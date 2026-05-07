RB Leipzig vs St. Pauli Prognosen: Sachsen als haushohe Favoriten

Unsere Wett-Experten rechnen in der Red Bull Arena mit zwei oder drei Toren von RB Leipzig und mit keinem von St. Pauli.
Beste Wetten für RB Leipzig vs. St. Pauli
- Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1.97 bei bet365
- Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 Quote 1.87 bei bet365
- Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.20 bei bet365
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Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Kiezkicker
Für RB Leipzig riss am 2. Mai mit dem 1:4 bei Bayer Leverkusen eine Serie mit fünf Bundesliga-Dreiern am Stück. Nach dem 0:1 beim derzeitigen Fünften aus Stuttgart kehrte der Dritte mit dem 5:0 im weiteren direkten Duell gegen die TSG Hoffenheim auf die Erfolgsspur zurück. Es folgten im April das 2:1 in Bremen, das 1:0 gegen Gladbach und die 3:1 in Frankfurt sowie gegen Union Berlin.
Der FC St. Pauli hingegen holte nach dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim von Ende Februar in acht Spieltagen insgesamt drei Punkte. In den ersten drei Auftritten nach der Pause verzeichnete der Vorletzte die 1:1 bei Union Berlin sowie gegen den 1. FC Köln und dazwischen das 0:5 gegen den FC Bayern. Doch vor dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 vom Sonntag unterlag er beim Schlusslicht aus Heidenheim mit 0:2.
Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs St. Pauli
- RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Xaver, Ouedraogo, Baumgartner, Gruda, Diomande, Romulo
- St. Pauli – voraussichtliche Aufstellung: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka, Sinani, Fujita, Kaars
Bei RB Leipzig vs St. Pauli hält ein Team die Null
Nach dem 1:1 bei Union Berlin netzte der FC St. Pauli in den jüngsten vier Bundesliga-Spieltagen insgesamt zweimal ein. Genauer gesagt gelang das den Kiezkickern zuhause gegen den 1. FC Köln (1:1) sowie am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:2). Doch nach dem 0:5-Heimdebakel gegen den FC Bayern gingen sie auch beim jüngsten Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) leer aus.
RB Leipzig setzte sich im bislang letzten Liga-Auftritt in der Red Bull Arena gegen Union Berlin mit 3:1 durch. Aber anders als der FC St. Pauli trafen die Eisernen in all ihren jüngsten fünf Meisterschaftsspielen. Zuvor hielten die Sachsen sowohl beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim als auch beim 1:0 gegen Gladbach die Null.
Daher zählt der Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein zu den plausiblen RB Leipzig vs St. Pauli Prognosen.
- RB Leipzig vs St. Pauli Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1.97 bei bet365
Die Sachsen netzen gegen die Kiezkicker zweimal oder dreimal ein
Vor dem 1:4 bei Bayer Leverkusen traf RB Leipzig in drei seiner vier Meisterschaftsspiele im April zweimal oder dreimal. Hierbei kam die Ausnahme, das 1:0 gegen Gladbach, zwischen dem 2:1 in Bremen und dem 3:1 in Frankfurt zustande. Am 24. April folgte ein weiteres 3:1 im Heimspiel gegen Union Berlin.
Außerdem ließ der FC St. Pauli in vier seiner jüngsten sieben Bundesliga-Partien zwei Treffer zu. Konkret traf dieses Muster auf die 0:2 bei Gladbach sowie in Heidenheim und auf die 1:2 gegen den SC Freiburg sowie gegen Mainz zu. Dazwischen verzeichnete man die 1:1 bei Union Berlin sowie gegen den 1. FC Köln und das 0:5 gegen den FC Bayern.
Trotzdem reiht sich die Option Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 vor der Begegnung unter den realistischen Märkten ein.
- RB Leipzig vs St. Pauli Wette 2: Anzahl der Tore von RB Leipzig 2-3 Quote 1.87 bei bet365
In RB Leipzig vs St. Pauli fallen zwei oder drei Treffer
In sechs der jüngsten sieben Bundesliga-Partien des FC St. Pauli kamen zwei oder drei Treffer zustande. Hierbei geschah mit dem 0:5 gegen den FC Bayern die Ausnahme zwischen den 1:1 bei Union Berlin sowie gegen den 1. FC Köln. Zuletzt folgten das 0:2 in Heidenheim sowie das 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05.
RB Leipzig ließ vor dem 1:4 in Leverkusen in acht Bundesliga-Spielen am Stück immer höchstens ein Tor zu. Überdies spielten die Sachsen sowohl gegen Hoffenheim (5:0) als auch gegen Gladbach (1:0) zu Null. Es folgten die 3:1 bei Eintracht Frankfurt sowie gegen Union Berlin.
Doch unterm Strich lohnt sich vor dem Duell RB Leipzig vs St. Pauli ein Blick auf den Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3.
- RB Leipzig vs St. Pauli Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 2.20 bei bet365