Die Hinrunde der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga neigt sich langsam dem Ende entgegen. An diesem Wochenende finden bereits die Partien des 16. Spieltags statt. Dieser wird am heutigen Freitag, 3. Dezember, mit zwei Spielen eröffnet. Unter anderem empfängt Werder Bremen ab 18.30 Uhr im Weserstadion Erzgebirge Aue.

Vom Traum der sofortigen Rückkehr in die Bundesliga ist Werder Bremen momentan weit entfernt. Nach 15 Spieltagen liegt Werder lediglich auf Tabellenplatz zehn. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte.

Heute hat bei Werder Bremen erstmals der neue Trainer Ole Werner das Sagen. Der 33-Jährige trat die Nachfolge von Markus Anfang an, der wegen des dringenden Verdachts auf Nutzung eines gefälschten Impfpasses von seinem Posten zurückgetreten war. Zuletzt trainierte Werner Holstein Kiel.

Der Tabellen-15. Erzgebirge Aue kann indes jeden Punkt gebrauchen, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Eine spannende Begegnung steht uns also bevor.

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue: GOAL zeigt Euch, wie ihr das Spiel im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue heute live: Alle Infos zum Spiel im Überblick

Begegnung Werder Bremen - Erzgebirge Aue Wettbewerb 2. Bundesliga, 16. Spieltag Datum Freitag, 3. Dezember Anstoß 18.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen in dieser Saison bei drei Anbietern: Sky, Sport1 und SAT.1.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 306 Saisonspiele live im TV und im LIVE-STREAM, das war bereits in der vergangenen Saison so.

Der Privatsender Sport1 zeigt zudem 33 Spiele live im Free-TV und einem kostenlosen LIVE-STREAM. In der Regel wird das Topspiel am Samstagabend live übertragen.

SAT.1 zeigte das Eröffnungsspiel zwischen Schalke 04 und dem HSV live im Free-TV. Eine weitere Liveübertragung des Privatsenders wird es 2021/22 nicht geben.

Wie aus der im obigen Abschnitt beschriebenen TV-Rechteverteilung der 2. Bundesliga zu erkennen ist, wird Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue heute exklusiv von Sky im Pay-TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Um das Spiel heute live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie im Einzelspiel und in einer Konferenz. Solltet Ihr noch keine Sky-Kunden sein, findet Ihr HIER alle aktuellen Abo-Angebote des Bezahlsenders.

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue heute live im TV: Das Einzelspiel bei Sky

Die Übertragung der beiden heutigen Spiele der 2. Bundesliga beginnt am Freitag um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung. Bremen vs. Aue ist auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen. Kommentator des Spiels ist Hannes Herrmann.

Beginn der Übertragung: 18 Uhr

Anstoß: 18.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Kommentar: Hannes Herrmann

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue heute live im TV: Die Konferenz bei Sky

Neben Bremen vs. Aue wird mit Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf heute noch ein weiteres Zweitligaspiel um 18.30 Uhr angepfiffen. Beide Partien könnt Ihr in einer Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) abwechselnd live verfolgen.

Beginn der Übertragung: 18 Uhr

Anstoß: 18.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Moderation: Hartmut von Kameke

Begegnungen:

Werder Bremen - Erzgebirge Aue

Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sky zeigt Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue auch im Internet! Dafür stehen Euch mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen zur Verfügung.

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Über die App Sky Go könnt Ihr das Spiel live auf dem Endgerät Eurer Wahl oder Eurem Smart-TV live sehen. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, die 2. Bundesliga dennoch live verfolgen? Dann ist ein Sky Ticket perfekt für Euch. Auch diese App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket.

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue heute live sehen: Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen, mit welcher Aufstellung Werder Bremen und Erzgebirge Aue in die Partie gehen? Das zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Werder Bremen vs. Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer heute keinen Zugriff auf Sky hat, dem empfehlen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL. In disem informieren wir Euch ausführlich über alles, was sich vor und während des Spiels in Bremen ereignet.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Werder Bremen - Erzgebirge Aue.

