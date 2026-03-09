Newcastle United vs Barcelona Wett Tipp: Die Magpies setzen auf einen Blitzstart

Unser Experten-Team erwartet einen druckvollen Beginn der Hausherren, sieht aber auch Lamine Yamal in einer offenen Partie auf dem Zettel der Torschützen.

Die besten Wetten für Newcastle United vs Barcelona

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei bet365

1. Halbzeit: Newcastle zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Torschütze: Lamine Yamal (jederzeit) zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Newcastle United 2:2 Barcelona

Torschützen-Wett Tipp: Newcastle United – Harvey Barnes, Anthony Gordon; Barcelona – Lamine Yamal, Raphinha

Newcastle geht in das wohl wichtigste Champions-League-Spiel einer ganzen Generation, muss aber eine 1:3-Niederlage gegen Man City verdauen. Insgesamt haben die Magpies drei ihrer letzten vier nationalen Partien verloren. Dennoch: Die Mannschaft von Eddie Howe spazierte in der letzten Runde mit einem deutlichen 9:3 nach Hin- und Rückspiel gegen Qarabag durch den Wettbewerb.

Nun kommt es zum Wiedersehen mit Barcelona, die bereits in der Ligaphase mit 2:1 im St. James’ Park gewinnen konnten. Trotz Niederlagen gegen PSG und Chelsea sicherten sich die Katalanen am Ende souverän einen Platz unter den Top 8.

Das Team von Hansi Flick reist mit breiter Brust an: Die letzten vier Spiele wurden allesamt gewonnen, darunter ein hart erkämpfter 1:0-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao am vergangenen Samstag.

Voraussichtliche Aufstellungen für Newcastle United vs Barcelona

Newcastle United: Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Willock, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Pedri, Bernal, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski

Offenes Hinspiel mit Tor-Garantie

Newcastles größte Chance auf das Weiterkommen liegt darin, Barcelonas defensive Anfälligkeiten im heimischen Stadion auszunutzen. Im Camp Nou wird es nächste Woche ungleich schwerer, da die Katalanen vor eigenem Publikum eine Macht sind. Alles deutet darauf hin, dass Howe sein Team im Hinspiel voll auf Offensive ausrichten wird.

In 80 % der Champions-League-Spiele von Newcastle in dieser Saison fielen drei oder mehr Tore. In den letzten 12 Pflichtspielen der Magpies trafen zudem immer beide Mannschaften. Acht dieser Partien endeten sogar mit mindestens vier Treffern.

Barcelona verfolgt unter Hansi Flick ohnehin einen offensiven Ansatz. Flick ist bekannt dafür, seine extrem hohe Verteidigungslinie kaum anzupassen. Dieser Spielstil führte dazu, dass die Spanier in dieser europäischen Saison in jedem Spiel mindestens ein Gegentor schlucken mussten. Auf der anderen Seite beendeten sie die Vorrunde mit 22 Treffern als zweitbeste Offensive des Wettbewerbs.

Alles spricht also für einen offenen Schlagabtausch. Die Wette auf Über 3,5 Tore bietet hier bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47,6 % einen sehr guten Value.

Newcastle United vs Barcelona Wette 1: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Magpies planen den Blitzstart

Newcastle präsentierte sich in dieser Champions-League-Saison vor der Pause extrem stabil. Die Magpies erzielten 15 Treffer in der ersten Halbzeit und kassierten lediglich zwei. Bemerkenswert: 80 % ihrer Gegentore in der Königsklasse fielen erst im zweiten Durchgang.

Angesichts der elektrisierenden Atmosphäre im St. James’ Park wird Eddie Howe seine Jungs auf einen frühen Führungstreffer trimmen. Die Chancen dafür stehen gut, denn Barcelona agiert oft erst nach dem Seitenwechsel souveräner.

Dieses Muster zeigt sich bei Barca sowohl in La Liga als auch in der Champions League. Auf europäischer Ebene weisen die Katalanen eine Tordifferenz von -2 in der ersten Halbzeit auf. Erst nach der Pause drehen sie auf (16 erzielte Tore, 6 Gegentreffer im zweiten Durchgang).

Diese Statistiken sprechen klar dafür, am Dienstagabend auf einen Sieg von Newcastle in der ersten Halbzeit zu setzen.

Newcastle United vs Barcelona Wette 2: 1. Halbzeit: Newcastle zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Yamal setzt seinen Lauf fort

Wenn es einen Spieler gibt, der in dieser Paarung den Unterschied machen kann, dann ist es Lamine Yamal. Der Youngster ist in bestechender Form und erzielte acht Tore in seinen letzten 10 Einsätzen.

Dazu gehört auch sein erster Hattrick der Karriere gegen Villarreal Ende letzten Monats. Auch wenn Yamal am Samstag gegen Bilbao nicht seinen absolut besten Tag erwischte, entschied er die Partie dennoch mit einem Geniestreich.

Der spanische Nationalspieler ist vor dem Tor deutlich kaltschnäuziger geworden. In der Liga kommt er auf durchschnittlich 4,2 Schüsse pro Spiel (Vorjahr 4,1), hat aber mit 14 Saisontoren seine Ausbeute aus der gesamten Vorsaison bereits um fünf Treffer übertroffen.

Auch in der Champions League ist seine Quote mit einem Tor alle 171 Minuten deutlich verbessert. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 33,3 % ist ein Tipp auf Yamal als Torschützen definitiv eine Überlegung wert.

Newcastle United vs Barcelona Wette 3:Torschütze: Lamine Yamal (jederzeit) zu einer Quote von 2,50 bei bet365

