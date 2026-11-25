Unsere Wett-Experten rechnen bei Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen damit, dass Patrik Schick und Dion Beljo zwei von mindestens drei Toren erzielen.

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Beste Wetten für Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,69 bei bet365

Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.87 bei bet365

Torschütze Dion Beljo zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.63 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Kroaten und der Werkself

Für Bayer Leverkusen kommt das Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb drei Wochen nach dem 0:1 gegen Olympique Marseille. Gegen den ersten Kontrahenten aus einer Topliga ließ die Werkself damit erstmals in der Europa League 2026/27 Punkte liegen. Hatte sie doch zuvor die beiden 2:0 gegen Celje sowie bei OFI Kreta und dazwischen das 4:0 bei Lech Posen eingefädelt.

Dinamo Zagreb war am ersten Spieltag nicht über das 0:0 in Rumänien gegen Hapoel Beer Sheva hinausgekommen. Und nach der Nullnummer gegen die Israelis ließen die Blauen auch im jüngsten Heimspiel mit dem 2:4 gegen NEC Nijmegen Punkte liegen. Davor und danach gab es das 1:0 gegen RSC Anderlecht und am 5. November das 2:0 bei Sunderland.

Voraussichtliche Aufstellungen für Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen

Dinamo Zagreb – voraussichtliche Aufstellung: Kotarski, Valincic, Galesic, Dominguez, Perez Vinlöf, Misic, Stojkovic, Hoxha, Rodriguez, Ivanusec, Beljo

Bayer Leverkusen – voraussichtliche Aufstellung: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Aleix Garcia, Equi Fernandez, Moreira, Tillman, Maza, Schick

Dinamo Zagreb und Bayer Leverkusen treffen beide bei mindestens drei Toren

Dinamo Zagreb war in den Playoffs zur Champions League gegen Viking Stavanger unterlegen. Dabei hatten die Blauen im Maksimir ein 2:2 und dann in Norwegen ein 1:3 verzeichnet. Die Skandinavier erlebten dann in der Königsklasse etwa das 1:3 in Stuttgart und das 3:3 gegen den FC Bayern.

In der Europa League hatte Dinamo Zagreb dann an den ersten zwei Spieltagen insgesamt einmal eingenetzt. Der Nullnummer auf rumänischem Boden gegen Hapoel Beer Sheva war das 1:0 gegen RSC Anderlecht gefolgt. Auch zuletzt bei Sunderland gab es mit einem 2:0 einen Zu-Null-Sieg, doch im jüngsten Heimspiel gegen NEC Nijmegen hatte es ein 2:4 gesetzt.

Bayer Leverkusen reist nach dem 0:1 gegen Olympique Marseille nach Kroatien. Gegen den Fünften in der Ligue 1 kassierte die Werkself den ersten Gegentreffer und traf erstmals nicht. Zwischen den beiden 2:0 gegen Celje sowie auf Kreta hatte die Werkself das 4:0 in Posen geholt.

Trotzdem gehört der Markt Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen Prognosen.

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen Wette 1: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,69 bei bet365

Patrik Schick erzielt sein drittes Tor in dieser Europa League

Beim 4:0 gegen den SC Paderborn am Samstag trug sich Patrik Schick zum insgesamt neunten Mal in zehn Bundesliga-Auftritten in die Schützenliste ein. Ausschließlich bei der 0:3-Auswärtsniederlage von Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim Ende Oktober ging der Tscheche folgerichtig leer aus. Derzeit hat er in der Meisterschaft einen xG-Wert von 6,93 sowie eine Chancenverwertung von 23,08 % zu Buche stehen.

Völlig anders sieht die Bilanz in der Europa League aus, wo Schick ausschließlich im Doppelpack beim 4:0 in Posen traf. Dazu kommt, dass Dinamo Zagreb gegen Hapoel Beer Sheva (0:0), RSC Anderlecht (1:0) und bei Sunderland (2:0) zu null spielte. Allerdings unterlagen die Blauen im jüngsten internationalen Heimspiel gegen NEC Nijmegen mit 2:4.

Deshalb zählt der Markt Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen Prognosen.

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen Wette 2: Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.87 bei bet365

Dion Beljo netzt auch bei Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen ein

Anders als Patrik Schick netzte Dion Beljo in all seinen bisherigen Einsätzen in der Europa League 2026/27 ein. Das 0:0 gegen Hapoel Beer Sheva hatte der ehemalige Angreifer des FC Augsburg nämlich krankheitsbedingt verpasst.

Beim ersten Heimspiel gegen RSC Anderlecht hatte Beljo dann in der 96. Minute einen Elfmeter zum 1:0 verwertet. Es folgten ein Doppelpack beim 2:4 gegen NEC Nijmegen und der Treffer zum Endstand beim 2:0 beim FC Sunderland.

Natürlich hatte Bayer Leverkusen vor dem 0:1 gegen Olympique Marseille in der Europa League kein Gegentor zugelassen. Allerdings traf etwa Celje in den bisherigen vier Spieltagen ausschließlich gegen die österreichischen Vertreter Salzburg und Sturm Graz. Und Lech Posen war der erste Treffer am dritten Spieltag beim 1:1 gegen Sunderland gelungen.

Deshalb lohnt sich vor Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen ein Blick auf den Markt Torschütze Dion Beljo zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen Wette 3: Torschütze Dion Beljo zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.63 bei bet365

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