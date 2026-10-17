Bayer Leverkusen vs Freiburg Prognosen: Patrik Schick in Torlaune

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Unsere Wett-Experten rechnen bei Bayer Leverkusen vs Freiburg damit, dass Schick eines von insgesamt drei bis fünf Toren beisteuert.

Beste Wetten für Bayer Leverkusen vs Freiburg

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,80 bei bet365

Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,90 bei bet365

Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-3 Quote 2,00 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Werkself und der Breisgauer

In der BayArena treffen zwei Teams, die donnerstags international zum Einsatz kommen, aufeinander. Für Bayer Leverkusen fällt diese Partie zwischen den Europa-League-Auswärtspartien gegen Lech Posen und OFI Kreta. Freiburg hingegen empfing in der Conference League Jablonec und reist in der kommenden Woche nach Monaco.

Die Hausherren holten am Samstag mit dem 4:3 in Mainz den dritten Sieg in den jüngsten vier Meisterschaftsspielen. Und nach dem 2:3 bei der SV Elversberg und dem 2:2 in Augsburg gelang der erste Auswärtssieg. Zuhause gab es hingegen bisher das 4:0 gegen Union Berlin und das 2:0 gegen RB Leipzig.

Als Spitzenreiter reisen die Breisgauer in die BayArena, und möglich machte das das 2:1 gegen Schalke 04 vom Sonntag. Damit kehrten sie nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause sofort auf die Erfolgsspur zurück. Dem war mit dem 4:1 gegen Werder Bremen, dem 1:0 in Paderborn sowie dem 5:0 gegen Borussia Mönchengladbach ein Traumstart vorausgegangen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Freiburg

Bayer Leverkusen – voraussichtliche Aufstellung: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Maza, Aleix Garcia, Diaby, Moreira, Schick

Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Maza, Aleix Garcia, Diaby, Moreira, Schick Freiburg – voraussichtliche Aufstellung: Backhaus, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Höler, Beste, Scherhant, Matanovic

Bei Bayer Leverkusen vs Freiburg sehen wir drei bis fünf Treffer

Mit dem 2:1 gegen Schalke 04 vom Sonntag kamen zum vierten Mal in fünf Bundesliga-Partien von Freiburg drei bis fünf Tore zustande. Genauer gesagt gelang das 1:0 in Paderborn zwischen dem 4:1 gegen Werder Bremen zum Auftakt und dem 5:0 gegen Gladbach. Im jüngsten Liga-Auswärtsspiel verabschiedete man sich dann mit dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt in die Länderspielpause.

Aus dieser kehrte Bayer Leverkusen am 10. Oktober mit dem 4:3 bei Mainz 05 zurück. Damit fielen ebenso wie beim 2:0 gegen RB Leipzig nicht drei bis fünf Tore. Für die Werkself hatte die Meisterschaft aber mit dem 2:3 gegen die SV Elversberg, dem 4:0 gegen Union Berlin und dem 2:2 in Augsburg begonnen.

Deshalb zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen Bayer Leverkusen vs Freiburg Prognosen.

Bayer Leverkusen vs Freiburg Wette 1: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,80 bei bet365

Patrik Schick erzielt sein sechstes Tor in der Bundesliga 2026/27

Er stand ausschließlich bei der 2:3-Auswärtsniederlage gegen die SV Elversberg über 90 Minuten auf dem Platz. Trotzdem netzte Patrik Schick in allen bisherigen fünf Meisterschaftsspielen von Bayer Leverkusen ein. Dazu kommen ein xG-Wert von 3,02 und eine Chancenverwertung von 27,78 %.

So erzielte er etwa beim 2:2 in Augsburg nach einer Einwechslung in der 63. Minute das Unentschieden. Anschließend traf er gegen RB Leipzig unmittelbar vor dem Seitenwechsel sowie in Mainz in der Anfangsphase. Zweimal, mit einem Treffer und einer Vorlage, trug sich Schick beim 4:0 gegen Union Berlin in die Scorerliste ein.

Unterm Strich gehört die Option Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Märkten.

Bayer Leverkusen vs Freiburg Wette 2: Torschütze Patrik Schick zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,90 bei bet365

Bayer Leverkusen netzt gegen Freiburg zwei- bis dreimal ein

Nach dem 4:0 gegen Union Berlin von Anfang September erzielte Bayer Leverkusen beim 4:3 in Mainz zum zweiten Mal in der Bundesliga 2026/27 vier Tore. Allerdings stehen den bisherigen vier Gegentoren des SC Freiburg 17 der Eisernen und zehn der Rheinhessen gegenüber. Gegen die SV Elversberg, gegen den FC Augsburg und gegen RB Leipzig traf die Werkself jeweils zweimal.

Der SC Freiburg ließ beim 2:1-Heimsieg gegen Schalke 04 das insgesamt vierte Tor der Gelsenkirchener seit dem Wiederaufstieg zu. Dem war im jüngsten Auswärtsspiel das 2:2 gegen Eintracht Frankfurt vorausgegangen. Insofern bilden die Ergebnisse der ersten drei Runden – das 4:1 gegen Werder Bremen, das 1:0 in Paderborn und das 5:0 gegen Gladbach – nur bedingt einen Gradmesser.

Somit lohnt sich vor der Partie in der BayArena ein Blick auf den Markt Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-3.

Bayer Leverkusen vs Freiburg Wette 3: Anzahl der Tore von Bayer Leverkusen 2-3 Quote 2,00 bei bet365

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