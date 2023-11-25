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Premier League
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Etihad Stadium
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Alice Kopp

Manchester City vs. Liverpool im TV und Livestream: Wo läuft die Premier League heute?

Premier League
Manchester City - Liverpool
Manchester City
Liverpool

Manchester City trifft am Samstag in der Premier League auf den FC Liverpool. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am Wochenende gehen in der englischen Premier League 2023/24 die Partien des 13. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Manchester City am Samstag (25. November) mit dem FC Liverpool zu tun. Der Anstoß des Spitzenspiels erfolgt um 13.30 Uhr.

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Zudem fungiert das Etihad Stadium als Schauplatz des Spitzenspiels zwischen den Citizens und den Reds. Manchester City und der FC Liverpool holten 28 und 22 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Liverpool im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Manchester City vs. Liverpool, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

SpielManchester City – Liverpool
WettbewerbPremier League, 13. Spieltag
DatumSamstag, 25. November 2023
Uhrzeit13.30 Uhr
OrtEtihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. Liverpool im TV und Livestream: Wo läuft die Premier League heute?

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Manchester City vs. Liverpool im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Manchester City-News

Manchester City verabschiedete sich mit einem 4:4 beim FC Chelsea in die Länderspiel-Pause.

Damit riss eine Serie der Elf von Pep Guardiola mit drei Siegen.

Pep Guardiola Chelsea Manchester CityGetty

Zuvor gewannen die Citizens ab Ende Oktober gegen Brighton (2:1), bei Manchester United (3:0) und gegen Bournemouth (6:1).

Die Aufstellung des Manchester City

Ederson-Walker,Ruben Dias,Aké-Rodri,Akanji,Foden,Alvarez,Bernardo Silva,Doku-Haaland

Liverpool-News

Der FC Liverpool blieb in den jüngsten drei Premier-League-Auswärtsspielen sieglos.

Hierbei erlebte das Team von Jürgen Klopp ein 2:1 gegen Tottenham und Punktteilungen gegen Brighton sowie gegen Luton Town.

Jurgen Klopp Liverpool 2023-24Getty

Vor zwei Wochen kehrten die Reds mit einem 3:0 gegen Brentford auf die Siegerstraße zurück.

Die Aufstellung von Liverpool:

Alisson-Alexander-Arnold,Matip,van Dijk,Tsimikas-Szoboszlai,Mac Allister,C. Jones-Salah,Darwin,Diogo Jota

Manchester City gegen Liverpool heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt177
Siege Manchester City49
Siege Liverpool83
Unentschieden45
Letztes DuellLiverpool vs. Manchester City 4:1 (Premier League, 1. April 2023)

Manchester City vs. Liverpool heute live anschauen: Nützliche Links

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