AC Milan vs Inter Mailand Wett Tipp: Heißes Mailänder Derby steht bevor

Unser Experte erwartet ein intensives und hart umkämpftes Derby della Madonnina im San Siro, bei dem sich AC Milan und Inter am Ende mit einem Unentschieden trennen könnten.

Die besten Wetten für AC Milan vs Inter Mailand

Über 2,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 1,94 bei NeBet

Inter oder Unentschieden & Beide Teams treffen, zu einer Quote von 2,25 bei NeBet

Federico Dimarco trifft oder gibt einen Assist, zu einer Quote von 3,30 bei NeBet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: AC Milan 2-2 Inter

Torschützen-Wett Tipp: AC Milan – Rafael Leao, Luka Modric; Inter – Sebastiano Esposito, Marcus Thuram

Die beeindruckende Serie des AC Milan von 24 Ligaspielen ohne Niederlage fand am vergangenen Wochenende ein jähes Ende. Die 0:1-Heimpleite gegen Parma im San Siro sorgte dafür, dass die Rossoneri nun zehn Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen haben. Inter befindet sich damit in einer hervorragenden Position, um den 21. Scudetto der Vereinsgeschichte einzufahren.

Immerhin zeigten die Rossoneri sofort eine Reaktion auf die Niederlage. Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Cremonese gelang ihnen der erste Erfolg in diesem Duell seit 30 Jahren. Zwei späte Treffer von Strahinja Pavlovic und Rafael Leao sicherten der Mannschaft von Massimiliano Allegri die drei Punkte.

Inter geht dennoch als klarer Favorit auf die Meisterschaft in dieses Match. Die Nerazzurri haben acht Ligaspiele in Folge gewonnen. Das letzte Mal, dass sie Punkte liegen ließen, war bei einem 2:2-Unentschieden gegen den amtierenden Meister Neapel Anfang Januar.

In der Serie A ist Inter seit Ende November 2025 ungeschlagen. Interessanterweise kassierten sie diese letzte Niederlage ausgerechnet gegen den AC Milan im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison. Christian Pulisic erzielte damals das einzige Tor beim 1:0-Sieg der Rossoneri. Seitdem ist Inter in 15 Ligaspielen unbesiegt geblieben.

Zuletzt gab es jedoch kleine Wackler in anderen Wettbewerben. Im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia kam Inter nicht über ein 0:0 gegen Como hinaus, kurz nachdem man in der Champions League gegen Bodo/Glimt ausgeschieden war. Es scheint, als hätte die Konzentration kurzzeitig etwas nachgelassen.

Dennoch: Milan konnte vier der letzten sechs Pflichtspiel-Derbys für sich entscheiden und ist seit 2005 erstmals wieder seit sechs Spielen gegen Inter ungeschlagen. Im San Siro erscheint ein Remis zwischen den beiden derzeit besten Teams des Landes als ein absolut plausibles Ergebnis.

Voraussichtliche Aufstellungen für AC Milan vs Inter Mailand

AC Milan:Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers, Leao, Pulisic

Inter Mailand:Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Sucic, Darmian, Calhanoglu, Di Marco, Frattesi, Diouf, Esposito

Ein Derby della Madonnina unter Hochspannung

Der AC Milan braucht dringend Punkte, und die Fans werden im "Heimspiel" für eine gewaltige Atmosphäre sorgen. Auf der anderen Seite stellt Inter in dieser Saison das beste Auswärtsteam der Serie A. Die vertraute Umgebung wird den Rot-Schwarzen sicher helfen, auch wenn die Blau-Schwarzen das Stadion natürlich ebenso als ihr Zuhause betrachten.

Die Statistiken der Nerazzurri sind schlichtweg beeindruckend. Inter hat in 27 Spielen 64 Tore erzielt – der beste Offensivwert der Liga. Zudem stellen sie mit nur 21 Gegentoren die geteilt drittbeste Abwehr. Cristian Chivu wird von seinen Spielern erwarten, dass sie ihre offensive Power ausspielen, auch wenn die Elf von Allegri taktisch meist schwer zu knacken ist.

Dass der AC Milan ohne eigenen Treffer bleibt, ist selten. Das jüngste Zu-Null gegen Parma war das einzige Mal in den letzten 20 Ligaspielen, dass sie nicht trafen. Da der Titel auf dem Spiel steht, können es sich die Gastgeber nicht leisten, zu defensiv zu agieren. Sie müssen gewinnen, weshalb sie von Beginn an den Weg nach vorne suchen werden.

In den letzten zehn Ligabegegnungen dieser Teams fielen zwar nur viermal mehr als zwei Tore, doch in drei der letzten fünf Serie A-Derbys wurde die Marke von Über 2,5 Toren geknackt. In einem Derby, in dem es um so viel Stolz geht, spielt die aktuelle Statistik oft ohnehin eine untergeordnete Rolle.

AC Milan vs Inter Mailand Wette 1: Über 2,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 1,94 bei NeBet

Value auf dem Double-Chance-Markt

Inter spielt mit bisher 22 Siegen eine nahezu makellose Saison. Mit 67 Punkten thronen die Nerazzurri zehn Punkte vor der Konkurrenz an der Spitze. Es ist erst das dritte Mal in der Vereinsgeschichte, dass sie zu diesem Zeitpunkt einer Serie-A-Saison eine solche Punktzahl erreicht haben. Ihr Marsch Richtung Scudetto scheint unaufhaltsam.

Die Rossoneri haben ihrerseits erst zwei Saisonniederlagen kassiert – Bestwert in der Liga. Ihr Hauptproblem sind jedoch die vielen Unentschieden. Mit neun Remis liegt Milan in dieser Statistik auf dem geteilten dritten Platz. Sie verstehen es, den Gegner zu stoppen, belohnen sich aber zu selten mit drei Punkten.

Inter hat in dieser Spielzeit erst einmal remis gespielt (gegen Neapel). Zudem haben sie 15 Mal zu Null gespielt – Ligaspitze. Doch mit der Kulisse im Rücken ist es unwahrscheinlich, dass Milan leer ausgeht. Vor der Niederlage gegen Parma hatte Milan in 14 aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Liga immer getroffen.

In der Fremde ist Inter eine Macht: Neun Auswärtssiege in Folge in der Serie A sprechen eine deutliche Sprache. Sie haben in 15 aufeinanderfolgenden Ligaspielen getroffen und in den letzten sechs Partien immer mindestens zwei Tore erzielt (insgesamt 20 Tore in diesem Zeitraum).

Das Momentum liegt klar auf der blau-schwarzen Seite. Dennoch ist Allegris Milan ein extrem harter Brocken. Die Doppelte Chance auf Inter, kombiniert mit Toren auf beiden Seiten, bietet hier echten Value.

AC Milan vs Inter Mailand Wette 2: Inter oder Unentschieden & Beide Teams treffen, zu einer Quote von 2,25 bei NeBet

Dimarco bereit für die nächste Gala

Der herausragende Akteur bei Inter in den großen Partien dieses Jahres ist zweifellos ihr Schienenspieler. Federico Dimarco spielt eine unglaubliche Saison und kommt auf sieben Tore und 15 Assists in 35 Pflichtspielen.

Der 28-Jährige war an 21 Toren in der Serie A direkt beteiligt. Das bedeutet, er hat bei 32,8 % der 64 Saisontore der Nerazzurri seine Füße im Spiel. Seine Formkurve zeigt steil nach oben: In den letzten sechs Ligaspielen war Dimarco an zehn Toren direkt beteiligt (zwei Tore, acht Assists).

Im Pokal gegen Como erhielt er eine wohlverdiente Pause. Davor glänzte er mit einem sehenswerten Direktschuss aus spitzem Winkel zum 1:0-Sieg gegen Genua.

Da er die gegnerische Abwehr über die linke Seite immer wieder aufreißt, werden Fikayo Tomori und die rechte Abwehrseite von Milan unter Dauerdruck stehen. In einem Derby, in dem Kleinigkeiten entscheiden, ist ein Tipp auf eine Torbeteiligung von Dimarco zu dieser Quote sehr attraktiv.

AC Milan vs Inter Mailand Wette 3: Federico Dimarco trifft oder gibt einen Assist, zu einer Quote von 3,30 bei NeBet

