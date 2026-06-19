Belgien vs Iran Wett Tipp: Tore garantiert – Iran setzt auf ein Offensivspektakel

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Belgien im zweiten Gruppenspiel eine Schippe drauflegen und sich knapp gegen eine spielstarke iranische Mannschaft durchsetzen wird.

Die besten Wetten für Belgien vs Iran

Über/Unter – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.85 bei Betano

Torschütze zu einem beliebigen Zeitpunkt – Romelu Lukaku zu einer Quote von 1.80 bei Betano

1X2 & Beide Teams treffen – Belgien & Ja zu einer Quote von 3.32 bei Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Belgien 2:1 Iran

Torschützen-Wett Tipp: Belgien – Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne; Iran – Mohammad Mohebi

In der Gruppe G ist vor dem zweiten Spieltag noch alles komplett offen – jedes der vier Teams hat nach wie vor beste Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten 32. Belgien ist bereits zum vierten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft am Start und will diesmal den Meilenstein von 2018 (Platz 3) im Idealfall noch toppen. Zum Auftakt gab es jedoch einen heftigen Dämpfer, als Ägypten bereits nach 20 Minuten die Führung übernahm.

Die Truppe von Rudi Garcia bewies jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Der Lohn folgte knapp eine halbe Stunde vor dem Abpfiff: Durch den belgischen Ausgleichstreffer bleibt im Kampf ums Weiterkommen alles in der eigenen Hand. Ein Dreier gegen den Iran im kalifornischen SoFi Stadium würde die Ausgangslage nun drastisch verbessern.

Auch der Iran startete mit einem Remis in das Turnier. In einem spektakulären Match trennten sich die „Persischen Löwen“ am Dienstagmorgen 2:2-Unentschieden von Neuseeland. Dabei bewies die Mannschaft Nehmerqualitäten und glich gleich zweimal einen Rückstand aus. Gegen die hochkarätig besetzten Belgier hängen die Trauben für die Asiaten nun allerdings ein ganzes Stück höher.

Historisch gesehen präsentierte sich der Iran bei Weltmeisterschaften zwar oft als unangenehmer, zäher Gegner, für das Überstehen der Gruppenphase reichte es bislang jedoch nie. Die Mannschaft von Amir Ghalenoei wird aber definitiv Mut aus dem neuen, aufgestockten WM-Format schöpfen, bei dem auch die besten Gruppendritten weiterkommen. Dennoch müssen sie die Leistung aus dem Neuseeland-Spiel mindestens wiederholen, um Belgien gefährlich zu werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Belgien vs Iran

Belgien:Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Iran:Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Moghanlou, Taremi

Erwarte ein echtes Schützenfest

Nachdem die anfängliche Nervosität der Auftaktspiele abgelegt sein dürfte, könnte uns in Kalifornien ein extrem torreiches Spiel bevorstehen. Da alle vier Teams in der Gruppe aktuell punktgleich sind, könnte das Torverhältnis am Ende über das Weiterkommen entscheiden – jedes erzielte Tor ist jetzt pfundschweres Gold wert.

Obwohl beide Teams bei einem Zähler stehen, rangiert der Iran aufgrund der mehr erzielten Tore aktuell vor Belgien. Wir erwarten am Sonntagabend jede Menge Strafraumszenen. Ein Blick auf die jüngsten Auftritte der „Roten Teufel“ verspricht Spektakel: In drei der letzten sechs Partien Belgiens fielen am Ende sogar mehr als vier Tore.

Beim Iran endeten vier der letzten fünf Länderspiele mit mehr als zwei Treffern. Alles deutet hier auf eine offene Visierkarte hin. Der Wett Tipp auf Über 2.5 Tore bringt bei diesem Setup extrem viel Value mit.

Belgien vs Iran Wette 1: Über/Unter – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.85 bei Betano

Lukaku bleibt die Lebensversicherung im Sturm

Die größte Waffe in Belgiens Offensivabteilung hört auf den Namen Romelu Lukaku. Im ersten Gruppenspiel verzichtete Rudi Garcia überraschend auf ihn in der Startelf und brachte stattdessen Charles De Ketelaere – ein Experiment, das für den Angreifer von Atalanta Bergamo nicht wirklich aufging.

Lukaku kam in der 66. Minute ins Spiel und wirkte sofort als massiver Katalysator. Seine physische Präsenz im Strafraum sorgte bei den Ägyptern umgehend für kollektive Panik und erzwang letztendlich das Eigentor zum 1:1-Endstand. Das dürfte Argument genug gewesen sein, damit Garcia den bulligen Stürmer von der SSC Neapel gegen den Iran von Beginn an von der Leine lässt.

Auch wenn seine Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft zuletzt etwas überschaubarer waren, bleibt er ein absoluter Weltklasse-Knipser. Schon bei seinem 17-minütigen Kurzeinsatz im Test gegen Kroatien vor der WM netzte er eiskalt ein. Gegen Ägypten verbuchte er zudem eine Passquote von 100 %. Wenn er von Anfang an aufläuft, wird die iranische Abwehr Schwerstarbeit verrichten müssen.

Belgien vs Iran Wette 2: Torschütze zu einem beliebigen Zeitpunkt – Romelu Lukaku zu einer Quote von 1.80 bei Betano

Die individuelle Klasse der Belgier wird sich durchsetzen

Historisch gesehen ist dieses Duell ein unbeschriebenes Blatt – die beiden Nationen treffen zum allerersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Belgier können mit breiter Brust antreten: Seit mittlerweile 14 Länderspielen ist das Team ungeschlagen (neun Siege, fünf Remis). Aber auch der Iran reist mit einer Serie an: Team Melli verlor keines der letzten vier Spiele und verließ den Platz dabei dreimal als Sieger.

Kritisch muss man jedoch anmerken, dass keiner dieser Gegner in der FIFA-Weltrangliste über dem Iran platziert war. Die Asiaten werden zweifellos ihr Herz auf dem Platz lassen, doch der Qualitätsunterschied sollte am Ende den Ausschlag zugunsten der Belgier geben.

Die Offensive der Iraner ist brandgefährlich – das untermauern 13 Tore aus den letzten fünf Spielen. Sie haben definitiv das Zeug dazu, der belgischen Defensive wehzutun, allerdings ist ihre eigene Hintermannschaft extrem anfällig. Belgien wiederum erzielte 14 Treffer in den vergangenen fünf Partien und blieb letztmals im Oktober vergangenen Jahres ohne eigenen Torerfolg.

Bei drei der letzten fünf belgischen Spiele trafen beide Mannschaften – exakt dieselbe Statistik weisen auch die letzten fünf Partien des Irans auf. Es ist also stark davon auszugehen, dass beide Keeper am Sonntag mindestens einmal hinter sich greifen müssen, Belgien am Ende aber die drei Punkte einsackt.

Belgien vs Iran Wette 3:1X2 & Beide Teams treffen – Belgien & Ja zu einer Quote von 3.32 bei Betano

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