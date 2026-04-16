Union Berlin vs Wolfsburg Prognosen: Das Debüt von Marie-Louise Eta

Unsere Wett-Experten rechnen in der Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg mit zwei, drei Treffern – und einem oder zwei der Gäste.

Beste Wetten für Union Berlin vs. Wolfsburg

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor Quote 1.67 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1.97 bei bet365

Wolfsburg 1-2 Tore - Ja Quote 1.58 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Eisernen und der Wölfe

Union Berlin empfängt den VfL Wolfsburg beim Debüt von Marie-Louise Eta, die nach dem 1:3 in Heidenheim interimsmäßig auf Steffen Baumgart nachfolgte. Beim Schlusslicht verloren die Eisernen nach dem 0:4 beim FC Bayern zum zweiten Mal binnen drei Runden und etwa zum vierten Mal in den letzten sechs. In den jüngsten Auftritten An der Alten Försterei verzeichneten sie das 1:4 gegen Werder Bremen und das 1:1 gegen den FC St. Pauli.

Mit dem VfL Wolfsburg wartet nun ein Gegner, der insgesamt drei Punkte in den letzten zwölf Bundesliga-Auftritten holte. Den letzten davon nahmen sie am 14. März mit dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim mit. Anschließend verloren die Wölfe gegen Werder Bremen (0:1), in Leverkusen (3:6) und am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (1:2).

Voraussichtliche Aufstellungen für Union Berlin vs Wolfsburg

Union Berlin – voraussichtliche Aufstellung: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Schäfer, Ansah, Ilic

Ronnow, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Schäfer, Ansah, Ilic Wolfsburg – voraussichtliche Aufstellung: Grabara, Belocian, Jenz, Koulierakis, Maehle, Eriksen, Vini Souza, Zehnter, Wimmer, Amoura, Pejcinovic

In Union Berlin vs Wolfsburg treffen beide Teams

In sieben der jüngsten neun Meisterschaftsspiele des VfL Wolfsburg und in vier der letzten fünf erzielten beide Teams mindestens ein Tor. Zwischen den Ausnahmen mit dem 0:4 in Stuttgart und dem 0:1 gegen Werder Bremen verzeichneten die Grün-Weißen das 1:2 gegen den HSV und das 1:1 bei der TSG Hoffenheim. Es folgten bisher nach der Länderspiel-Pause das 3:6 bei Bayer Leverkusen sowie am Samstag das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Gleichzeitig kassierte Union Berlin das 1:3 in Heidenheim. Damit kamen nach dem 1:1 gegen den FC St. Pauli im letzten Heimspiel unter Steffen Baumgart zum zweiten Mal am Stück Tore beider Kontrahenten zustande. Dem 1:4 waren hingegen zuerst das 1:0 in Freiburg und das 0:4 beim FC Bayern gefolgt.

Unterm Strich empfehlen Euch unsere Wett-Experten den Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor.

Union Berlin vs Wolfsburg Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor Quote 1.67 bei bet365

Die Eisernen und die Wölfe erzielen insgesamt zwei, drei Tore

Für den VfL Wolfsburg kommt das Auswärtsspiel gegen Union Berlin eine Woche nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Und gegen die SGE kamen zum dritten Mal binnen fünf Bundesliga-Partien der Wölfe zwei oder drei Treffer zustande. Hatten sie doch in der ersten Märzhälfte das 1:2 gegen den Hamburger SV und das 1:1 bei der TSG Hoffenheim verzeichnet.

Die Klubführung bei Union Berlin zog nach dem 1:3 in Heidenheim die Reißleine. Doch zuvor gab es in der letzten Heimpartie unter Baumgart das 1:1 gegen den FC St. Pauli.

Im Endeffekt ist der Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3 eine der plausiblen Union Berlin vs. Wolfsburg Prognosen.

Union Berlin vs Wolfsburg Wette 2: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1.97 bei bet365

Bei Union Berlin netzt Wolfsburg ein oder zweimal ein

Der VfL Wolfsburg traf in drei seiner jüngsten fünf Meisterschaftsspiele je einmal. So hatte er vor dem 0:1 gegen Werder Bremen und dem 3:6 in Leverkusen das 1:2 gegen den HSV und das 1:1 bei der TSG Hoffenheim. Am Samstag folgte dann das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Union Berlin erreichte vor dem 1:3 in Heidenheim im bislang letzten Heimspiel gegen den FC St. Pauli das 1:1. Natürlich debütiert nun Marie-Louise Eta, aber gerade in Köpenick sind ein oder zwei Gegentreffer wahrscheinlicher als drei.

Daher lohnt sich für Euch ein Blick auf die Option Wolfsburg 1-2 Tore - Ja.

Union Berlin vs Wolfsburg Wette 3: Wolfsburg 1-2 Tore - Ja Quote 1.58 bei bet365

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