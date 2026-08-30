Der VfB Stuttgart kann in der kommenden Saison offenbar doch auf Bilal El Khannouss zählen, nachdem der offensive Mittelfeldspieler zuletzt hartnäckig mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden war.

Einem Bericht des kicker zufolge kommt ein Wechsel von El Khannouss zu Newcastle United nicht zustande. Eine Einigung zwischen dem Premier-League-Klub und dem VfB-Star sei derzeit nicht abzusehen, heißt es. Zuletzt hatte Foot Mercato berichtet, dass Newcastle über einen Transfer von El Khannouss nachdenke, da jener perfekt zur Spielweise des neuen Trainers Matthias Jaissle passen würde.

Laut kicker pokerte El Khannouss stattdessen darauf, dass sich noch ein größerer Klub von der Insel bei ihm meldet. Eine Rückkehr nach England, wo er 2024/25 für das mittlerweile in die dritte Liga abgestürzte Leicester City spielte, sei grundsätzlich im Kopf des Edeltechnikers gewesen. Newcastle war ihm dabei aber möglicherweise nicht attraktiv genug.

Bleibt Bilal El Khannouss jetzt doch beim VfB Stuttgart?

Sollte sich bis zur Schließung des Sommertransferfensters am Dienstag nicht doch noch einer der englischen Giganten bei El Khannouss melden, wird der 22-Jährige also voraussichtlich auch die Saison 2026/27 in Stuttgart verbringen. Der VfB hatte El Khannouss im vergangenen Jahr zunächst von Leicester ausgeliehen, nach Erfüllung der Bedingungen für einen Kauf war Ende Mai dann die feste Verpflichtung offiziell gemacht worden. Für den Marokkaner zahlten die Schwaben, bei denen er bis 2030 unterschrieben hat, eine Ablöse in Höhe von insgesamt 18 Millionen Euro.

Was die Breite des Kaders für die dank Champions-League-Fußball vollgepackte Spielzeit angeht, wäre ein Verbleib von El Khannouss für Stuttgart sicherlich eine gute Nachricht. Allerdings soll bei El Khannouss Unzufriedenheit über sein aktuelles Standing beim Tabellenvierten der vergangenen Bundesliga-Saison herrschen, worin wohl auch die Wechselabsichten begründet waren.

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Ist Bilal El Khannouss aktuell kein Stammspieler beim VfB Stuttgart?

Sowohl beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock (4:0) als auch beim Bundesliga-Start gegen den FC Bayern München (1:5) saß El Khannouss lange auf der Bank und wurde jeweils erst für die Schlussphase eingewechselt, Tiago Tomas erhielt von Trainer Sebastian Hoeneß den Vorzug. Schon die letzten Spiele der Vorsaison waren für den marokkanischen Nationalspieler unbefriedigend verlaufen, war er doch unter anderem im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern (0:3) nur Joker gewesen. Beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt am 34. Bundesliga-Spieltag kam er gar nicht zum Einsatz.

Bis kurz vor Weihnachten war El Khannouss beim VfB noch meist gesetzt gewesen und überzeugte. Nach der Rückkehr vom Afrika-Cup Ende Januar änderte sich die Situation des Offensivspielers jedoch und er pendelte fortan zwischen Startelf und Ersatzbank.