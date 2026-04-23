RB Leipzig vs Union Berlin Prognosen: Diomande in Topform

Unsere Wett-Experten rechnen gegen Union Berlin mit mindestens drei Toren von RB Leipzig – und einem von Yan Diomande – sowie höchstens fünf Treffern.

Beste Wetten für RB Leipzig vs. Union Berlin

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1.80 bei bet365

Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.30 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig Quote 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Eisernen

RB Leipzig empfängt Union Berlin sechs Tage nach dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt. In der Mainmetropole feierten die Sachsen ihren sechsten Dreier binnen sieben Bundesliga-Runden. Nach dem 0:1 in Stuttgart fädelten die Sachsen zuerst das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim, das 2:1 in Bremen und am 11. April das 1:0 gegen Gladbach ein.

Völlig anders sieht die Formkurve von Union Berlin aus, das am Samstag beim Debüt von Marie-Louise Eta gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 unterlag. Denn der Vorletzte fügte den Eisernen etwa die fünfte Niederlage in sieben Meisterschaftsspielen zu. Nach dem zweiten Punktgewinn in dieser Phase, dem 1:1 gegen den FC St. Pauli, unterlagen sie beim Schlusslicht aus Heidenheim mit 1:3.

Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs Union Berlin

RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Ouedraogo, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Ouedraogo, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo Union Berlin – voraussichtliche Aufstellung: Rönnow, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Schäfer, Rothe, Burke, Ilic

In RB Leipzig vs Union Berlin fallen insgesamt drei bis fünf Tore

Beim 3:1 in Frankfurt kamen zum dritten Mal in vier Bundesliga-Partien von RB Leipzig – und zum neunten Mal in den letzten elf – drei bis fünf Tore zustande. Doch auch beim 1:0 gegen Gladbach wiesen die Kontrahenten xG-Werte von 2,43 und 1,96 auf. Zuvor waren die Sachsen nach dem 0:1 in Stuttgart mit dem 5:0 gegen die TSG Hoffenheim sowie dem 2:1 in Bremen auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Außerdem wurden mit Ausnahme des 1:1 gegen den FC St. Pauli in drei der letzten Meisterschaftsspiele von Union Berlin drei bis fünf Tore erzielt. Dieses Muster traf unter anderem auswärts auf das 0:4 gegen den FC Bayern sowie auf das 1:3 in Heidenheim zu. Es folgte am Samstag das 1:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Daher zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen RB Leipzig vs Union Berlin Prognosen.

RB Leipzig vs Union Berlin Wette 1: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1.80 bei bet365

Yan Diomande netzt auch gegen die Eisernen ein

Von Mitte Februar bis Anfang März verbuchte Yan Diomande in vier Bundesliga-Partien am Stück eine Tor-Beteiligung. Hierbei traf der Ivorer beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg und bei den zwei 2:1 beim HSV sowie gegen den FC Augsburg selbst. Und dazwischen lieferte er beim 2:2 gegen den BVB die Vorlage zum 1:0 durch Christoph Baumgartner.

Ein weiterer Assist folgte ebenfalls vor heimischer Kulisse beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim. Doch gegen die Kraichgauer trug er sich ebenso wenig wie in Stuttgart und in Bremen in die Schützenliste ein. Doch gegen Gladbach verwertete Diomande seine einzige Chance zum 1:0-Endstand und auch in Frankfurt erzielte er das erste Tor.

„Deshalb zählt vor der Partie gegen Union Berlin der Markt Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Optionen.

RB Leipzig vs Union Berlin Wette 2: Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.30 bei bet365

RB Leipzig trifft gegen Union Berlin mehr als zweimal

Für Union Berlin kommt die Begegnung in Leipzig sechs Tage nach dem 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Doch in den jüngsten Auswärtsspielen unterlagen die Eisernen beim FC Bayern mit 0:4 und beim Schlusslicht aus Heidenheim mit 1:3.

Zudem legte RB Leipzig im letzten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen xG-Wert von 2,43 an den Tag. Und vor dem 1:0 durch Diomande in der 80. Minute gelangen dem gegnerischen Tormann Moritz Nicolas zwei Glanzparaden. Doch in den jüngsten vier Meisterschaftspartien holten die Sachsen auch das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim sowie das 3:1 in Frankfurt.

Trotz des 2:1 in Bremen lohnt sich vor dem Heimspiel gegen Union Berlin ein Blick auf die Option Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig.

RB Leipzig vs Union Berlin Wette 3: Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig Quote 2.20 bei bet365

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