Niederlande vs Schweden Wett Tipp: Wir setzen auf Elftal-Sieg in Texas

Wir setzen in Texas auf die Elftal, erwarten allerdings eine enge Kiste gegen selbstbewusst aufspielende Schweden.

Die besten Wetten für Niederlande vs Schweden

Niederlande gewinnt und beide Teams treffen zu einer quote von 3.50 auf NeoBet

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.82 auf NeoBet

Memphis Depay erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.91 auf NeoBet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Niederlande 2:1 Schweden

Torschützen-Wett Tipp: Niederlande – Memphis Depay, Cody Gakpo; Schweden – Alexander Isak

Die Niederlande mussten zum Auftakt einen herben Dämpfer hinnehmen, als man gegen Japan eine zweimalige Führung verspielte und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen musste. Auch in der Turniervorbereitung blieb die Mannschaft von Ronald Koeman einiges schuldig – inklusive einer Pleite gegen Algerien und einem Remis gegen Ecuador. Da man sich zudem Anfang des Monats gegen Usbekistan nur zu einem knappen Sieg mühte, gibt die aktuelle Form der Oranje durchaus Grund zur Sorge.

Schweden hingegen reist mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach Houston. Graham Potter hat das Ruder nach einer komplizierten WM-Qualifikation herumgerissen, und der Turnierstart glückte beim 5:1-Kantersieg gegen Tunesien absolut spektakulär. Allerdings zeigen das jüngste Remis gegen Griechenland und die Pleite gegen Norwegen, dass die schwedische Defensive durchaus verwundbar ist.

Voraussichtliche Aufstellungen für Niederlande vs Schweden

Niederlande:Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Schweden:Nordfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson, Nygren, Isak, Gyökeres

Die Elftal korrigiert den Fehlstart

Ronald Koeman wird inständig hoffen, dass seine Jungs aus den Fehlern gegen Japan gelernt haben, wenn es diese Woche gegen Schweden geht. Die Niederlande verfügen zweifellos über eine enorme Qualität im Kader, blieben aber zuletzt oft hinter den Erwartungen zurück. Gegen das Blågult-Team wird es nach deren 5:1-Machtdemonstration gegen Tunesien alles andere als einfach.

Verletzungssorgen erschweren die Aufgabe für die Holländer zusätzlich: Leistungsträger wie Xavi Simons und Jerdy Schouten verpassen das gesamte Turnier. Immerhin steht Rekordstürmer Memphis Depay nach überstandener Verletzung vor seinem ersten Startelf-Einsatz. Auf schwedischer Seite dürfte Gabriel Gudmundsson rechtzeitig fit werden, nachdem er gegen die Tunesier angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Koeman steht nach den ersten Resultaten der Gruppe deutlich mehr unter Zugzwang als Graham Potter – und wir trauen ihm zu, die Big Points einzufahren. Da sich jedoch keine der beiden Abwehrreihen zuletzt sattelfest präsentierte, gehen wir fest von mindestens einem Treffer der Schweden aus.

Niederlande vs Schweden Wette 1: Niederlande gewinnt und beide Teams treffen zu einer quote von 3.50 auf NeoBet

Defensive Anfälligkeiten auf beiden Seiten

Die Oranje fing sich am Sonntag gleich zwei Gegentreffer gegen Japan. Zuvor schaffte man es bereits gegen Usbekistan, Algerien, Ecuador und Norwegen nicht, hinten die Null zu halten. Tatsächlich datiert das letzte Zu-Null-Spiel der Niederländer aus dem vergangenen November. Bei den Schweden sieht es in dieser Hinsicht aber nicht besser aus: Unter Potter konnte das Team seit dessen Amtsantritt im Oktober noch kein einziges Clean Sheet verbuchen.

Wenn Akteure wie Alexander Isak, Viktor Gyökeres und Cody Gakpo auf dem Rasen stehen, sind Tore praktisch vorprogrammiert. Wir erwarten ein rassiges Duell im Houston Stadium, bei dem beide Offensivreihen die gegnerische Hintermannschaft vor massive Probleme stellen werden.

In drei der letzten fünf Spiele der Niederlande fielen über 2,5 Tore – bei den Schweden waren es sogar fünf von fünf. Da in neun dieser insgesamt zehn Partien beide Teams trafen, spricht auch diesmal alles für ein ähnliches Szenario.

Niederlande vs Schweden Wette 2: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.82 auf NeoBet

Hollands Rekordtorjäger kehrt zurück

Ein riesiger Hoffnungsschimmer für Koeman ist die Rückkehr des besten Knipsers des Landes: Memphis Depay. Nach verletzungsbedingten Rückschlägen bei seinem Klub Corinthians reichte es gegen Tunesien immerhin schon für einen Kurzeinsatz von der Bank. Am 2. Spieltag brennt er nun förmlich auf sein Startelf-Mandat.

Die Buchmacher listen ihn nicht ohne Grund als heißesten Kandidaten für ein Tor oder eine Vorlage in diesem Match. Dem 32-Jährigen fehlen nur noch neun direkte Scorerpunkte, um die magische 100er-Marke für sein Heimatland zu knacken. Wir setzen darauf, dass er diesem Meilenstein am Wochenende ein großes Stück näher kommt.

Auf der Gegenseite sind Gyökeres und Isak nach ihren Treffern gegen die „Adler von Karthago“ die absoluten Schlüsselspieler für Blågult. Unser Fokus liegt für diesen Wett Tipp jedoch ganz klar auf Depay, der einmal mehr seine unbestrittene Klasse auf internationaler Bühne unter Beweis stellen wird.

Niederlande vs Schweden Wette 3:Memphis Depay erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.91 auf NeoBet

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