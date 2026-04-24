VfB Stuttgart vs Werder Bremen Prognosen: Undav wieder mittendrin

Unsere Wett-Experten rechnen gegen Werder Bremen mit mindestens drei Treffern des VfB Stuttgart – und einem von Deniz Undav – sowie höchstens fünf Toren.

Beste Wetten für VfB Stuttgart vs. Werder Bremen

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1.77 bei bet365

Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.80 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore VfB Stuttgart Quote 2.25 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Grün-Weißen

Das Spiel gegen Werder Bremen kommt für den VfB Stuttgart sieben Tage nach dem 2:4 beim FC Bayern und drei nach dem 2:1 nach der Verlängerung im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Der nun feststehende Meister fügte nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund den Schwaben die zweite Niederlage in drei Bundesliga-Auftritten zu. Doch am 12. April gelang mit dem 4:0 gegen den HSV – nach dem 1:0 gegen RB Leipzig sowie dem 5:2 in Augsburg – der dritte Sieg in vier Runden.

Werder Bremen hingegen gelang am 18. April mit dem 3:1 gegen den Hamburger SV der erste Heimerfolg seit Ende Februar. Zuvor punkteten die Grün-Weißen von Mitte März bis Mitte April ausschließlich beim 1:0 in Wolfsburg. Denn nach der Länderspiel-Pause gab es zuerst das 1:2 gegen RB Leipzig und das 1:3 in Köln.

Voraussichtliche Aufstellungen für VfB Stuttgart vs Werder Bremen

VfB Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, Undav, Leweling, Führich, Demirovic

Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, Undav, Leweling, Führich, Demirovic Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Backhaus, Sugawara, Pieper, Friedl, Deman, Lynen, Stage, Puertas, Njinmah, Schmid, Milosevic

VfB Stuttgart vs Werder Bremen mit insgesamt drei bis fünf Treffern

Beim 3:1 gegen den Hamburger SV wurden zum sechsten Mal in neun Bundesliga-Partien von Werder Bremen drei bis fünf Tore erzielt. Hierbei bildeten das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim, das 0:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 und das 1:0 in Wolfsburg die Ausnahmen. Es folgten zunächst das 1:2 gegen RB Leipzig sowie das 1:3 in Köln.

Außerdem kamen in drei der letzten fünf Meisterschaftsheimspiele des VfB Stuttgart drei bis fünf Treffer zustande. Genauer gesagt traf dieses Muster auf das 3:1 gegen den 1. FC Köln und auf die 4:0 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen den HSV zu. Dazwischen verzeichneten die Schwaben das 1:0 gegen RB Leipzig und das 0:2 gegen Borussia Dortmund.

Deshalb zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen VfB Stuttgart vs Werder Bremen Prognosen.

VfB Stuttgart vs Werder Bremen Wette 1: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1.77 bei bet365

Deniz Undav erzielt sein 19. Tor in dieser Bundesliga-Saison

Deniz Undav glich am Donnerstag im Pokal-Derby gegen den SC Freiburg in der 70. Minute aus und legte damit den Grundstein für den Finaleinzug. Gleichzeitig erzielte er sein erstes Tor nach einem Monat. Beim 5:2 in Augsburg, mit dem sich der VfB Stuttgart in die Länderspiel-Pause verabschiedete, erzielte Undav seine Bundesliga-Tore 17 und 18 in dieser Saison.

Doch nach dem siebten Treffer in sechs Meisterschaftsspielen und dem zehnten in zwölf ging er sowohl beim 0:2 gegen Borussia Dortmund als auch beim 4:0 gegen den HSV leer aus. Was in der Partie gegen die Hanseaten auch an einem verschossenen Elfmeter lag. Das 2:4 beim FC Bayern verpasste er dann wegen einer Gelbsperre.

Doch spätestens nach dem Treffer gegen den SC Freiburg zählt der Markt Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Optionen.

VfB Stuttgart vs Werder Bremen Wette 2: Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.80 bei bet365

Der VfB Stuttgart netzt gegen Werder Bremen mindestens dreimal ein

Mit Ausnahme des 1:0 gegen RB Leipzig und des 0:2 gegen Borussia Dortmund erzielte der VfB Stuttgart in seinen jüngsten fünf Bundesliga-Heimpartien mehr als zwei Tore. So traf dieses Muster etwa auf das 3:1 gegen den 1. FC Köln sowie auf die beiden 4:0 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen den HSV zu.

Zudem verabschiedeten sich die Schwaben mit dem 5:2 in Augsburg in die jüngste Länderspiel-Pause. Aus dieser kehrte Werder Bremen mit einem 1:2 im Weserstadion gegen RB Leipzig zurück. Anschließend unterlagen die Grün-Weißen beim punktgleichen 1. FC Köln mit 1:3.

Trotz des 3:1-Heimsiegs von Werder Bremen gegen den HSV lohnt sich ein Blick auf die Option Mehr als 2.5 Tore VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart vs Werder Bremen Wette 3: Mehr als 2.5 Tore VfB Stuttgart Quote 2.25 bei bet365

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