1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Prognosen: Schick in Torlaune

Unsere Wett-Experten rechnen bei 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen unter anderem damit, dass Schick eines von zwei oder drei Gäste-Toren erzielt.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen

Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-3 Quote 2,00 bei bet365

Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,83 bei bet365

1. FC Köln erzielt mind. 1 Tor in der 1. Halbzeit - Nein Quote 1,72 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Geißböcke und der Werkself

Der 1. FC Köln empfängt Bayer Leverkusen eine Woche nach dem 1:1 bei Union Berlin, mit dem man zum sechsten Mal in sieben Runden sieglos blieb. Noch dazu gelang der einzige volle Erfolg in dieser Phase am 11. Oktober mit dem 2:1 gegen den Letzten aus Mönchengladbach. Anschließend hatten die Geißböcke zuerst das 0:1 bei Eintracht Frankfurt und zuhause das 0:0 gegen den Vorletzten, Schalke 04, verzeichnet.

Doch auch Bayer Leverkusen, das am Donnerstag das 0:1 gegen Olympique Marseille erlebte, geht nicht gerade erfolgsverwöhnt in dieses Spiel. Nach dem 4:3 in Mainz und dem 2:1 gegen den SC Freiburg, dem vierten Sieg in fünf Bundesliga-Partien, verlor die Werkself die jüngsten zwei Bundesliga-Partien. Denn dem 0:3 bei der TSG Hoffenheim folgte am Sonntag das 2:4 gegen den VfB Stuttgart.

Voraussichtliche Aufstellungen für 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen

1. FC Köln – voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe, Sebulonsen, Schmied, Simpson-Pusey, Sosa, Maina, Okon-Engstler, Krauß, Moore, Bülter, S. El Mala

Bayer Leverkusen – voraussichtliche Aufstellung: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, M. Gutierrez, Fernandez, Maza, Aleix Garcia, Hofmann, Moreira, Schick

Beim 1. FC Köln trifft Bayer Leverkusen zweimal oder dreimal

Bayer Leverkusen erzielte in der Bundesliga 2026/27 bislang ausschließlich bei der 0:3-Auswärtsniederlage gegen die TSG Hoffenheim kein Tor. Sonst traf die Werkself immer mindestens zweimal, und nur beim 4:0 gegen Union Berlin von Anfang September sowie am 10. Oktober in Mainz viermal. Nach dem 4:3 bei den Nullfünfern gab es zuletzt daheim das 2:1 gegen den SC Freiburg sowie das 2:4 gegen den VfB Stuttgart.

Der 1. FC Köln trifft erstmals seit dem 1:1 gegen Werder Bremen in der dritten Runde wieder auf ein Team aus dem ersten Tabellendrittel. Trotzdem spielten die Geißböcke ab der 1:2-Auswärtsniederlage gegen den HSV in vier von fünf Partien nicht zu null. Dieses Muster traf danach auf das 2:1 gegen Gladbach, das 0:1 in Frankfurt und am Sonntag auf das 1:1 bei Union Berlin zu.

Trotz der Nullnummer der Kölner gegen Schalke 04 im jüngsten Heimspiel zählt der Markt Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-3 zu den realistischen Prognosen.

1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Wette 1: Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-3 Quote 2,00 bei bet365

Schick netzt bei 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen ein

In den bisherigen vier Auftritten von Bayer Leverkusen in der Europa League trug sich Patrik Schick ausschließlich beim 4:0 bei Lech Posen in die Schützenliste ein. In der Bundesliga hingegen erzielte der Tscheche mit Ausnahme des 0:3 bei der TSG Hoffenheim in jeder Partie ein Tor. Am Samstag hatte er für das vorläufige 1:2 gegen den VfB Stuttgart gesorgt.

Etwa nach dem 2:3 bei der SV Elversberg hatte Schick in zwei Liga-Auftritten gegen damalige Spitzenreiter getroffen. Konkret war ihm das beim 2:2 in Augsburg sowie beim 2:1 gegen den SC Freiburg gelungen. Dazwischen hatte er beim 2:0 gegen RB Leipzig sowie beim 4:3 in Mainz getroffen.

Deshalb zählt der Markt Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Prognosen.

1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Wette 2: Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,83 bei bet365

Der 1. FC Köln netzt gegen Bayer Leverkusen nicht vor der Pause ein

Abgesehen vom Spiel bei Eintracht Frankfurt trat der 1. FC Köln seit der zweiten September-Hälfte ausschließlich gegen die aktuellen letzten vier in der Tabelle an. Dennoch erzielten die Geißböcke in dieser Phase, beim 2:1 gegen Gladbach, vor dem Seitenwechsel insgesamt ein Tor. Nach dem 0:1 bei der SGE traf dieses Muster auf die Nullnummer gegen Schalke 04 und das 1:1 bei Union Berlin zu.

Vor dem 2:4 gegen den VfB Stuttgart, der beide Hälften mit 2:1 gewann, hatte Bayer Leverkusen in fünf von sechs Partien vor der Pause höchstens ein Tor zugelassen. Selbst beim 0:3 gegen die TSG Hoffenheim im jüngsten Auswärtsspiel waren alle Tore nach der Pause gefallen. Zuvor war beim 2:1 gegen den SC Freiburg die erste Spielhälfte mit 1:1 geendet.

Unterm Strich reiht sich der Markt 1. FC Köln erzielt mind. 1 Tor in der 1. Halbzeit - Nein unter die plausiblen Prognosen für die Begegnung gegen Bayer Leverkusen ein.

1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Wette 3: 1. FC Köln erzielt mind. 1 Tor in der 1. Halbzeit - Nein Quote 1,72 bei bet365

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