Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Prognosen: Patrik Schick in Topform

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Unsere Wett-Experten rechnen bei Mainz 05 vs Bayer Leverkusen damit, dass Schick etwa einen von zwei bis vier Treffern der Gäste erzielt.

Beste Wetten für Mainz 05 vs Bayer Leverkusen

Über 3.5 Tore Quote 2,05 bei bet365

Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,25 bei bet365

Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-4 Quote 1,83 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Nullfünfer und der Werkself

Für Mainz 05 kommt das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen eine Woche nach dem 3:0 im Test bei Waldhof Mannheim, bei dem mehrere Stammspieler fehlten. In der Bundesliga entschieden die Rheinhessen mit dem 5:0 beim HSV sowie dem 4:3 bei Borussia Mönchengladbach die bisherigen Auswärtsspiele für sich. Hingegen kamen sie in der Mewa Arena nicht über die Nullnummer gegen den SC Paderborn und das 1:3 gegen Eintracht Frankfurt hinaus.

Bayer Leverkusen unterlag zum Auftakt der Bundesliga 2026/27 beim Überraschungsteam SV Elversberg mit 2:3. Drei Runden später steht die Werkself punktgleich mit dem Aufsteiger bei sieben Zählern. Schließlich erreichte sie das 4:0 gegen Union Berlin, das 2:2 beim punktgleichen Vierten aus Augsburg und das 2:0 gegen RB Leipzig.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz 05 vs Bayer Leverkusen

Mainz 05 – voraussichtliche Aufstellung: Schwolow, Posch, Gruber, Potulski, Kaishu, Caci, Martel, Amiri, Mwene, Becker, Tietz

Schwolow, Posch, Gruber, Potulski, Kaishu, Caci, Martel, Amiri, Mwene, Becker, Tietz Bayer Leverkusen – voraussichtliche Aufstellung: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Aleix Garcia, Maza, Diaby, Moreira, Schick

In Mainz 05 vs Bayer Leverkusen fallen mindestens vier Tore

Nach der Nullnummer zum Meisterschaftsstart gegen den SC Paderborn kamen in den jüngsten drei Liga-Partien von Mainz 05 mehr als drei Treffer zustande. Nach dem 5:0-Auswärtssieg gegen den Drittletzten, dem Hamburger SV, unterlagen die Rheinhessen im Derby gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3. Anschließend verabschiedeten sie sich mit dem 4:3 beim Schlusslicht aus Mönchengladbach in die Länderspielpause.

Am Folgetag feierte Bayer Leverkusen das 2:0 gegen RB Leipzig. Damit holte die Werkself nach dem 4:0 gegen den Vorletzten Union Berlin und dem anschließenden 2:2 in Augsburg den zweiten Meisterschaftssieg. Einschließlich der 2:3-Auswärtsniederlage beim SV Elversberg gab es in den ersten drei Bundesliga-Partien jeweils vier oder mehr Treffer.

Trotzdem zählt das Über 3.5 Tore zu den plausiblen Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Prognosen.

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Wette 1: Über 3.5 Tore Quote 2,05 bei bet365

Patrik Schick setzt seine Serie in der Mewa Arena fort

Patrik Schick spielte ausschließlich beim 2:3 gegen den SV Elversberg durch und kam beim 2:2 in Augsburg in der 63. Minute ins Spiel. Dennoch netzte der Tscheche in allen bisherigen vier Auftritten von Bayer Leverkusen in der Bundesliga 2026/27. Zudem weist er bei einem xG-Wert von 2,94 eine Chancenverwertung von 23,53 % auf.

Nach dem vorläufigen 1:3 beim SV Elversberg in der 77. Minute steuerte Schick gegen Union Berlin ein Tor in der 48. Minute und eine Vorlage in der 66. bei. Anschließend rettete er in der 89. Minute das 2:2 in Augsburg und sorgte unmittelbar vor der Pause für das 1:0 gegen RB Leipzig (44.). Zudem ließ Mainz 05 seine bisherigen sechs Gegentore in den letzten zwei Runden zu.

Aus diesen Gründen gehört der Markt Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Optionen.

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Wette 2: Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2,25 bei bet365

Bei Mainz 05 trifft Bayer Leverkusen zwei- bis viermal

Bayer Leverkusen erzielte in allen bisherigen vier Partien in der Bundesliga 2026/27 zwei, drei oder vier Tore. Hierbei übertraf die Werkself ausschließlich zuhause beim 4:0 gegen Union Berlin, das bisher 17 Tore zuließ, die Zweier-Marke. Denn in den weiteren Meisterschaftsspielen verzeichnete sie das 2:3 gegen den SV Elversberg, das 2:2 in Augsburg und das 2:0 gegen RB Leipzig.

Außerdem ließ Mainz 05 seine sechs Gegentore allesamt in den jüngsten zwei Liga-Partien zu. Nach dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt kehrten die Nullfünfer mit dem 4:3 bei Gladbach auf die Erfolgsspur zurück. Die Meisterschaft hatte mit dem 0:0 gegen den SC Paderborn und dem 5:0 beim HSV begonnen.

Unterm Strich reihen unsere Wett-Experten den Markt Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-4 zu den realistischen Prognosen für die Partie in der Mewa Arena.

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Wette 3: Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-4 Quote 1,83 bei bet365

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