Atalanta vs Bayern München Wett Tipp: Bayern vermeidet Niederlage im Hinspiel

Atalanta wird diesem Duell mit viel Selbstvertrauen entgegenblicken. Die Italiener blieben in 11 ihrer letzten 14 Aufeinandertreffen mit Bundesliga-Klubs auf europäischer Ebene ungeschlagen.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Am Dienstagabend empfängt Atalanta Bergamo den FC Bayern München zum ersten Teil eines faszinierenden Champions-League-Achtelfinals.

„La Dea“ ist der letzte verbliebene italienische Vertreter in der diesjährigen Königsklasse. Dennoch geht der Europa-League-Sieger von 2024 angesichts der bayerischen Dominanz als klarer Außenseiter in die Partie.

Die Form der Bergamasken geriet zuletzt etwas ins Stocken – und das ausgerechnet, nachdem Raffaele Palladino im Februar noch als Trainer des Monats in der Serie A ausgezeichnet wurde. In den letzten zwei Ligaspielen blieb man ohne Sieg und kam auch im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia gegen Lazio nicht über ein Remis hinaus.

Palladino rotierte beim Unentschieden gegen Udinese am Wochenende leicht, sodass Kapitän Marten De Roon gegen Bayern frisch zurückkehren wird. Bitter: Giorgio Scalvini fehlt gesperrt, während Spielmacher Charles De Ketelaere weiterhin mit einer Knieverletzung ausfällt.

Der FC Bayern München präsentierte sich national zuletzt in Torlaune und erzielte 18 Treffer in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien. Der souveräne 4:1-Sieg gegen Gladbach am Freitag verschaffte dem Team von Vincent Kompany zudem einen wertvollen extra Tag Regeneration.

Die größte Sorge gilt Star-Stürmer Harry Kane, der das Gladbach-Spiel mit Wadenproblemen verpasste. Kompany ist jedoch zuversichtlich, dass er rechtzeitig fit wird. Schwerer wiegt der mögliche Ausfall von Manuel Neuer, der am Freitag ausgewechselt werden musste. Jonas Urbig steht bereit, falls der Kapitän passen muss.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atalanta vs Bayern München

Atalanta:Carnesecchi, Hien, Zappacosta, Kolasinac, Kossounou, Pasalic, De Roon, Bernasconi, Samardzic, Zalewski, Scamacca

Bayern München:Urbig, Laimer, Tah, Stanisic, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Musiala, Kane

„La Dea“ trifft, während Bayern den Sieg im Visier hat

Vincent Kompanys Bayern holten in dieser UCL-Saison auswärts durchschnittlich 2,50 Punkte pro Spiel. Dabei erzielten sie 2,5 Tore pro Gastspiel bei einem xG-Wert von 1,85. Da Atalanta zu Hause im Schnitt 2,60 Punkte einfährt, ist klar: Dieses Team darfst Du nicht unterschätzen.

Bayern hat nur eines der letzten zehn Champions-League-Spiele verloren. Atalanta hingegen konnte 50 % ihrer letzten zehn Partien in der Königsklasse gewinnen.

Da Neuer wahrscheinlich fehlt und Kane wohl nicht bei 100 % ist, muss Bayern sich diesen Erfolg hart erarbeiten. Ein Remis oder ein knapper Auswärtssieg sind die wahrscheinlichsten Szenarien, da Kompanys Elf in dieser Saison immer einen Weg findet, Punkte mitzunehmen.

In 80 % der UCL-Heimspiele von Atalanta und 75 % der Bayern-Auswärtsreisen trafen beide Teams. Wir kombinieren dies mit einer Doppelten Chance, was Atalanta eine Sieg-Wahrscheinlichkeit von nur 53,48 % einräumt. Das ist für uns der Value-Pick unter den Atalanta vs. Bayern München Wett Tipps.

Atalanta vs Bayern München Wette 1: Unentschieden oder Bayern München & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Drei Tore oder weniger erwartet

Wir sehen hier die ersten 90 Minuten eines 180-minütigen Krimis. Atalanta wird alles daran setzen, für das Rückspiel im Rennen zu bleiben. Nur in 30 % ihrer diesjährigen UCL-Spiele fielen vier oder mehr Tore. Die Daten deuten auf eine 40-prozentige Chance für ein torreiches Spiel am Dienstag hin.

Wir setzen dagegen und sichern uns das „Unter 3,5 Tore“ zu einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 58,82 % – was sogar noch unter den statistischen 60 % liegt.

Da Kanes Einsatz noch nicht garantiert ist, könnte die bayerische Offensive leicht gehemmt sein. Auch wenn sie Gladbach ohne ihn überrollt haben: Atalanta vor den eigenen Tifosi ist ein ganz anderes Kaliber.

Atalanta vs Bayern München Wette 2: Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Die Entscheidung fällt nach der Pause

Nur 34 % der Tore von Atalanta in dieser UCL-Saison fielen vor der 50. Minute. Stolze 45 % ihrer Treffer erzielten sie zwischen der 71. Minute und dem Abpfiff.

Auch Bayern schlägt spät zu: Fast zwei Fünftel (37 %) ihrer Tore fallen nach der 60. Minute, satte 75 % erst nach der 41. Minute. Alles deutet auf eine abtastende erste Halbzeit hin, bevor sich die Räume nach dem Seitenwechsel öffnen.

In einem Hinspiel wird keine Seite zu früh ins offene Messer laufen wollen. Die Fitness-Frage bei Kane und das ausgeruhte Mittelfeld von Atalanta sprechen dafür, dass es erst im zweiten Durchgang so richtig zur Sache geht.

Atalanta vs Bayern München Wette 3: 2. Halbzeit (Torreichste Halbzeit) zu einer Quote von 2,05 bei bet365

