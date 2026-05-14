SC Freiburg vs RB Leipzig Prognosen: Breisgauer unter Druck

Unsere Wett-Experten rechnen beim SC Freiburg mit zwei oder drei Toren von RB Leipzig und insgesamt drei oder vier Treffern im Spiel.

Beste Wetten für SC Freiburg vs. RB Leipzig

Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig Quote 1.69 bei bet365

Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 Quote 2.10 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2.25 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Breisgauer und der Sachsen

In der Partie zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig treffen zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen aufeinander. Die Sachsen reisen als bereits feststehender Dritter und mit ihrem Champions-League-Ticket in der Tasche ins Europa-Park Stadion. In die Königsklasse würden die Breisgauer mit einem Triumph im Europa-League-Finale einziehen, andernfalls droht ihnen eine Saison ohne internationale Auftritte.

Konkret würde der SC Freiburg aus heutiger Sicht als Bundesliga-Siebter das Ticket für die Conference-League-Qualifikation lösen. Aber nach neun Punkten aus vier Partien nahmen die Breisgauer zuletzt nur einen Zähler aus drei Spieltagen mit. Folgten doch dem 0:4 bei Borussia Dortmund vom 26. April das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg und am Sonntag das 2:3 beim Hamburger SV.

RB Leipzig hingegen gewann acht seiner jüngsten zehn Liga-Auftritte und unterlag ausschließlich in Stuttgart sowie in Leverkusen. Das 1:4 in Leverkusen riss eine Serie mit fünf Siegen, darunter etwa das 3:1 bei Eintracht Frankfurt sowie gegen Union Berlin. Am Samstag gelang dann das 2:1 gegen den FC St. Pauli.

Voraussichtliche Aufstellungen für SC Freiburg vs RB Leipzig

SC Freiburg – voraussichtliche Aufstellung: Atubolu, Kübler, Ginte, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Höler, Beste, Grifo, Matanovic

Atubolu, Kübler, Ginte, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Höler, Beste, Grifo, Matanovic RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Xaver, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Bei SC Freiburg netzt RB Leipzig mindestens zweimal ein

Nach dem 1:0 gegen Gladbach, bei dem RB Leipzig einen xG-Wert von 2,43 nicht voll ummünzte, trafen die Sachsen in drei ihrer jüngsten vier Meisterschaftsspiele mindestens zweimal. Mit dem 1:4 bei Bayer Leverkusen geschah die Ausnahme nach den beiden 3:1-Siegen bei Eintracht Frankfurt sowie gegen Union Berlin. Es folgte am Samstag das 2:1 gegen den FC St. Pauli.

Zudem ließ der SC Freiburg in seinen bislang letzten drei Bundesliga-Partien mehr als ein Tor zu. Vor heimischer Kulisse folgte dem 2:1 gegen den Vorletzten aus Heidenheim das 1:1 gegen den Drittletzten aus Wolfsburg. Und auswärts unterlagen die Breisgauer zuletzt in Dortmund mit 0:4 sowie beim Hamburger SV mit 2:3.

Deshalb lohnt sich vor dem Duell SC Freiburg vs RB Leipzig ein Blick auf die Option Mehr als 1,5 Tore RB Leipzig.

SC Freiburg vs RB Leipzig Wette 1: Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig Quote 1.69 bei bet365

Die Sachsen treffen bei den Breisgauern höchstens dreimal

Mit Ausnahme des 1:0 gegen Gladbach und des 1:4 in Leverkusen erzielte RB Leipzig seit Anfang April in seinen Bundesliga-Partien je zwei bis drei Tore. Zunächst traf dieses Muster in Ferne auf das 2:1 in Bremen und das 3:1 in Frankfurt zu. Es folgten vor heimischer Kulisse das 3:1 diesmal gegen Union Berlin und das 2:1 gegen den FC St. Pauli.

Der SC Freiburg hingegen kehrte mit dem 2:3 gegen den FC Bayern aus der jüngsten Länderspiel-Pause zurück und unterlag am Sonntag mit demselben Ergebnis beim HSV. Außerdem spielten sie in den bislang letzten Heimpartien gegen ebenso viele Abstiegskandidaten nicht zu Null. Denn vor dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg erreichten die Breisgauer das 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim.

Unterm Strich reiht sich die Option Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 vor der Partie in Freiburg unter den realistischen Märkten ein.

SC Freiburg vs RB Leipzig Wette 2: Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 Quote 2.10 bei bet365

In SC Freiburg vs RB Leipzig werden drei oder vier Tore erzielt

In vier der jüngsten sechs Bundesliga-Partien von RB Leipzig kamen drei oder vier Tore zustande. Hierbei holten die Sachsen das 1:0 gegen Gladbach zwischen dem 2:1 bei Werder Bremen und dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt. Es folgten abseits des 1:4 in Leverkusen das 3:1 gegen Union Berlin und das 2:1 gegen den FC St. Pauli.

Der SC Freiburg wiederum verlor am Sonntag beim HSV mit 2:3. Die bislang letzten zwei Meisterschaftsheimspiele endeten mit dem 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim und dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Zwischen den Auftritten gegen die Abstiegskandidaten unterlagen die Breisgauer in Dortmund mit 0:4.

Alles in allem zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3–4 zu den plausiblen SC Freiburg vs RB Leipzig Prognosen.

SC Freiburg vs RB Leipzig Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2.25 bei bet365

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