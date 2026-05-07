RB Leipzig vs St. Pauli Prognosen: Sachsen als haushohe Favoriten

Unsere Wett-Experten rechnen in der Red Bull Arena mit zwei oder drei Toren von RB Leipzig und mit keinem von St. Pauli.

Beste Wetten für RB Leipzig vs. St. Pauli

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1.97 bei bet365

Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 Quote 1.87 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Kiezkicker

Für RB Leipzig riss am 2. Mai mit dem 1:4 bei Bayer Leverkusen eine Serie mit fünf Bundesliga-Dreiern am Stück. Nach dem 0:1 beim derzeitigen Fünften aus Stuttgart kehrte der Dritte mit dem 5:0 im weiteren direkten Duell gegen die TSG Hoffenheim auf die Erfolgsspur zurück. Es folgten im April das 2:1 in Bremen, das 1:0 gegen Gladbach und die 3:1 in Frankfurt sowie gegen Union Berlin.

Der FC St. Pauli hingegen holte nach dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim von Ende Februar in acht Spieltagen insgesamt drei Punkte. In den ersten drei Auftritten nach der Pause verzeichnete der Vorletzte die 1:1 bei Union Berlin sowie gegen den 1. FC Köln und dazwischen das 0:5 gegen den FC Bayern. Doch vor dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 vom Sonntag unterlag er beim Schlusslicht aus Heidenheim mit 0:2.

Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs St. Pauli

RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Xaver, Ouedraogo, Baumgartner, Gruda, Diomande, Romulo

Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Xaver, Ouedraogo, Baumgartner, Gruda, Diomande, Romulo St. Pauli – voraussichtliche Aufstellung: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka, Sinani, Fujita, Kaars

Bei RB Leipzig vs St. Pauli hält ein Team die Null

Nach dem 1:1 bei Union Berlin netzte der FC St. Pauli in den jüngsten vier Bundesliga-Spieltagen insgesamt zweimal ein. Genauer gesagt gelang das den Kiezkickern zuhause gegen den 1. FC Köln (1:1) sowie am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:2). Doch nach dem 0:5-Heimdebakel gegen den FC Bayern gingen sie auch beim jüngsten Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) leer aus.

RB Leipzig setzte sich im bislang letzten Liga-Auftritt in der Red Bull Arena gegen Union Berlin mit 3:1 durch. Aber anders als der FC St. Pauli trafen die Eisernen in all ihren jüngsten fünf Meisterschaftsspielen. Zuvor hielten die Sachsen sowohl beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim als auch beim 1:0 gegen Gladbach die Null.

Daher zählt der Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein zu den plausiblen RB Leipzig vs St. Pauli Prognosen.

RB Leipzig vs St. Pauli Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1.97 bei bet365

Die Sachsen netzen gegen die Kiezkicker zweimal oder dreimal ein

Vor dem 1:4 bei Bayer Leverkusen traf RB Leipzig in drei seiner vier Meisterschaftsspiele im April zweimal oder dreimal. Hierbei kam die Ausnahme, das 1:0 gegen Gladbach, zwischen dem 2:1 in Bremen und dem 3:1 in Frankfurt zustande. Am 24. April folgte ein weiteres 3:1 im Heimspiel gegen Union Berlin.

Außerdem ließ der FC St. Pauli in vier seiner jüngsten sieben Bundesliga-Partien zwei Treffer zu. Konkret traf dieses Muster auf die 0:2 bei Gladbach sowie in Heidenheim und auf die 1:2 gegen den SC Freiburg sowie gegen Mainz zu. Dazwischen verzeichnete man die 1:1 bei Union Berlin sowie gegen den 1. FC Köln und das 0:5 gegen den FC Bayern.

Trotzdem reiht sich die Option Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 vor der Begegnung unter den realistischen Märkten ein.

RB Leipzig vs St. Pauli Wette 2: Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 Quote 1.87 bei bet365

In RB Leipzig vs St. Pauli fallen zwei oder drei Treffer

In sechs der jüngsten sieben Bundesliga-Partien des FC St. Pauli kamen zwei oder drei Treffer zustande. Hierbei geschah mit dem 0:5 gegen den FC Bayern die Ausnahme zwischen den 1:1 bei Union Berlin sowie gegen den 1. FC Köln. Zuletzt folgten das 0:2 in Heidenheim sowie das 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05.

RB Leipzig ließ vor dem 1:4 in Leverkusen in acht Bundesliga-Spielen am Stück immer höchstens ein Tor zu. Überdies spielten die Sachsen sowohl gegen Hoffenheim (5:0) als auch gegen Gladbach (1:0) zu Null. Es folgten die 3:1 bei Eintracht Frankfurt sowie gegen Union Berlin.

Doch unterm Strich lohnt sich vor dem Duell RB Leipzig vs St. Pauli ein Blick auf den Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3.

RB Leipzig vs St. Pauli Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.20 bei bet365

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