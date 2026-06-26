Kolumbien vs Portugal Wett Tipp: Heißer Kampf um den Gruppensieg

Unser Wett-Experte rechnet mit einem absoluten Kracher. Am Ende dürfte sich Portugal hauchdünn durchsetzen und sich Platz 1 in Gruppe K sichern.

Die besten Wetten für Kolumbien vs Portugal

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Kolumbien 1:3 Portugal

Torschützen-Wett Tipp: Kolumbien – Daniel Muñoz; Portugal – Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Neves

Kolumbien ist bei dieser Weltmeisterschaft bisher absolut solide und ohne viel Nebengeräusche durchmarschiert. Mit zwei Siegen im Rücken gehen die Südamerikaner aus der Pole-Position in dieses finale Gruppenspiel. Die Mannschaft von Néstor Lorenzo präsentierte sich extrem abgeklärt, diszipliniert und technisch auf höchstem Niveau.

Zum Auftakt feierten „Los Cafeteros“ einen überzeugenden 3:1-Erfolg gegen Usbekistan, ehe sie im zweiten Spiel die DR Kongo knapp mit 1:0 niederrangen. Sechs Punkte bedeuten bereits das sichere Ticket für das Sechzehntelfinale – doch der Gruppensieg ist noch nicht in trockenen Tüchern. Theoretisch wartet als Gruppenerster ein vermeintlich „leichterer“ Gegner in der K.-o.-Phase. Motivation genug also, um Portugal das Leben richtig schwer zu machen.

Die „Seleção das Quinas“ erlebte dagegen einen ganz anderen Start in das Turnier. Gegen defensiv kompakt stehende Kongolesen kam Portugal nicht über ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden hinaus, was den Fans im Vorfeld gar nicht schmeckte. Doch die Truppe von Roberto Martínez zeigte die passende Reaktion: Im darauffolgenden Match fegten sie Usbekistan mit einer 5:0-Packung vom Platz. Eine Niederlage im Gruppenfinale könnte das Weiterkommen allerdings noch einmal in Gefahr bringen, da die Demokratische Republik Kongo den Portugiesen mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken sitzt.

Mit einem Dreier kann Portugal am Ende immer noch als Gruppensieger durchgehen und Kolumbien auf Platz zwei verweisen. Ein Unentschieden würde hingegen beiden Nationen für den Einzug ins Sechzehntelfinale reichen – in diesem Szenario müsste Portugal jedoch mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Die neutralen Fußballfans dürfen sich auf jeden Fall auf ein echtes Spektakel freuen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kolumbien vs Portugal

Kolumbien:Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez, Suárez, Díaz

Portugal:Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Die Form spricht für einen Portugal-Sieg

Der Blick auf die jüngsten Ergebnisse zeigt, dass das hier für keine Seite ein Spaziergang wird. Kolumbien ist ein extrem unangenehmer Gegner und scheint genau zum richtigen Zeitpunkt in Topform zu kommen – immerhin stehen aktuell vier Siege in Folge zu Buche.

So beeindruckend diese Serie auch ist: Kolumbiens letzte beide Duelle mit europäischen Top-Teams gingen im März dieses Jahres gegen Frankreich und Kroatien verloren. Die Portugiesen werden genau hier ansetzen, um die Südamerikaner in Miami in die Knie zu zwingen und sich Platz 1 in der Gruppe unter den Nagel zu reißen.

Die Formkurve der Martínez-Elf unterstreicht, dass ein Sieg gegen Kolumbien absolut im Bereich des Möglichen liegt. Portugal ist seit sieben Länderspielen ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis). Überhaupt gab es für die Seleção in den letzten 15 Länderspielen nur eine einzige Pleite. Für „La Tricolor“ wird es verdammt schwer, hier etwas Zählbares mitzunehmen.

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Offensiv-Power auf beiden Seiten garantiert

Beide Abwehrreihen haben im bisherigen WM-Verlauf einen ordentlichen Job gemacht und in zwei Partien jeweils nur ein Gegentor zugelassen. Allerdings wurden sie defensiv auch noch nicht vor die ganz großen Aufgaben gestellt. Kolumbien hat im Turnierverlauf bereits viermal genetzt, was einem Schnitt von zwei Toren pro Spiel entspricht.

Portugal schraubte sein Torkonto durch das jüngste Fünferpack ordentlich nach oben und steht nun bei durchschnittlich drei Treffern pro Partie. Bei der enormen Qualität in beiden Angriffsreihen ist davon auszugehen, dass die Offensivkünstler Lücken in der gegnerischen Kette finden werden. Zudem endeten sechs der letzten acht Spiele von Kolumbien mit mehr als zwei Toren.

Bei Portugal sieht die Statistik ganz ähnlich aus: In drei ihrer letzten vier Länderspiele fielen mehr als zwei Treffer. Da sie in jedem dieser Spiele mindestens ein Gegentor schlucken mussten, wird auch Kolumbien mit Sicherheit zu seinen Chancen kommen.

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Torgefahr lauert überall

Auf dem Platz wimmelt es nur so von Offensivakteuren, die ein Spiel im Alleingang entscheiden können. Kolumbiens Luis Díaz wurden gegen die DR Kongo zwei Treffer aberkannt, bei denen er die gegnerische Abwehr fast im Alleingang schwindelig gespielt hatte. Auch Rechtsverteidiger Daniel Muñoz hat bereits zwei Turniertore auf dem Konto, was unterstreicht, wie extrem offensiv er seine Rolle interpretiert.

Aufseiten der Portugiesen strahlt fast jede Position Torgefahr aus. Rafael Leão, João Neves, Nuno Mendes und Cristiano Ronaldo haben sich alle schon in die Torschützenliste eingetragen. Bruno Fernandes wartet zwar noch auf seinen ganz großen Geniestreich bei dieser WM, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten bei ihm platzt.

Unser heißester Kandidat für einen Treffer in diesem Match ist und bleibt Ronaldo. Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan hat er die Kritiker erst einmal verstummen lassen, und die portugiesischen Fans hoffen, dass er diesen Schwung mitnimmt. CR7 steht aktuell bei vier Toren aus seinen letzten fünf Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft. Die Quote darauf, dass er auch gegen Kolumbien netzt, nimmt man da gerne mit.

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