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Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images Sport
Falko Blöding

Wie einst Nick Woltemade: Newcastle United hat angeblich nächsten Star des VfB Stuttgart "im Visier"

Premier League
Transfers
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B. El Khannouss

Der englische Erstligist Newcastle United denkt über einen Transfer von Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart nach. Dies berichtet Footmercato.

Die Magpies sind auf der Schlussgeraden der Wechselperiode noch auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive. Weil die Verhandlungen mit OSC Lille wegen eines Transfers von Wunschkandidat Matias Fernandez-Pardo wegen deutlich auseinanderklaffenden Ablösevorstellungen stocken, sei El Khannouss "ins Visier" der Engländer geraten, heißt es.

Sie hätten den marokkanischen WM-Teilnehmer bereits vor einigen Wochen beobachtet und sie seien der Ansicht, El Khannouss passe "perfekt in das Anforderungsprofil" des neuen Cheftrainers Matthias Jaissle.

Mit teuren Verkäufen von Offensivspielern am Ende einer Transferperiode nach Newcastle kennt man sich beim VfB seit dem Sommer 2025 aus: Damals wechselte Nick Woltemade für 75 Millionen Euro auf die Insel. El Khannouss kam einen Tag später als Ersatz auf Leihbasis von Leicester City und wurde Ende Mai für 15 Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. In Newcastle schätze man an dem 22-Jährigen, dass dieser bereits Erfahrungen in der Premier League gesammelt habe.

El Khannouss' Vertrag läuft noch bis 2030, einem Wechsel zurück nach England soll er "nicht abgeneigt" sein. Gerüchte um einen möglichen Transfer zur neuen Spielzeit hielten sich den Sommer über. So schrieb die Bild im Juni, dass El Khannouss die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nutzen wolle, um sich für mögliche neue Arbeitgeber ins Schaufenster zu stellen. Außerdem wechselte er seine Berateragentur.

FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARGetty Images

Wenig später hieß es im kicker, El Khannouss sei frustriert und ungeduldig wegen schwindender Einsatzzeiten in Stuttgart. Denn während er zu Beginn der zurückliegenden Spielzeit unter Trainer Sebastian Hoeneß noch zum Stammpersonal zählte und regelmäßig in der ersten Elf wiederzufinden war, wurden seine Einsätze im Laufe der Saison immer weniger und vor allem kürzer.

Bilal El Khannouss war bei Galatasaray im Gespräch

Nach dem Afrika Cup, den El Khannouss mit Marokko erst gegen den Senegal verloren hatte, um im Nachgang am grünen Tisch doch noch zum Sieger gekürt zu werden, setzte ihn Hoeneß oftmals nur noch als Joker ein - der flexible Angreifer wurde Teilzeit-Leistungsträger.

Ein Knackpunkt soll in dieser Hinsicht das verlorene DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern im Mai gewesen sein (0:3). Dort war El Khannouss erst in der 78. Spielminute für Chris Führich eingewechselt worden. Wenig später fiel das vorentscheidende 2:0 für die Münchner, der Eingewechselte konnte die Wende nicht mehr herbeiführen.

Heiße Wechselmeldungen gab es anschließend allerdings nicht. Der türkische Meister Galatasaray soll aber zwischenzeitlich an ihm interessiert gewesen sein.

In seiner ersten Spielzeit beim VfB absolvierte El Khannouss wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und sieben Assists lieferte. Beim 4:0 im DFB-Pokal am vergangenen Wochenende gegen Hansa Rostock stand El Khannouss 22 Minuten lang auf dem Feld.

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Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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