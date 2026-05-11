WM 2026 Goldener Schuh Quoten: Wett-Tipps für den Torschützenkönig

Der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2026 wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Das Rennen um die Torjägerkrone ist einer der beliebtesten Wettmärkte überhaupt.

Die legendären Stürmer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind immer noch am Ball. Auch die ehemaligen Gewinner Kylian Mbappé und Harry Kane spielen in den Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026 eine Hauptrolle.

Wir nehmen die aktuellen Favoriten und einige spannende Außenseiter vor dem Turnier in diesem Sommer unter die Lupe. Außerdem erfährst Du Strategie-Tipps, wie Du in diesem Markt lukrative Quoten findest.

Aktuelle WM 2026 Quoten für den Goldenen Schuh: Die Top-Favoriten

Mbappé geht mit einer Quote von ca. 7,00 als Favorit ins Rennen. Kane folgt ihm dicht auf den Fersen. Auch Erling Haaland und Lamine Yamal mischen vor ihrer ersten Weltmeisterschaft ganz vorne mit.

Die Quoten in diesem Markt basieren auf Faktoren wie Teamstärke, erwarteter Spielzeit und der Schwierigkeit der Gruppe. Verletzungen und die Formkurve bis Juni können die Preise noch deutlich bewegen. Prüfe die aktuellen Quoten am besten bei lizenzierten Buchmachern.

Spieler Nationalteam Position Quote Notizen Kylian Mbappé Frankreich Sturm 7.00 Überragende WM-Bilanz Harry Kane England Sturm 8.00 Gewinner des Goldenen Schuhs 2018 Lionel Messi Argentinien Sturm 13.00 Immer noch der Schlüsselspieler des Titelverteidigers Erling Haaland Norwegen Sturm 13.00 WM-Debütant mit Wahnsinns-Zahlen im Verein Lamine Yamal Spanien Flügel 13.00 Furchtloser Teenager mit zunehmender Torgefahr Cristiano Ronaldo Portugal Sturm 23.00 Die letzte Chance auf den WM-Ruhm

Quoten via 10bet – Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

So funktionieren Wetten auf den WM-Torschützenkönig 2026

Der Gewinner des Goldenen Schuhs wird ausschließlich durch die im Finalturnier erzielten Tore ermittelt. Treffer aus der Qualifikation oder den Play-offs zählen nicht.

Bei Gleichstand: Erzielen zwei Spieler gleich viele Tore, gewinnt derjenige mit den meisten Assists.

Zweites Kriterium: Sollte auch hier Gleichstand herrschen, erhält der Spieler den Preis, der weniger Einsatzminuten absolviert hat.

Es lohnt sich, die spezifischen Regeln und AGB Deines Buchmachers zu prüfen. Manche Anbieter zahlen bei Gleichstand an mehrere Gewinner aus, andere nur an den offiziellen FIFA-Preisträger.

Abgesehen von diesem Markt ist es auch möglich, auf den Top-Torschützen jedes einzelnen Teams sowie auf Torschützen in jedem Spiel zu wetten.

Favoriten für den Goldenen Schuh: Die Einzelanalyse

Die Anwärter auf den Goldenen Schuh spielen meist für Teams, die mindestens das Viertelfinale erreichen. Daher stehen die Offensivstars von Spanien, Frankreich, England und Argentinien hoch im Kurs.

Kylian Mbappé – Quote ca. 7.00

Mbappé wird bei seiner dritten WM erneut der Fixpunkt im französischen Sturm sein. Seine Bilanz ist beeindruckend: 12 Tore in 14 WM-Einsätzen. Mit 38 Toren in 33 Spielen für Real Madrid in dieser Saison ist er in Topform. Da Frankreich 2018 und 2022 das Finale erreichte, ist es nur logisch, dass der 27-Jährige als Favorit auf den Goldenen Schuh startet.

Harry Kane – Quote ca. 8.00

Kane sitzt Mbappé im Nacken und darf niemals ignoriert werden. Englands Elfmeterschütze sicherte sich 2018 mit sechs Treffern den Goldenen Schuh. Die „Three Lions“ sind heute noch stärker besetzt und treffen in der Gruppenphase erneut auf Panama. Da dies jedoch das letzte Gruppenspiel für das Team von Thomas Tuchel ist, könnte Kane geschont werden, falls das Weiterkommen bereits feststeht. Das solltest Du beim Wetten bedenken, dennoch bietet der treffsichere Bayern-Stürmer weiterhin starken Value.

Lionel Messi – Quote ca. 13.00

Argentinien wird die Belastung von Messi (er wird während des Turniers 39) steuern müssen. Er könnte gegen den Gruppen-Außenseiter Jordanien eine Pause erhalten. Dennoch bleibt der Star von Inter Miami der absolute Dreh- und Angelpunkt. Mit acht Toren war er Top-Scorer der Südamerika-Qualifikation. Endlich befreit von der Last des fehlenden WM-Titels, könnte Messi eines seiner besten Turniere spielen.

Erling Haaland – Quote ca. 15.00

Mit 16 Toren in der europäischen WM-Qualifikation ist Haaland eine Naturgewalt. Er hat in dieser Premier-League-Saison bereits 22 Mal getroffen und wird Norwegens Angriff anführen. Allerdings steckt das Team von Ståle Solbakken in einer extrem schweren Gruppe mit Frankreich und Senegal. Das allein lässt vermuten, dass ein Wett Tipp auf den bulligen Stürmer als Torschützenkönig wenig Value bietet.

Geheimtipps und Außenseiter für den Goldenen Schuh 2026

Auch wenn Kane und Mbappé die letzten beiden Titel geholt haben, geht der Goldene Schuh nicht immer an einen absoluten Elite-Stürmer. Vor 2018 hießen die drei letzten Sieger Miroslav Klose, Thomas Müller und James Rodríguez. Ein oder zwei Glanzleistungen gegen schwächere Gruppengegner können den Unterschied machen. Value findet man oft bei Offensivspielern mit Quoten zwischen 15.00 und 40.00.

Mikel Oyarzabal – ein Value-Tipp bei ca. 15.00

Nachdem er sich als erste Wahl im Sturm von Turnierfavorit Spanien etabliert hat, bietet Oyarzabal bei diesen hohen Quoten einen tollen Wert. Er profitiert von Zuspielen durch Stars wie Pedri und Yamal. Der Mann von Real Sociedad traf in der Qualifikation im Schnitt alle 74 Minuten. Zudem erzielte er das Siegtor im EM-Finale 2024, was zeigt, dass er mit dem Druck auf großer Bühne umgehen kann.

Joao Pedro – ein Value-Tipp bei ca. 34.00

Brasilien trifft in Gruppe C auf Haiti, eines der schwächsten Teams des Turniers. Das könnte Gelegenheiten für jemanden wie Joao Pedro bieten, ins Rennen um den Goldenen Schuh einzugreifen. Da Rodrygo verletzt ausfällt, hat der Chelsea-Stürmer nun bessere Chancen auf einen Stammplatz. Mit neun Toren in seinen letzten neun Vereinsspielen deutet alles darauf hin, dass der 24-Jährige dieses Jahr in die Weltklasse aufsteigt. Er ist ein starker Außenseiter-Tipp.

Vinícius Júnior – ein Value-Tipp bei ca. 21.00

Vinícius Júnior ist ein weiterer Brasilianer in Topform. Der 25-Jährige hat in seinen letzten sechs Einsätzen für Real Madrid sechsmal getroffen. Im Gegensatz zu Pedro ist er als Stammspieler gesetzt. Auch wenn seine Torquote im Nationalteam bisher weniger beeindruckend ist, weiß Carlo Ancelotti genau, wie er das Beste aus dem Flügelstürmer herausholt.

Luis Díaz – ein Value-Tipp bei ca. 29.00

Vieles hängt davon ab, wie weit Kolumbien kommt, aber Luis Díaz bringt enormes Potenzial mit. Der Flügelstürmer spielt bei Bayern München die Saison seines Lebens mit 13 Toren in 23 Bundesliga-Spielen. Er wird der Fokus der kolumbianischen Offensive sein. Gruppenspiele gegen Usbekistan und einen Play-off-Sieger bieten ihm die Chance, früh viele Tore zu sammeln.

Strategie-Tipps für Deine Wett Tipps auf den WM-Torschützenkönig

Wetten auf den Goldenen Schuh unterscheiden sich von Einzelwetten auf Spiele und erfordern langfristige Planung. Vier Teams werden bei der WM 2026 insgesamt acht Spiele bestreiten. Es ist daher essenziell, die Dynamik des Wettbewerbs zu verstehen.

Achte auf potenzielle Mismatches in der Gruppenphase – Top-Stürmer könnten gegen Teams wie Curaçao oder Haiti dominieren.

Priorisiere Spieler mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Viertelfinale oder weiter – wer vor dem Achtelfinale ausscheidet, wird kaum gewinnen.

Suche nach Spielern, die die Elfmeter für ihr Nationalteam schießen.

Beachte, dass ältere Stürmer wie Kane, Messi und Ronaldo häufiger Pausen erhalten könnten als bei früheren Turnieren.

Setze auf Teams, die offensiven Fußball spielen und viele Chancen kreieren.

Wähle Spieler mit Stammplatz-Garantie, da viele Favoriten in der Offensive extrem tief besetzt sind und rotieren könnten.

Behalte die Form und Fitness der Kandidaten kurz vor dem Sommer im Auge – nach einer langen Vereinssaison könnten einige überspielt sein.

Kombiniere Tipps auf den Goldenen Schuh mit anderen Märkten, wie z. B. dem Top-Torschützen eines bestimmten Teams, um das Risiko zu streuen.

WM 2026 Goldener Schuh: FAQ

Zählen Tore in der Verlängerung und im Elfmeterschießen?

Tore in der Verlängerung zählen für das Gesamtergebnis eines Spielers. Auch Elfmeter während der regulären Spielzeit oder Verlängerung zählen und sind oft entscheidend. Tore aus einem Elfmeterschießen (nach 120 Minuten zur Entscheidung eines Spiels) zählen jedoch nicht für den Goldenen Schuh.

Zählen Tore im Spiel um Platz 3?

Ja. Die Verlierer der Halbfinals treten im Spiel um Platz 3 an. Alle dort erzielten Tore zählen ganz normal für die Gesamtwertung des Turniers.

Welchen Einfluss hat das neue Format mit 48 Teams auf die Prognosen?

Diese WM hat so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Viele schwächere Nationen haben sich qualifiziert, was den Top-Stürmern mehr Chancen auf Tore in der Gruppenphase bietet. Zudem gibt es eine zusätzliche K.-o.-Runde, sodass man dieses Jahr vermutlich mehr Tore braucht, um Torschützenkönig zu werden.

Gewinnen auch Mittelfeldspieler oder Verteidiger?

Es ist möglich, aber selten. Das letzte Beispiel ist James Rodríguez, der 2014 als offensiver Mittelfeldspieler für Kolumbien gewann. Ein Verteidiger hat den Goldenen Schuh noch nie gewonnen.

Wann ist der beste Moment für einen Wett Tipp auf den Goldenen Schuh?

Lange vor dem Turnier zu wetten ist riskant (Verletzungen, Formtiefs), bietet aber oft die besten Value-Quoten. Sobald die WM läuft, passen sich die Preise täglich an – Du solltest die Entwicklungen also genau verfolgen.

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