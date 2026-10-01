Nations League: Deutschland vs. Serbien! ODDSET boosted Über 1,5 Tore auf 20,00

ODDSET hebt mit dem Quoten-Turbo die reguläre Quote von 1,11 auf 20,00 – für die erste Wette als Neukunde mit einem Einsatz von 5,00 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Beide Mannschaften verloren am zweiten Gruppenspieltag - Deutschland mit 0:1 gegen Griechenland, Serbien mit 1:2 gegen die Niederlande. Serbien reist ohne einen Punkt nach München.

Beide Mannschaften verloren am zweiten Gruppenspieltag - Deutschland mit 0:1 gegen Griechenland, Serbien mit 1:2 gegen die Niederlande. Serbien reist ohne einen Punkt nach München. ⚔️ Der Kontext: Deutschland steht nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt da und muss gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Für Serbien geht es darum, den direkten Abstieg in Liga B zu vermeiden – der Gruppenletzte steigt direkt ab, während der Gruppendritte in die Relegation muss. Damit stehen beide Mannschaften bereits früh in der Gruppenphase unter Druck.

Deutschland steht nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt da und muss gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Für Serbien geht es darum, den direkten Abstieg in Liga B zu vermeiden – der Gruppenletzte steigt direkt ab, während der Gruppendritte in die Relegation muss. Damit stehen beide Mannschaften bereits früh in der Gruppenphase unter Druck. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote für Über 1,5 Tore liegt bei 1,11 – der Quoten-Turbo hebt sie auf 20,00. Bei einem Gewinn wird die Auszahlung auf Barguthaben und Bonusguthaben aufgeteilt: Du erhältst 100 EUR als Bonusguthaben sowie den Einsatz von 5 EUR als Barguthaben. Das Bonusguthaben muss anschließend achtfach umgesetzt werden, mit einer Mindestquote von 1,75 bei Einzelwetten.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren, Wohnsitz Deutschland Spiel Deutschland vs. Serbien Wettbewerb UEFA Nations League Wettmarkt Über 1,5 Tore Reguläre Quote 1,11 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz Exakt 5,00 EUR, Einzelwette Auszahlung 100,00 EUR Bonusguthaben + 5,00 EUR Barguthaben Umsatzbedingung Bonusguthaben achtfach umsetzen; Mindestquote 1,75 (Einzelwette) oder Gesamtquote 1,75 bei Kombiwetten (mind. 1,01 pro Tipp) Fristen Erste Wette innerhalb 30 Tage ab Gewährung; Freispielen innerhalb 30 Tage ab dem erstem Einsatz Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Rufe die offizielle Aktions-Landingpage von ODDSET auf – Registrierung und Wette müssen zwingend über diese Seite erfolgen. Erstelle dein Konto und zahle mindestens 5,00 EUR als erste Einzahlung ein. Verifiziere dein Konto vollständig, da ODDSET eine Auszahlung nur auf verifizierte Konten vornimmt. Platziere als erste Wette eine Einzelwette über exakt 5,00 EUR auf „Über 1,5 Tore" im Spiel Deutschland vs. Serbien – der Tipp muss vor Anpfiff gesetzt sein. Beachte: Im Wettschein wird nur die reguläre Quote von 1,11 angezeigt, nicht die erhöhte Quote von 20,00 – das ist Bestandteil der Aktion und kein Fehler. Bei Gewinn wird das Bonusguthaben von 100,00 EUR deinem Konto gutgeschrieben; der Einsatz von 5,00 EUR kommt als Barguthaben zurück.

Wer zusätzlich prüfen möchte, welche weiteren Angebote bei ODDSET verfügbar sind, findet auf dieser Seite einen aktuellen ODDSET bonus code – das Willkommensangebot läuft getrennt vom Quoten-Turbo und lässt sich nicht mit ihm kombinieren, du entscheidest dich also für eine der beiden Optionen.

Vor- und Nachteile

Vorteile

✅ Feste Aktionsquote von 20,00 – die Quote steht bereits vor der Wettabgabe fest.

✅ Der Einsatz ist mit exakt 5,00 EUR klar vorgegeben.

✅ Der Einsatz von 5,00 EUR wird bei einem Gewinn als Barguthaben zurückgebucht, nicht als Bonus.



Nachteile

❌ Die 100,00 EUR werden als Bonusguthaben und nicht als Echtgeld gutgeschrieben und müssen achtfach umgesetzt werden; bei Einzelwetten gilt dabei eine Mindestquote von 1,75.

❌ Systemwetten, Kombiwetten mit Konfigurator und Banker-Wetten sind von der Qualifikation ausgeschlossen.

❌ Das Bonusguthaben lässt sich nicht mit dem regulären Willkommensangebot kombinieren.

Bei Tipico fließen Gewinne aus dem Quotenboost als sofort auszahlbares Echtgeld ohne jede Umsatzbedingung – der entscheidende Unterschied zu ODDSET, wo der Hauptgewinn als Bonusguthaben mit achtfachem Umsatz gebunden ist. Der ODDSET-Ansatz eignet sich deshalb vor allem für Neukunden, die bereit sind, die Freispielbedingung systematisch abzuarbeiten. Der maximale Einsatz bei Tipico ist allerdings auf 2,00 EUR begrenzt, was den absoluten Auszahlungsspielraum dort von vornherein enger hält. ODDSET erlaubt mit dem festen 5,00-EUR-Einsatz und der festen Quote zumindest kalkulierbare Bedingungen. Wer die Umsatzbedingung als Hürde betrachtet, findet bei Tipico einen direkteren Weg – zahlt dafür jedoch mit einem schmaleren Einsatzrahmen.

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