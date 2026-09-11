Zwei Topklubs klopfen an! Duo des BVB weckt angeblich Begehrlichkeiten

Wie die italienische Tuttosport berichtet, sollen Inter Mailand und Juventus Turin das Dortmunder Duo ins Visier genommen haben.

Dem Bericht zufolge wollen beide italienischen Spitzenklubs bei ihrer Kaderplanung künftig verstärkt auf die größten Talente des Landes setzen. Inacio und Mane gelten dabei als zwei besonders interessante Personalien. Beide feierten am 3. Juni beim 1:0-Sieg gegen Luxemburg ihr Debüt für die italienische A-Nationalmannschaft und schafften im Sommer endgültig den Sprung in den Dortmunder Profikader.

Aktuell müssen beide jedoch pausieren. Der 18-jährige Inacio ist nach seiner Roten Karte im vergangenen Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim gesperrt. Mane, 21, hatte zuletzt mit einer Muskelverletzung zu kämpfen und musste gegen Hoffenheim vorzeitig ausgewechselt werden. Beide fehlen dem BVB damit auch am Samstag gegen den SC Paderborn.

Bei Mane ist eine schnelle Rückkehr ohnehin nicht in Sicht. "Wir gehen davon aus, dass bis zur Länderspielpause nichts mehr passieren wird. Er wird dann erst danach wieder kommen", erklärte Trainer Niko Kovac zuletzt auf der Pressekonferenz.