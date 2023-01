Werder Bremen vs. St. Gallen im LIVE STREAM: Wird das Testspiel heute übertragen?

Werder Bremen empfängt im Trainingslager den FC St. Gallen. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Sonntagnachmittag (08. Januar 2023) treten Werder Bremen und der FC St. Gallen in einem Testspiel gegeneinander an. Anpfiff der Partie im spanischen Murcia ist um 15:30 Uhr.

Werder Bremen steht vor Beginn der Rückrunde genau in der Mitte der Bundesliga-Tabelle. Bereits morgen wird der Bundesligist unter der Leitung von Cheftrainer Ole Werner aus dem Trainingslager nach Deutschland zurückkehren, davor steht allerdings noch ein Duell gegen den aktuellen Dritten der Schweizer Super League an. Im Zuge der Vorbereitung trifft Bremen übrigens noch auf Schalke 04, bevor am 21. Januar dann der Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln ansteht.

Alle relevanten Infos, die Ihr braucht, um das Testspiel zwischen Bremen und St. Gallen heute im LIVE-STREAM sehen zu können, findet Ihr hier bei DAZN.

Werder Bremen vs. St. Gallen heute im LIVE STREAM: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Werder Bremen vs. FC St. Gallen Wettbewerb Testspiel Anpfiff 08. Januar - 15:30 Uhr Spielort Murcia (Spanien)

Werder Bremen vs. St. Gallen: Wird das Testspiel heute im TV übertragen?

Kurz und knapp, leider nein, die Partie zwischen Werder Bremen und dem FC St. Gallen könnt Ihr leider nicht im TV verfolgen. Ganz verzichten müsst Ihr auf eine Übertragung aber nicht, im nächsten Abschnitt findet Ihr mehr Infos dazu.

Getty Images

Werder Bremen vs. St. Gallen: Der LIVE STREAM zum Testspiel heute

Wie gerade schon erwähnt, wird die Partie zwar nicht im TV übertragen, Ihr könnt aber auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Genauer gesagt habt Ihr sogar zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wo Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Werder Bremen vs. St. Gallen: Der LIVE-STREAM heute bei Werder-TV

Werder-TV zeigt allen Fans von Werder Bremen exklusive Eindrücke rund um den Verein, so z.B. viele Interviews, Pressekonferenzen oder Highlights von Bundesliga-Spielen nach dem Abpfiff. Außerdem werden dort auch die Testspiele des Bundesligisten per LIVE-STREAM übertragen.

Um das alles jetzt sehen zu können, müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Falls Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, bezahlt Ihr 3,99 Euro pro Monat. Wenn Ihr nur für ein halbes Jahr zusehen wollt, dann werden 4,99 Euro monatlich fällig.

Sobald Ihr dann euer Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr heute ab 15:30 Uhr live bei Werder-TV zusehen. Den Link zur Website haben wir hier für Euch.

Getty

Werder Bremen vs. St. Gallen heute live sehen: Mit YouTube zum LIVE-STREAM

Den LIVE-STREAM zum Spiel könnt Ihr auf YouTube ebenfalls verfolgen. Werder Bremen zeigt nämlich die kompletten 90 Minuten des Testspiels live auf dem hauseigenen YouTube-Kanal.

Der große Vorteil für Euch dabei ist, dass Ihr dafür nichts bezahlen müsst. Ihr braucht auch kein Abo oder Konto bei YouTube, um zusehen zu können, sondern müsst um 15:30 Uhr nur auf genau diesen Link klicken.

Werder Bremen vs. St. Gallen heute live im STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier direkt sehen.