Hoffenheim vs VfB Stuttgart Prognosen: Kraichgauer mit Trendwende

Unsere Wett-Experten rechnen gegen Stuttgart mit mindestens zwei Treffern von Hoffenheim – und einem von Fisnik Asllani – sowie drei oder vier Toren.

Beste Wetten für Hoffenheim vs. VfB Stuttgart

Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2.25 bei bet365

Torschütze Fisnik Asllani zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.50 bei bet365

Mehr als 1.5 Tore TSG Hoffenheim Quote 1.63 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Kraichgauer und der Schwaben

Die TSG Hoffenheim bestreitet das Sechs-Punkte-Spiel gegen den VfB Stuttgart eine Woche nach dem 2:1 gegen den HSV. Damit stellte das andere 2:1 gegen Borussia Dortmund in der jüngsten Heimpartie nicht ausschließlich ein Strohfeuer dar. Und die Krise mit zwei Punkten aus vier Partien – einschließlich des 0:5 in Leipzig – scheint sie hinter sich gelassen zu haben.

Der VfB Stuttgart hingegen gewann nach dem 2:5 in Augsburg unmittelbar vor der Länderspiel-Pause nur eine seiner vier Bundesliga-Partien. Wobei das 4:0 gegen den Hamburger SV zwischen dem 0:2 gegen den BVB und dem 2:4 beim FC Bayern gelang. Doch am Sonntag kamen die Schwaben nicht über das 1:1 gegen Werder Bremen hinaus.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hoffenheim vs VfB Stuttgart

Hoffenheim – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Ozan Kabak, Hajdari, Bernardo, Coufal, Avdullahu, Burger, Toure, Kramaric, Lemperle, Asllani

Baumann, Ozan Kabak, Hajdari, Bernardo, Coufal, Avdullahu, Burger, Toure, Kramaric, Lemperle, Asllani VfB Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Leweling, Karazor, Stiller, Führich, El Khannouss, Undav, Demirovic

Hoffenheim vs VfB Stuttgart mit insgesamt drei bis vier Toren

Beim 2:1-Auswärtserfolg gegen den Hamburger SV fielen zum vierten Mal am Stück in einer Partie der TSG Hoffenheim drei bis vier Treffer. Nach dem Tiefpunkt mit dem 0:5 in Leipzig traf dieses Muster zuerst auf das 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 und das 2:2 in Augsburg zu. Anschließend kehrten die Kraichgauer mit dem 2:1 gegen Borussia Dortmund auf die Erfolgsspur zurück.

Der VfB Stuttgart bestritt nach dem 5:2 in Augsburg nur ein Auswärtsspiel und unterlag dabei beim Meister FC Bayern mit 2:4. In der MHPArena hingegen gelang das 4:0 gegen den HSV nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund. Es folgte am Sonntag das 1:1 gegen Werder Bremen.

Doch angesichts der Ergebnisse der Hausherren zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-4 zu den realistischen Hoffenheim vs VfB Stuttgart Prognosen.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart Wette 1: Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2.25 bei bet365

Fisnik Asllani netzt auch gegen die Schwaben ein

Beim 2:1-Auswärtserfolg gegen den Hamburger SV sorgte Fisnik Asllani in der 18. Minute für die Führung der TSG Hoffenheim. Damit verbuchte der kosovarische Teamstürmer seinen zweiten Treffer sowie seine dritte Torbeteiligung in vier Partien.

Gleichzeitig rehabilitierte er sich sofort nach der Partie gegen Borussia Dortmund, in der er zwei Torschüsse ablieferte und einen xG-Wert von 0,11 aufwies. Noch schwächer sahen diese Werte beim 2:2 gegen den FC Augsburg aus, doch Asllani lieferte den Assist zum Endstand. Beim 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 unmittelbar nach der Länderspiel-Pause hatte er den Ehrentreffer beigesteuert.

Nimmt der Kosovare den Schwung aus der Partie beim HSV mit, zählt der Markt Torschütze Fisnik Asllani zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Optionen.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart Wette 2: Torschütze Fisnik Asllani zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.50 bei bet365

Hoffenheim trifft auch gegen den VfB Stuttgart mindestens zweimal

Nach dem 0:5 in Leipzig und dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 netzte die TSG Hoffenheim in allen jüngsten drei Bundesliga-Partien mindestens zweimal ein. Hierbei machte das 2:2 in Augsburg den Anfang. Anschließend fädelten die Kraichgauer die beiden 2:1 gegen Borussia Dortmund sowie beim HSV ein.

Zudem ließ der VfB Stuttgart in drei seiner vier Meisterschaftsspiele von Ende März bis Mitte April mindestens zwei Treffer zu. Hierbei feierten die Schwaben das 4:0 gegen den Hamburger SV nach dem 5:2 in Augsburg und dem 0:2 gegen den BVB. Und vor dem 1:1 gegen Werder Bremen vom Sonntag unterlagen sie beim FC Bayern mit 2:4.

Daher lohnt sich vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein Blick auf den Markt Mehr als 1.5 Tore TSG Hoffenheim.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart Wette 3: Mehr als 1.5 Tore TSG Hoffenheim Quote 1.63 bei bet365

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