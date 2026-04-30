Union Berlin vs Köln Prognosen: Eiserne mit dem dritten Tormann

Unsere Wett-Experten rechnen An der Alten Försterei mit insgesamt mehr als zwei Toren sowohl von Union Berlin als auch vom 1. FC Köln.

Beste Wetten für Union Berlin vs. Köln

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.67 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore Quote 1.86 bei bet365

Mehr als 2.5 & Ja Quote 2.10 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Eisernen und der Domstädter

Union Berlin kassierte mit dem 1:3 bei RB Leipzig am 24. April die sechste Niederlage in den jüngsten acht Bundesliga-Partien und die dritte in Folge. Nach dem 1:3 beim Schlusslicht aus Heidenheim kam es beim Debüt von Marie-Louise Eta zum 1:2 gegen den Vorletzten aus Wolfsburg. Ein weiterer Rückschlag ist der Ausfall von Frederik Rönnow, und nun steht mit Carl Klaus die etatmäßige Nummer drei im Tor.

Am Folgetag verlor der 1. FC Köln vor heimischer Kulisse das Rheinische Derby gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself beendete damit eine Serie mit sieben Punkten aus fünf ungeschlagenen Meisterschaftsspielen. Nach dem einzigen Sieg seit Anfang Februar, dem 3:1 gegen Werder Bremen, gab es im letzten Auswärtsspiel das 1:1 gegen den FC St. Pauli.

Voraussichtliche Aufstellungen für Union Berlin vs Köln

Union Berlin – voraussichtliche Aufstellung: Klaus, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Rothe, Schäfer, Ansah, Ilic

Klaus, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Rothe, Schäfer, Ansah, Ilic Köln – voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe, Sebulonsen, Simpson-Pusey, Cenk, Lund, Chavez, Martel, Kaminski, Maina, S. El Mala, Waldschmidt

Union Berlin und Köln treffen beide mindestens einmal

Beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen kamen etwa zum siebten Mal in Serie in einer Bundesliga-Partie des 1. FC Köln Tore beider Teams zustande. Nach dem 0:2 in Augsburg von Ende Februar traf dieses Muster zuerst auf das 1:2 gegen Borussia Dortmund, auf das 1:1 beim HSV und das 3:3 gegen Gladbach zu. Mit René Wagner an der Seitenlinie folgten nach der Länderspiel-Pause das 2:2 in Frankfurt, das 3:1 gegen Werder Bremen sowie das 1:1 beim FC St. Pauli.

Außerdem netzten in allen jüngsten vier Meisterschaftsspielen von Union Berlin beide Kontrahenten ein. Nach dem 0:4 beim FC Bayern verzeichneten die Eisernen in den letzten Auftritten unter Steffen Baumgart das 1:1 gegen den FC St. Pauli und das 1:3 in Heidenheim. Unter Marie-Louise Eta folgten dann das 1:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie das 1:3 bei RB Leipzig.

Daher zählt der Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Union Berlin vs Köln Prognosen.

Union Berlin vs Köln Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.67 bei bet365

An der Alten Försterei fallen drei oder mehr Treffer

Mit Ausnahme des 1:1 im jüngsten Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli kamen in allen Bundesliga-Auftritten des 1. FC Köln seit Ende März mehr als zwei Tore zustande. Und zunächst verzeichneten die Geißböcke in dieser Phase das 3:3 gegen Gladbach, das 2:2 bei Eintracht Frankfurt und das 3:1 gegen Werder Bremen. Am Samstag folgte dann das 1:2 gegen Bayer Leverkusen.

Außerdem fielen in vier der jüngsten fünf Bundesliga-Spiele von Union Berlin mindestens drei Treffer. Nachdem der FC St. Pauli auch gegen die Eisernen ein 1:1 erlebte, traf dieses Muster auf die jüngsten drei Begegnungen zu. Denn zwischen den 1:3 in Heidenheim sowie in Leipzig kam es zum 1:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Deshalb reiht sich die Option Mehr als 2.5 Tore vor der Partie an der Alten Försterei unter den plausiblen Märkten ein.

Union Berlin vs Köln Wette 2: Mehr als 2.5 Tore Quote 1.86 bei bet365

Union Berlin und Köln netzen insgesamt mehr als zweimal ein

In allen bislang letzten drei Bundesliga-Duellen von Union Berlin steuerten beide Teams insgesamt mindestens drei Tore bei. In der Ferne unterlagen die Eisernen sowohl beim Letzten aus Heidenheim als auch beim Dritten aus Leipzig mit 1:3. Dazwischen kam es im jüngsten Heimspiel zum 1:2 gegen den Vorletzten aus Wolfsburg.

Doch dasselbe Muster traf auch auf vier der bislang letzten fünf Liga-Partien des 1. FC Köln zu. Vor dem 1:1 beim FC St. Pauli verzeichneten die Domstädter das 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach, das 2:2 in Frankfurt und das 3:1 gegen Werder Bremen. Am Samstag verloren sie dann gegen den Sechsten aus Leverkusen mit 1:2.

Deswegen lohnt sich vor der Begegnung Union Berlin vs Köln ein Blick auf den Markt Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

Union Berlin vs Köln Wette 3: Mehr als 2.5 & Ja Quote 2.10 bei bet365

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