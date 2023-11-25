Am Wochenende gehen in der englischen Premier League 2023/24 die Partien des 13. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Manchester City am Samstag (25. November) mit dem FC Liverpool zu tun. Der Anstoß des Spitzenspiels erfolgt um 13.30 Uhr.
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Zudem fungiert das Etihad Stadium als Schauplatz des Spitzenspiels zwischen den Citizens und den Reds. Manchester City und der FC Liverpool holten 28 und 22 Punkte.
GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Liverpool im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.
Manchester City vs. Liverpool, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?
|Spiel
|Manchester City – Liverpool
|Wettbewerb
|Premier League, 13. Spieltag
|Datum
|Samstag, 25. November 2023
|Uhrzeit
|13.30 Uhr
|Ort
|Etihad Stadium (Manchester)
Manchester City vs. Liverpool im TV und Livestream: Wo läuft die Premier League heute?
|Sky Deutschland
|Hier live schauen!
Manchester City vs. Liverpool im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen
Manchester City-News
Manchester City verabschiedete sich mit einem 4:4 beim FC Chelsea in die Länderspiel-Pause.
Damit riss eine Serie der Elf von Pep Guardiola mit drei Siegen.Getty
Zuvor gewannen die Citizens ab Ende Oktober gegen Brighton (2:1), bei Manchester United (3:0) und gegen Bournemouth (6:1).
Die Aufstellung des Manchester City
Ederson-Walker,Ruben Dias,Aké-Rodri,Akanji,Foden,Alvarez,Bernardo Silva,Doku-Haaland
Liverpool-News
Der FC Liverpool blieb in den jüngsten drei Premier-League-Auswärtsspielen sieglos.
Hierbei erlebte das Team von Jürgen Klopp ein 2:1 gegen Tottenham und Punktteilungen gegen Brighton sowie gegen Luton Town.Getty
Vor zwei Wochen kehrten die Reds mit einem 3:0 gegen Brentford auf die Siegerstraße zurück.
Die Aufstellung von Liverpool:
Alisson-Alexander-Arnold,Matip,van Dijk,Tsimikas-Szoboszlai,Mac Allister,C. Jones-Salah,Darwin,Diogo Jota
Manchester City gegen Liverpool heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich
|Duelle insgesamt
|177
|Siege Manchester City
|49
|Siege Liverpool
|83
|Unentschieden
|45
|Letztes Duell
|Liverpool vs. Manchester City 4:1 (Premier League, 1. April 2023)