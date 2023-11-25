Am Wochenende gehen in der englischen Premier League 2023/24 die Partien des 13. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Manchester City am Samstag (25. November) mit dem FC Liverpool zu tun. Der Anstoß des Spitzenspiels erfolgt um 13.30 Uhr.

Zudem fungiert das Etihad Stadium als Schauplatz des Spitzenspiels zwischen den Citizens und den Reds. Manchester City und der FC Liverpool holten 28 und 22 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Liverpool im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Manchester City vs. Liverpool, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Manchester City – Liverpool Wettbewerb Premier League, 13. Spieltag Datum Samstag, 25. November 2023 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. Liverpool im TV und Livestream: Wo läuft die Premier League heute?

Manchester City vs. Liverpool im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Manchester City-News

Manchester City verabschiedete sich mit einem 4:4 beim FC Chelsea in die Länderspiel-Pause.

Damit riss eine Serie der Elf von Pep Guardiola mit drei Siegen.

Getty

Zuvor gewannen die Citizens ab Ende Oktober gegen Brighton (2:1), bei Manchester United (3:0) und gegen Bournemouth (6:1).

Die Aufstellung des Manchester City

Ederson-Walker,Ruben Dias,Aké-Rodri,Akanji,Foden,Alvarez,Bernardo Silva,Doku-Haaland

Liverpool-News

Der FC Liverpool blieb in den jüngsten drei Premier-League-Auswärtsspielen sieglos.

Hierbei erlebte das Team von Jürgen Klopp ein 2:1 gegen Tottenham und Punktteilungen gegen Brighton sowie gegen Luton Town.

Getty

Vor zwei Wochen kehrten die Reds mit einem 3:0 gegen Brentford auf die Siegerstraße zurück.

Die Aufstellung von Liverpool:

Alisson-Alexander-Arnold,Matip,van Dijk,Tsimikas-Szoboszlai,Mac Allister,C. Jones-Salah,Darwin,Diogo Jota

Manchester City gegen Liverpool heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 177 Siege Manchester City 49 Siege Liverpool 83 Unentschieden 45 Letztes Duell Liverpool vs. Manchester City 4:1 (Premier League, 1. April 2023)

Manchester City vs. Liverpool heute live anschauen: Nützliche Links