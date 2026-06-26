Südafrika vs Kanada Wett Tipp: Bafana Bafana peilen das Achtelfinale an

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Südafrika die Euphorie des historischen Erfolgs mitnimmt, Kanada ein Unentschieden abtrotzt und das Spiel bis ins Elfmeterschießen zwingt.

Die besten Wetten für Südafrika vs Kanada

Über/Unter – Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 1.64 auf Admiral Bet

Doppelte Chance – Südafrika/Unentschieden zu einer Quote von 2.05 auf Admiral Bet

Gibt es ein Elfmeterschießen? – Ja zu einer Quote von 6.20 auf Admiral Bet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Südafrika 1:1 Kanada

Torschützen-Wett Tipp: Südafrika – Oswin Appollis; Kanada – Jonathan David

Die Weltmeisterschaft 2026 hat bereits Geschichte geschrieben: Südafrika konnte sich zum allerersten Mal für die K.-o.-Runde qualifizieren. Im vierten Anlauf bewies die "Bafana Bafana" der Weltbühne, dass sie absolut dorthin gehört, indem sie am letzten Gruppenspieltag alle Quoten auf den Kopf stellte. Die Vorzeichen standen denkbar schlecht, als es in Monterrey gegen Südkorea ging.

Südafrika ging als klarer Underdog in die Partie, feierte am Ende jedoch einen abgezockten 1:0-Sieg und sicherte sich damit den Einzug ins Sechzehntelfinale als Gruppenzweiter. Nationaltrainer Hugo Broos wird von seinen Jungs erwarten, dass sie diesen enormen Rückenwind in das Duell mit Co-Gastgeber Kanada mitnehmen. Da die Partie in Kalifornien ausgetragen wird, dürften die meisten US-amerikanischen Fans im SoFi Stadium wohl auf der Seite der Südafrikaner stehen.

Die Kanadier mussten im letzten Gruppenspiel eine bittere 1:2-Niederlage gegen die Schweiz hinnehmen, was den Co-Gastgeber ebenfalls auf den zweiten Tabellenplatz zurückwarf. Dadurch verspielten sie die Chance, ihr Sechzehntelfinale im heimischen BC Place in Vancouver zu bestreiten. Die Mannschaft von Jesse Marsch hat damit im bisherigen Turnierverlauf bereits drei völlig unterschiedliche Gesichter gezeigt.

Obwohl Kanada für das Spiel am Sonntagabend als Favorit gehandelt wird, sollten sie sich vor den vor Selbstvertrauen strotzenden Südafrikanern in Acht nehmen. Die Fans am kapnahen Ende Afrikas hoffen derweil, dass Broos das Team wieder zur Höchstform aus der Qualifikation führen kann. Gelingt das, könnte das erste Sechzehntelfinale dieses Turniers zu einem echten Krimi werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Südafrika vs Kanada

Südafrika:Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mafokeng, Appollis, Makgopa

Kanada:Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed, David, Larin

Ein enges Match mit wenigen Toren

Da es für den Sieger direkt um das Ticket fürs Achtelfinale geht, erwarten wir in diesem Duell keinen offenen Offensivfußball. Südafrika hat bewiesen, dass sie ein Ergebnis über die Zeit bringen können, wenn es darauf ankommt. Man sollte bedenken, dass die Bafana in ihren letzten fünf Spielen nur drei Tore erzielt hat – sie werden Kanada also kaum aus dem Stadion schießen.

Der Co-Gastgeber konnte in der Gruppenphase zwar einen Kantersieg mit sechs Toren gegen Katar feiern, enttäuschte in den anderen beiden Partien offensiv jedoch mit jeweils nur einem einzigen Treffer. Die Südafrikaner werden sich zudem defensiv deutlich stabiler und widerstandsfähiger präsentieren als Katar.

Statistisch gesehen endeten die letzten fünf Spiele der Südafrikaner allesamt mit weniger als drei Toren. Auf der Gegenseite war dies auch bei drei der vergangenen fünf Spiele Kanadas der Fall. Da uns in Kalifornien eine taktisch geprägte, enge K.-o.-Runden-Partie bevorsteht, sehen wir hier nicht mehr als maximal ein Tor pro Team in der regulären Spielzeit.

Südafrika vs Kanada Wette 1: Über/Unter – Unter 2.5 Tore zu einer Quote von 1.83 auf Admiral Bet

Kein echter Heimvorteil für die "Les Rouges"

Hier schwimmen wir bewusst gegen den Strom und setzen darauf, dass Südafrika den "Gastgebern" das Leben extrem schwer machen wird. Der jüngste, moralisch so wichtige Sieg gegen Südkorea könnte genau der Katalysator sein, den das Team braucht, um bei dieser WM richtig durchzustarten. Dieser Dreier beendete zwar eine Durststrecke von sieben sieglosen Spielen, aber entscheidend ist: Drei ihrer letzten fünf Partien endeten unentschieden.

Die Kanadier erlebten in der Gruppenphase eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Sieg, Remis und Niederlage. Sie wissen genau, dass ihnen in dieser Begegnung nichts geschenkt wird. Da "Les Rouges" in zwei ihrer letzten vier Länderspiele nicht über ein Unentschieden hinauskamen, rechnet sich der Außenseiter gute Chancen aus, zumindest nach 90 Minuten ein Remis zu halten.

Erschwerend kommt für Kanada hinzu, dass sie den Heimvorteil nicht voll ausschöpfen können, da die Partie in den USA ausgetragen wird. Das nimmt den Südafrikanern den ganz großen Druck von den Rängen, weshalb sie absolut an ihre Chance glauben werden. Das einzige historische Duell vor 19 Jahren gewann die Bafana zwar mit 2:0, doch dieses Mal wird es eine weitaus engere Angelegenheit.

Südafrika vs Kanada Wette 2: Doppelte Chance – Südafrika/Unentschieden zu einer Quote von 2.05 auf Admiral Bet

Die Entscheidung vom Punkt

Der beste Value aus Betting-Sicht liegt bei diesem Spiel in der Prognose auf ein Elfmeterschießen. Da Südafrika vier seiner letzten sieben Spiele mit einem Remis beendete, steht fest: Diese Mannschaft ist defensiv extrem schwer zu knacken. Gleichzeitig tut sich die Bafana aber auch im eigenen Offensivspiel schwer.

In den letzten beiden Partien brauchten sie einen Strafstoß, um gegen Tschechien auszugleichen, während ein Geniestreich von Thapelo Maseko den Unterschied gegen Südkorea ausmachte. Das letzte Spiel war trotz des Unterschieds von 35 Plätzen in der Weltrangliste absolut ausgeglichen. Kanada liegt im Ranking zwar 30 Plätze vor Südafrika, aber das wird auf dem Rasen des SoFi Stadiums keine Rolle spielen.

Die Bafana hat definitiv das Zeug dazu, über 120 Minuten hinweg ungeschlagen zu bleiben und das Spiel in die Lotterie des Elfmeterschießens zu zwingen. Kanada wird das tunlichst vermeiden wollen, um nicht frühzeitig beim eigenen Heimturnier die Segel streichen zu müssen. Angesichts des enormen Drucks ist es jedoch gut vorstellbar, dass beide Teams kein zu großes Risiko eingehen, was den Weg an den ominösen Punkt ebnet.

Südafrika vs Kanada Wette 3: Gibt es ein Elfmeterschießen? – Ja zu einer Quote von 6.20 auf Admiral Bet

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