Deutschland vs Elfenbeinküste Wett Tipp: DFB-Elf zähmt die Elefanten

Unser Betting-Expert geht davon aus, dass die formstarke deutsche Nationalmannschaft den afrikanischen Riesen Elfenbeinküste im wohl härtesten Spiel der Gruppe E in die Schranken weisen wird.

Die besten Wetten für Deutschland vs Elfenbeinküste

Doppelte Chance 1. Halbzeit: Elfenbeinküste gewinnt oder Unentschieden zu einer Quote von 1.70 auf NeoBet

Über 2,5 Gesamttore & Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.15 auf NeoBet

Kai Havertz trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2.18 auf NeoBet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Deutschland 2:1 Elfenbeinküste

Torschützen-Wett Tipp:

Deutschland stürmte zum Auftakt mit einem fulminanten 7:1-Erfolg über WM-Debütant Curaçao durch das erste Spiel. Dieser Offensiv-Blitzkrieg markiert den bislang höchsten Sieg des gesamten Turniers – noch vor Schwedens deutlicher Abrechnung mit Tunesien.

Damit thront die DFB-Auswahl dank eines erstklassigen Torverhältnisses an der Spitze der Gruppe E. Durch diese gnadenlose Effizienz im Angriff ist die Mannschaft von Julian Nagelsmann bereits jetzt das treffsicherste Team der Weltmeisterschaft. Entsprechend viel Rückenwind nimmt Deutschland mit in diesen zweiten Spieltag.

Die Elfenbeinküste hatte die Erwartungen schon vor dem Turnierstart hochgeschraubt, als man Frankreich in einem Testspiel mit 2:1 bezwingen konnte. Dieser prestigeträchtige Erfolg in Lille war ein echtes Ausrufezeichen der Elefanten unter Trainer Emerse Faé direkt vor der WM.

Im Gegensatz zum lockeren Spaziergang der Deutschen musste die Elfenbeinküste beim Dreier gegen Ecuador allerdings ganz tief graben. Amad Diallo erlöste sein Team erst in der Schlussphase mit dem dramatischen Siegtreffer und feierte damit sein erstes WM-Tor überhaupt. Ganz beiläufig beendeten die Afrikaner damit die beeindruckende Serie von Ecuador, die zuvor 19 Spiele in Folge ungeschlagen geblieben waren.

Dieses Duell in Ontario ist das wohl am heißesten ersehnte Match in der Gruppe E. Ein weiterer deutscher Kantersieg ist reine Utopie, da auf die Nationalelf nun der erste echte Härtetest des Turniers wartet.

Auch wenn die Westafrikaner extrem widerstandsfähig sind, gehen wir davon aus, dass sich die DFB-Elf am Ende knapp durchsetzen wird. Die reifere Spielanlage und eine disziplinierte Defensivleistung dürften letztlich den Unterschied ausmachen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Elfenbeinküste

Deutschland:Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz

Elfenbeinküste:Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomandé, Kessié, Sangaré, Touré, Diallo, Pépé, Wahi

Die Elefanten prüfen Deutschland früh

Deutschland feierte zwar den bislang höchsten Sieg dieser Weltmeisterschaft, doch die schwerste Aufgabe in der Gruppenphase steht erst noch bevor. In einer Gruppe mit der Elfenbeinküste und Ecuador muss das Nagelsmann-Team wie ein perfekt geöltes Uhrwerk funktionieren, um ungeschlagen in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Gegen Curaçao ging die deutsche Elf im ersten Durchgang zwar schnell in Führung, offenbarte defensiv jedoch Lücken, als Livano Comenencia Mitte der ersten Halbzeit den historischen Ausgleich für den Außenseiter markierte.

Die Elfenbeinküste ist allerdings ein ganz anderes Kaliber. Die Elefanten taten sich gegen Ecuador im Angriff anfangs zwar schwer und verbuchten in der ersten Halbzeit bei sechs Versuchen nur einen xG-Wert von 0,70. Doch mit pfeilschnellen Unterschiedsspielern wie Yan Diomande und Amad Diallo in ihren Reihen sind sie jederzeit in der Lage, einen frühen Wirkungstreffer zu landen.

Beide Mannschaften werden von der ersten Minute an den Weg nach vorne suchen. Den Abwehrreihen kommt in einer engen und hart umkämpften ersten Hälfte eine Schlüsselrolle zu, bevor die Räume nach dem Seitenwechsel wohl deutlicher aufgehen werden. Ein Wett Tipp auf die Doppelte Chance zugunsten der Elfenbeinküste in den ersten 45 Minuten bringt hier guten Value.

Deutschland vs Elfenbeinküste Wette 1: Doppelte Chance 1. Halbzeit: Elfenbeinküste gewinnt oder Unentschieden zu einer Quote von 1.70 auf NeoBet

Tor-Spektakel im BMO Field erwartet

Deutschlands Demontage des Underdogs Curaçao war ein echtes Ausrufezeichen. Mit einer Tordifferenz von +6 nach dem ersten Spieltag geht die DFB-Elf als absoluter Top-Favorit auf den Gruppensieg in die nächsten Partien.

Ein Blick auf die Zahlen verspricht Spektakel: In den vergangenen sechs Spielen Deutschlands fielen jeweils über 2,5 Tore, viermal netzte die Nationalmannschaft dabei sogar mindestens vierfach ein. Die Elfenbeinküste wiederum knackte die Linie von Über 2,5 Toren in drei ihrer letzten fünf Matches.

Was den „Beide Teams treffen“-Markt betrifft, so war dies bei vier der letzten fünf deutschen Partien der Fall. Bei der Elfenbeinküste traf diese Statistik in zwei der jüngsten fünf Spiele zu. Da beide Offensivreihen vor Qualität strotzen, ist in diesem hochintensiven Duell kaum mit einer weißen Weste zu rechnen.

Die Zuschauer im BMO Field dürfen sich auf allerbeste Unterhaltung freuen. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste endete 2009 in einem packenden 2:2-Unentschieden. Auch diesmal stehen die Zeichen im direkten Duell wieder ganz klar auf Tore.

Deutschland vs Elfenbeinküste Wette 2: Über 2,5 Gesamttore & Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.15 auf NeoBet

Havertz knüpft an seine Gala-Form an

Kai Havertz präsentiert sich seit dem Ende seiner starken Premier-League-Saison mit Arsenal London im Nationaltrikot in absoluter Luxusform. Beim 2:1-Testspielsieg gegen die USA verdiente er sich mit einem Tor und einer Vorlage die Auszeichnung als Spieler des Spiels, ehe er seinen WM-Auftakt direkt mit einem Doppelpack gegen Curaçao krönte.

Sein zweiter Treffer gegen den Außenseiter war dabei von historischer Bedeutung: Es war das insgesamt 239. WM-Tor Deutschlands, womit man den ewigen Rekord Brasiliens knackte. Zudem ist Havertz damit der erste deutsche Nationalspieler seit Miroslav Klose (2006 und 2010), dem bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften ein Doppelpack in einem Spiel gelang.

Havertz hat längst bewiesen, dass er ein Mann für die ganz großen Spiele ist, doch auf der allergrößten WM-Bühne scheint er nun endgültig sein Meisterstück abzuliefern. Seit seinem Debüt im Jahr 2018 erzielte der 27-Jährige starke 24 Tore in 59 Länderspielen.

Mit seinen klugen Laufwegen, seinem enormen Antritt und seiner eiskalten Chancenverwertung kann er jede Abwehrreihe der Welt vor unlösbare Aufgaben stellen. Wir setzen darauf, dass Havertz der ivorischen Hintermannschaft mächtig Kopfschmerzen bereiten wird – ein Treffer des genialen Angreifers liegt hier absolut in der Luft.

Deutschland vs Elfenbeinküste Wette 3:Kai Havertz trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2.18 auf NeoBet

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