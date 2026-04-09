RB Leipzig vs Gladbach Prognosen: Sachsen in bestechender Form

Unsere Wett-Experten rechnen in der Red Bull Arena mit mindestens drei Toren von RB Leipzig und einem Treffer von Gladbach.

Beste Wetten für RB Leipzig vs. Gladbach

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.77 bei bet365

Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig Quote 2.25 bei bet365

Borussia M'Gladbach - 1 Tor Quote 2.50 beibet365

Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Fohlen

RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach eine Woche nach dem 2:1 bei Werder Bremen. Bei der Rückkehr aus der Länderspiel-Pause gelang nach dem 5:0 gegen die TSG Hoffenheim damit den Sachsen der zweite Sieg am Stück – und der vierte in fünf Runden. Vor dem 0:1 in Stuttgart begann der März mit den 2:1 beim HSV sowie gegen den FC Augsburg.

Borussia Mönchengladbach wartet hingegen seit dem 1:0 in Mainz von Anfang Dezember auf einen Sieg in der Ferne. Zudem ließen die Fohlen am Samstag nach Dreiern gegen Union Berlin (1:0) sowie gegen den FC St. Pauli (2:0) mit dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim auch zuhause Punkte liegen. Auswärts verzeichneten die Fohlen zuletzt nach Niederlagen in Frankfurt (0:3), Freiburg (1:2) sowie München (1:4) das 3:3 in Köln.

Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs Gladbach

RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Seiwald, Raum, Xaver, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Vandevoordt, Baku, Orban, Seiwald, Raum, Xaver, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo Gladbach – voraussichtliche Aufstellung: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop, Honorat, Stöger, Tabakovic

In RB Leipzig vs Gladbach steuern beide Teams insgesamt mindestens drei Treffer bei

In vier der jüngsten sechs Meisterschaftsspiele von Borussia Mönchengladbach erzielten beide Teams insgesamt mehr als zwei Tore. Und vor dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim kamen die Ausnahmen zuhause gegen Union Berlin (1:0) sowie gegen den FC St. Pauli (2:0) zustande. Auswärts hingegen folgte dem 1:2 in Freiburg und dem 1:4 beim FC Bayern das 3:3 in Köln am 21. März.

Dasselbe Muster traf abseits des 0:1 in Stuttgart und des 5:0 gegen die TSG Hoffenheim in allen jüngsten neun Bundesliga-Auftritten von RB Leipzig zu. Gegen die Kraichgauer spielten die Sachsen erstmals seit Mitte Januar in der Red Bull Arena zu Null. Zuvor verzeichneten sie das 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05, die 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen den BVB und das 2:1 gegen den FC Augsburg.

Deshalb empfehlen Euch unsere Wett-Experten die Option Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

RB Leipzig vs Gladbach Wette 1: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.77 bei bet365

Die Sachsen netzen gegen die Fohlen mindestens dreimal ein

Mit Ausnahme des 0:1 beim VfB Stuttgart traf RB Leipzig in allen jüngsten acht Meisterschaftsspielen mindestens zweimal. Ab Anfang Februar gelang den Sachsen das in Köln, gegen den VfL Wolfsburg, gegen den BVB, beim HSV und gegen den FC Augsburg. Und zuletzt brachten sie das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim sowie das 2:1 in Bremen auf die Erfolgsspur zurück.

Doch ließ Borussia Mönchengladbach vor dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim in drei der bislang letzten vier Auswärtsspielen drei oder mehr Tore zu. Genauer gesagt waren es bei Eintracht Frankfurt sowie in Köln jeweils drei und beim FC Bayern vier. Ausschließlich der SC Freiburg kam nicht über die Zwei-Treffer-Marke hinaus.

Unterm Strich ist der Markt Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig eine der realistischen RB Leipzig vs. Gladbach Prognosen.

RB Leipzig vs Gladbach Wette 2: Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig Quote 2.25 bei bet365

Bei RB Leipzig erzielt Gladbach ein Tor

Abgesehen vom 5:0 gegen die TSG Hoffenheim ließ RB Leipzig in allen bislang letzten fünf Bundesliga-Spieltagen jeweils einen Treffer zu. Bei den Auswärtsspielen gegen den VfB Stuttgart (0:1) sowie gegen Werder Bremen (2:1) war das zuletzt der Fall. Doch der Auftritt beim Hamburger SV sowie das vorletzte Heimspiel gegen den FC Augsburg endeten mit demselben Ergebnis.

Borussia Mönchengladbach verzeichnete im jüngsten Auswärtsspiel beim 1. FC Köln das 3:3. Vor dem Niederrheinderby jedoch netzten die Fohlen in vier Auftritten in der Ferne nur in Frankfurt nicht ein. Hingegen gelang ihnen das nach dem 1:1 in Bremen auch beim 1:2 in Freiburg sowie beim 1:4 in München.

Daher lohnt sich ein Blick auf die Option Borussia M'Gladbach - 1 Tor.

RB Leipzig vs Gladbach Wette 3: Borussia M'Gladbach - 1 Tor Quote 2.50 bei bet365

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