase jedoch schnell vergessen, wenn er liefert, sobald es um alles geht. Portugals Weg ins Finale führt vermutlich über Spanien und Frankreich. Obwohl die Portugiesen bisher enttäuschten, darf man ein Mittelfeld mit Vitinha und João Neves niemals abschreiben.

Da Fernandes vor den beiden PSG-Akteuren alle Freiheiten genießt, hat er das Talent, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Platzt im nächsten Spiel der Knoten und Portugal zieht weiter, wird die Quote des 31-Jährigen drastisch in den Keller rauschen.

Auffällige Akteure aus anderen Regionen

Die Weltmeisterschaft hat zwar selten echte Überraschungssieger parat, dafür aber immer wieder unerwartete Halbfinalisten – man denke nur an Marokko im Jahr 2022. Aus diesem Grund sollte man Spieler aus starken Nationen außerhalb Europas und Südamerikas definitiv auf dem Zettel haben.

Achraf Hakimi – Quote um 81.00

Noch nie hat ein echter Verteidiger den Goldenen Ball gewonnen, aber Hakimi ist im Grunde ein Spielmacher im Gewand eines Außenverteidigers. Seine sechs Assists in 12 Champions-League-Spielen für PSG in dieser Saison unterstreichen seine Offensivpower.

Sollte Marokko das Kunststück von 2022 wiederholen und ins Halbfinale einziehen, könnte Hakimi diesen historischen Trend brechen. Bei dieser WM kommt er bisher auf starke 3,3 Schüsse und 3,5 Key Passes pro Partie.

Brahim Diaz – Quote um 81.00

Der Angreifer von Real Madrid spielte Anfang des Jahres einen überragenden Afrika-Cup im eigenen Land. Mit fünf Toren in sieben Spielen holte er sich den Goldenen Schuh und war der erste Spieler der Geschichte, der in seinen ersten fünf Spielen bei diesem Turnier traf.

Bei dieser WM wartet er zwar noch auf sein erstes Tor, verbuchte aber schon zwei Assists. Marokko geht als klarer Favorit ins Duell mit Kanada. Danach würde vermutlich der Kracher gegen Frankreich warten. Ein Sieg dort würde die "Atlas-Löwen" erneut zur Story des Turniers machen und Brahim Diaz direkt ins Rampenlicht spülen.

Mohamed Salah – Quote um 101.00

Erleben wir das letzte große Hurra von Mohamed Salah? Nach seinem Abschied von Liverpool am Saisonende geht es für ihn auch darum, sich für einen neuen Top-Vertrag zu empfehlen.

Der erfahrene Angreifer hat bereits ein Tor und zwei Assists auf dem Konto und führte Ägypten souverän durch die Gruppe. Im Sechzehntelfinale gegen Australien stehen die Chancen gut. Danach müssten die Pharaonen allerdings Argentinien schockieren, damit Salah eine echte Chance auf den Award hat.

Strategische Wett-Tipps für den Goldenen Ball der WM 2026

Wetten auf den Goldenen Ball hängen sowohl von individueller Klasse als auch vom Teamerfolg ab. Die Dynamik des Turniers und die mediale Präsenz spielen neben den reinen Leistungsdaten eine entscheidende Rolle.

Fokus auf das Halbfinale: Konzentriere Dich auf Spieler von Teams, denen Du den Einzug ins Halbfinale zutraust. Historisch gesehen kommt der Sieger fast immer aus den Top-4-Nationen. Der Teamerfolg steht bei der Jury an oberster Stelle.

Konzentriere Dich auf Spieler von Teams, denen Du den Einzug ins Halbfinale zutraust. Historisch gesehen kommt der Sieger fast immer aus den Top-4-Nationen. Der Teamerfolg steht bei der Jury an oberster Stelle. Individuelle Rollen analysieren: Halte Ausschau nach Spielern wie Jude Bellingham, die im Nationalteam eine ganz andere, offensivere Rolle als im Verein einnehmen und dort ihre Leistung steigern können.

Halte Ausschau nach Spielern wie Jude Bellingham, die im Nationalteam eine ganz andere, offensivere Rolle als im Verein einnehmen und dort ihre Leistung steigern können. Die Medien-Story im Auge behalten: Wenn ein Spieler nach einer starken Saison bereits zu den Ballon d'Or-Favoriten gehört (wie Kane), sind die Journalisten oft schon unbewusst darauf programmiert, ihn positiv zu bewerten. Das prägt die Wahrnehmung im Jahr 2026 massiv.

Wenn ein Spieler nach einer starken Saison bereits zu den Ballon d'Or-Favoriten gehört (wie Kane), sind die Journalisten oft schon unbewusst darauf programmiert, ihn positiv zu bewerten. Das prägt die Wahrnehmung im Jahr 2026 massiv. Spielmacher vs. Knipser: Reine Torjäger holen den Goldenen Schuh. Der Goldene Ball geht meist an den Strategen, der das Tempo diktiert und den größten Einfluss auf das gesamte Spiel seiner Mannschaft hat.

Reine Torjäger holen den Goldenen Schuh. Der Goldene Ball geht meist an den Strategen, der das Tempo diktiert und den größten Einfluss auf das gesamte Spiel seiner Mannschaft hat. Live-Wetten als Chance nutzen: Sollte ein Top-Star ein frühes K.o.-Spiel wegen einer leichten Blessur verpassen, wird seine Quote steigen. Wenn Du fest davon überzeugt bist, dass sein Team das Finale erreicht, ist das bei der längsten WM aller Zeiten der perfekte Moment, um zuzuschlagen.

WM 2026 Goldener Ball Betting FAQs

Was ist der Unterschied zwischen dem Goldenen Ball und dem Goldenen Schuh?

Der Goldene Schuh ist ein rein objektiver Award – ihn bekommt der beste Torschütze des Turniers. Der Goldene Ball ist subjektiv und basiert auf der Abstimmung von Medienvertretern über den besten Spieler des Turniers.

Muss ein Spieler das Finale erreichen, um zu gewinnen?

Es ist keine strikte Pflicht, aber ein riesiger Vorteil. Salvatore Schillaci (1990) und Diego Forlán (2010) gewannen die Auszeichnung jeweils, obwohl sie im Halbfinale ausschieden. Das beweist: Absolute Genialität kann ein Halbfinal-Aus in Ausnahmefällen kompensieren.

Kann ein Verteidiger den Goldenen Ball gewinnen?

Historisch gesehen: Nein. Bisher hat noch nie ein reiner Verteidiger diesen Award mit nach Hause genommen. Während Torhüter (Oliver Kahn) und Mittelfeldspieler (Luka Modrić) bereits triumphierten, bevorzugt die Jury klassischerweise Offensivspieler.

Kann ein absoluter Außenseiter ("Dark Horse") den Titel holen?

Spieler aus Teams wie Marokko oder Kolumbien haben theoretische Chancen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie als unumstrittener Dreh- und Angelpunkt ihr Team im Alleingang ganz tief in die K.o.-Phase tragen.