In der Tabelle findest du alle wichtigen Informationen zur Betano-Plattform.

Anmeldung bei Betano Merkmale Art der Anmeldung Online Geräte Desktop, Notebook, Smartphone, Tablet Registrierungsdauer Weniger als 3 Minuten Verifizierungsmethode Verbrauchsabrechnung, Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis) Anmelden Bei Betano registrieren >>

Bei Betano anmelden: Alle Schritte auf einen Blick

Tipper, die sich bei dem beliebten Sportwetten Anbieter Betano neu anmelden, können die Registrierung in wenigen Minuten abschließen.

Die folgenden Schritte sind für die Betano Registrierung notwendig:

🌐 Schritt 1 – Wenn du dich bei Betano online registrieren möchtest, gehst du zuerst auf die Webseite des Buchmachers und klickst auf den Registrierungsbutton.

– Wenn du dich bei Betano online registrieren möchtest, gehst du zuerst auf die Webseite des Buchmachers und klickst auf den Registrierungsbutton. 📝 Schritt 2 – Im nächsten Schritt gibst du eine E-Mail-Adresse und deine persönlichen Daten ein. Achte auf die Richtigkeit, damit es bei der späteren Verifizierung keine Schwierigkeiten gibt.

– Im nächsten Schritt gibst du eine E-Mail-Adresse und deine persönlichen Daten ein. Achte auf die Richtigkeit, damit es bei der späteren Verifizierung keine Schwierigkeiten gibt. 🔑 Schritt 3 – Gib hier den Betano Promo Code ein, um den exklusiven 20€ Bonus freizuschalten.

– Gib hier den Betano Promo Code ein, um den exklusiven 20€ Bonus freizuschalten. 💳 Schritt 4 – Willst du dir den Betano Neukundenbonus sichern, musst du nun eine Einzahlung tätigen. Wähle dazu eine der verfügbaren Methoden aus und entscheide dich für einen Betrag. Beachte, dass der Willkommensbonus erst ab 10 Euro vergeben wird.

– Willst du dir den Betano Neukundenbonus sichern, musst du nun eine Einzahlung tätigen. Wähle dazu eine der verfügbaren Methoden aus und entscheide dich für einen Betrag. Beachte, dass der Willkommensbonus erst ab 10 Euro vergeben wird. 🚀 Schritt 5 – Nach dem Klick auf den Link in der Begrüßungs-E-Mail steht dir das Wettsortiment vollumfänglich zur Verfügung. Du kannst dich jederzeit bei Betano einloggen und Einsätze tätigen.

Der Betano Registrieren Bonus wird dir umgehend gutgeschrieben. Beachte jedoch, dass du ihn innerhalb von 30 Tagen fünfmal umsetzen musst. Nur dann hast du die Möglichkeit, dir den Betano Anmeldebonus auszahlen zu lassen.

Bei Betano online registrieren: Was wird dazu benötigt?

Du möchtest dich bei Betano online registrieren? Hier findest du eine Übersicht, der du entnehmen kannst, was du für eine Registrierung benötigst.

10 Euro Guthaben – Den Betano Willkommensbonus kann sich jeder Tipper sichern, der mindestens 10 Euro auf sein Konto einzahlt.

Unabhängig vom Einzahlungsbetrag erhältst du die 20-Euro-Freiwette für alle Events mit einer Mindestquote von 1,50.

Modernes Endgerät – Um die Wetten platzieren und verfolgen zu können, brauchst du ein Endgerät mit Internetzugang.

Sofern du keinen stark veralteten PC verwendest, sollte bei dir ein WLAN-Zugang vorhanden sein.

Dokumente für die Verifizierung – Vor der ersten Abbuchung von Gewinnen erfolgt die obligatorische Betano Verifizierung.

Dafür benötigst du eine Verbrauchsabrechnung (Strom, Gas, Wasser) und einen Ausweis mit Lichtbild.

Internetzugang – Stelle sicher, dass du jederzeit Zugang zum Internet hast. Im Sportwettenbereich ändern sich die Dinge äußerst schnell.

Du möchtest keine Gelegenheit verpassen, erfolgreiche Wetten zu platzieren.

Mindestalter von 18 Jahren – Aufgrund der Jugendschutzgesetze muss Betano alle Nutzer, die das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht haben, von den Angeboten ausschließen.

Bist du volljährig, stehen dir alle Wett- und Glücksspielangebote offen.

Bevor Betano dir Echtgeld auszahlen darf, ist eine Identitätsprüfung erforderlich (Verifizierung).

Dieses sogenannte KYC-Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben und trägt maßgeblich zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug bei.

Betano Neukundenbonus: Das bekommst du nach der Registrierung

Mit dem Betano Neukundenbonus sicherst du dir ein attraktives Willkommensangebot für neue Tipper. Bereits ab einer Mindesteinzahlung von 10 Euro erhältst du einen Geldbonus und eine Freiwette.

Das Attraktive an diesem Angebot ist, dass die Freiwette jedem Tipper gewährt wird, der die Betano Registrierung abschließt. Die Höhe der Ersteinzahlung spielt für den Erhalt der Freiwette keine Rolle. Die Freiwetten dürfen ausschließlich in Events mit einer Mindestquote von 1,50 verwendet werden. Dies lässt sich problemlos bewerkstelligen – du kannst sogar Favoritenwetten nutzen.

Als klassischen Geldbonus bietet dir Betano einen Anmeldebonus von 100 Prozent (bezogen auf die Einzahlungssumme) an. Der Betano Willkommensbonus hat einen Umfang von maximal 80 Euro.

Der eingezahlte Betrag muss zunächst einmal auf eine Wette mit einer Mindestquote von 1,65 gesetzt werden. Erst nach erfolgreicher Platzierung wird der Bonus deinem Wettkonto gutgeschrieben und steht dir anschließend zur weiteren Nutzung zur Verfügung.

Nach der Gutschrift gelten klar definierte Umsatzbedingungen: Die Gesamtsumme aus Ersteinzahlung und Bonus muss fünfmal umgesetzt werden. Erst danach kannst du dir deine erspielten Gewinne auszahlen lassen und frei über dein Guthaben verfügen.

Merkmal Details des Angebots Bonus-Art Einzahlungsbonus + Freiwette (Freebet) Maximalbetrag 100% bis zu 80 € (+ 20 € Freiwette ohne Einzahlung) Mindesteinzahlung 10 € Verhältnis 100% deiner Einzahlung (z. B. 80 € einzahlen = 80 € Bonus) Mindestquote 1,65 Zeitraum 90 Tage zur Umsetzung Umsatzbedingungen Gesamtbetrag (Einzahlung + Bonus) 5-mal umsetzen

Warum sollte ich mich bei Betano registrieren?

📈Tipper, die sich bei Betano anmelden, haben rund um die Uhr tausende von Wettmöglichkeiten zur Auswahl. Der Anbieter überzeugt mit einem modernen Webauftritt und einem Bonussortiment, das auch erfahrene Tipper anspricht.

🛡️Betano genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist international bekannt. Der Buchmacher verfügt über eine offizielle Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) und arbeitet mit maximaler Transparenz.

🛡️Durch das Sponsoring großer Sportvereine und Ligen unterstreicht Betano seinen seriösen Anspruch und legt großen Wert auf das langfristige Vertrauen der Wettkunden. Die Marke Betano ist längst zu einem Symbol für seriöses Online-Wetten geworden.

📱Auch die Benutzerfreundlichkeit spricht für Betano. Die Ladezeiten sind kurz, die Navigation intuitiv. Die mobile App bietet denselben Funktionsumfang und ermöglicht es dir, jederzeit mit wenigen Klicks Wetten zu platzieren.

✨Ein weiterer Pluspunkt ist der zuverlässige Kundenservice. Deutschsprachige Nutzer erhalten kompetente Unterstützung per Live-Chat oder E-Mail. Zusätzlich punktet Betano mit schnellen Auszahlungen.

Hier alle Vor- und Nachteile von Betano in einer Übersicht:

✔️Vorteile ❌Nachteile Nur 10 Euro Mindesteinzahlung für Bonuserhalt Kein 24/7-Kundensupport Willkommensbonus von bis zu 80 Euro + 20-Euro-Freiwette Tipper muss Wettsteuer selbst finanzieren Seriöser und bekannter Anbieter mit GGL-Lizenz Breites Wettangebot Vielfältiges Bonussortiment

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

+ Ist die Betano Registrierung kostenlos? Die Betano Anmeldung an sich ist kostenfrei. Für das Abschließen von Echtgeldwetten benötigst du den Mindestbetrag von 10 Euro. Der Betrag bezieht sich auf die Mindesteinzahlung – bei den Wetten kannst du auch geringere Beträge einsetzen. + Wie läuft die Betano Verifizierung ab? Die Betano Verifizierung kannst du schnell hinter dich bringen. Du sendest zwei Dokumente (Lichtbildausweis, Verbrauchsabrechnung) an den Kundendienst. Nachdem die Echtheit der Dokumente verifiziert wurde, kannst du nach Herzenslust wetten und Geld abbuchen. + Was beinhaltet der Betano Willkommensbonus? Der Betano Anmeldebonus hat einen Wert von 100 Euro. Im Unterschied zu den Boni anderer Buchmacher hat der Betano Neukundenbonus zwei Bestandteile – einen Gedbonus (100 % bis 80 Euro) und eine Freiwette im Wert von 20 Euro. + Gibt es für mobile Tipper eine Betano App? Die Betano App steht für iOS und Android zur Verfügung. Sie kann kostenlos heruntergeladen werden und beinhaltet fast das gesamte Wettsortiment des Buchmachers. Der Download erfolgt im App Store bzw. im Google Play Store. + Welche Sportarten bietet Betano an? Das Wettangebot bei Betano erstreckt sich auf alle wichtigen Sportarten (Fußball, Basketball etc.) und diverse Randsportarten. An den meisten Tagen sind Wettevents in mehr als 30 Disziplinen im Angebot. Bei den Live-Wetten ist das Angebot naturgemäß etwas kleiner. + Ist Betano sicher und seriös? Betano verfügt seit 2021 über eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Das Unternehmen darf damit in Deutschland legal Sportwetten anbieten. Die Marke Betano hat einen ausgezeichneten Ruf und gilt als seriös. + Bietet Betano auch Glücksspiele an? Betano bietet neben Sportwetten auch Glücksspiele an. Eine Lizenz für den Glücksspielbetrieb liegt bereits seit 2023 vor. In Deutschland sind derzeit ausschließlich Slots verfügbar – so wollen es die Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrags.

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