Werder Bremen vs RB Leipzig Prognosen: Zwei Teams mit Selbstvertrauen

Unsere Wett-Experten rechnen im Weserstadion mit zwei, drei Treffern – und mehr als einem Tor von RB Leipzig bei Werder Bremen.

Beste Wetten für Werder Bremen vs. RB Leipzig

Weniger als 3.5 Tore Quote 1.68 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.20 bei bet365

Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig Quote 1.63 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Grün-Weißen und der Sachsen

Mit dem 2:0 gegen das Schlusslicht aus Heidenheim von Ende Februar riss eine Serie von Werder Bremen mit insgesamt vier Zählern aus 14 Bundesliga-Auftritten. Ab diesem Zeitpunkt ließen die Grün-Weißen in vier Partien ausschließlich beim 0:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 Punkte liegen. Unmittelbar vor und nach dem jüngsten Heimspiel setzten sie sich bei Union Berlin mit 4:1 sowie in Wolfsburg mit 1:0 durch.

RB Leipzig kehrte mit dem 5:0 gegen die TSG Hoffenheim nach dem 0:1 im weiteren direkten Duell beim VfB Stuttgart um die Champions League auf die Erfolgsspur zurück. Gleichzeitig gelang den Sachsen nach den 2:1 beim Hamburger SV sowie gegen den FC Augsburg der dritte Sieg in vier Meisterschaftsspielen. Mit demselben Resultat – diesmal in Köln – hatte der Februar begonnen, ehe die zwei 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund gefolgt waren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Werder Bremen vs RB Leipzig

Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Backhaus, Sugawara, Friedl, Coulibaly, Deman, Lynen, Stage, Puerta, Grüll, Schmid, Njinmah

Backhaus, Sugawara, Friedl, Coulibaly, Deman, Lynen, Stage, Puerta, Grüll, Schmid, Njinmah RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Xaver, Baumgartner, Gruda, Nusa, Romulo

In Werder Bremen vs RB Leipzig fallen höchstens drei Tore

Mit dem 1:0 beim VfL Wolfsburg am 21. März kamen zum achten Mal in den jüngsten Bundesliga-Spielen von Werder Bremen weniger als vier Treffer zustande. Und zwischen dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt und dem 1:4 bei Union Berlin traf dieses Muster etwa auf die 0:2 gegen die TSG Hoffenheim sowie auf das 0:3 gegen den FC Bayern zu. Es folgte im bislang letzten Auftritt im Weserstadion das weitere 0:2 gegen den 1. FSV Mainz 05.

Zudem fielen in allen bisherigen fünf Auswärtspartien von RB Leipzig nach der Winterpause höchstens drei Treffer. Hierbei bezwangen die Sachsen nach dem 3:0 in Heidenheim auch den 1. FC Köln sowie den HSV jeweils mit 2:1. Mit dem 1:1 beim FC St. Pauli sowie dem 0:1 in Stuttgart am 15. März ließen sie hingegen Punkte liegen.

Daher empfehlen unsere Wett-Experten den Markt Weniger als 3.5 Tore.

Werder Bremen vs RB Leipzig Wette 1: Weniger als 3.5 Tore Quote 1.68 bei bet365

Die Grün-Weißen und die Sachsen erzielen insgesamt zwei, drei Tore

RB Leipzig verzeichnete in den letzten beiden Auftritten vor der Länderspiel-Pause das 0:1 in Stuttgart und das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim. Von Ende Januar bis Anfang März kamen jedoch abseits der 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund zwei oder drei Treffer zustande. Etwa nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 traf dieses Muster auf die 2:1 in Köln, beim Hamburger SV sowie gegen den FC Augsburg zu.

Werder Bremen verzeichnete zum Beispiel ab Mitte Februar zuerst das 0:3 gegen den FC Bayern, das 1:2 beim FC St. Pauli und das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim. Anschließend unterlagen die Grün-Weißen in der einzigen Partie gegen ein zum jeweiligen Zeitpunkt nicht schwächelndes Team, dem 1. FSV Mainz 05, mit 0:2. Abgesehen davon bezwangen sie zuletzt auswärts Union Berlin mit 4:1 sowie den VfL Wolfsburg mit 1:0.

Unterm Strich ist die Option Anzahl der Tore im Spiel 2-3 eine der realistischen Werder Bremen vs. RB Leipzig Prognosen.

Werder Bremen vs RB Leipzig Wette 2: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.20 bei bet365

Bei Werder Bremen netzt RB Leipzig mindestens zweimal ein

Abgesehen vom 0:1 beim VfB Stuttgart traf RB Leipzig in allen bislang letzten Bundesliga-Partien mindestens zweimal. Genauer gesagt war das den Sachsen in der Ferne ab Anfang Februar bei den 2:1 in Köln sowie beim Hamburger SV gelungen. Ebenfalls zweimal landete der Ball zuhause gegen den VfL Wolfsburg, gegen den BVB und gegen den FC Augsburg im Tor. Ehe dann vor der Pause das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim gelang.

Werder Bremen ließ in seinen jüngsten vier Bundesliga-Partien ausschließlich gegen den 1. FSV Mainz 05 mehr als ein Tor zu. Jedoch traten die Grün-Weißen abseits des 0:2 gegen die Rheinhessen ausschließlich gegen schwächelnde Teams an. Auch deshalb sind das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim, das 4:1 bei Union Berlin und das 1:0 in Wolfsburg nur bedingt Gradmesser.

Aus diesen Gründen solltet Ihr den Markt Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig im Auge behalten.

Werder Bremen vs RB Leipzig Wette 3: Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig Quote 1.63 bei bet365

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