Das Spiel zwischen Werder Bremen und Paderborn beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Paderborn

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs Paderborn heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Paderborn ist live über WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Die Samstagskonferenz, in der die Partie ebenfalls läuft, überträgt DAZN.

Werder Bremen vs. Paderborn: Spielvorschau

Im Wohninvest Weserstadion empfängt Werder Bremen am 6. Spieltag der Bundesliga den SC Paderborn. Für die Gastgeber geht es darum, nach dem späten 2:2 gegen Borussia Dortmund wieder in die Spur zu finden und den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen.

Niclas Füllkrug hatte den BVB mit seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit um den fünften Sieg im fünften Spiel gebracht – ein Moment, der in Bremen noch nachhallt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zeigte damit Moral und Comeback-Qualitäten, die nun auch gegen Paderborn gefragt sind.

Der SC Paderborn reist nach einer 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart unter Druck nach Bremen. Trainer Ralf Kettemann sucht nach Konstanz – seine Mannschaft hat in der Liga zuletzt geschwächelt, auch wenn ein Freundschaftsspielsieg gegen DC United zwischenzeitlich für etwas Selbstvertrauen sorgte.

Für Paderborn ist die Tabellensituation angespannt. Der Klub steht im unteren Drittel der Bundesliga und braucht Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Auswärts war die Mannschaft in dieser Saison anfällig.

Werder dagegen hat trotz der Verletzungsmisere zuletzt Ergebnisse geholt. Mit Füllkrug als Zielspieler besitzen die Bremer eine klare Waffe im Angriff – und das Weserstadion als Heimvorteil.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Werder Bremen vs. Paderborn: Aufstellungen

Form

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es das 2:2 gegen Borussia Dortmund, zuvor einen 3:2-Erfolg gegen Augsburg. Die Bremer erzielten in diesem Zeitraum insgesamt zehn Tore und kassierten neun – eine Bilanz, die Offensivstärke, aber auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Paderborn weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, einen Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Bundesliga-Niederlage war das 0:2 gegen den VfB Stuttgart, davor gab es ein 3:1 gegen Hoffenheim. Insgesamt erzielte Paderborn in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 8. August 2026 in zwei Freundschaftsspielen statt – beide endeten 2:2. Davor besiegte Werder Bremen Paderborn im DFB-Pokal im Oktober 2024 mit 1:0 auswärts. In den fünf jüngsten dokumentierten Duellen holte Werder zwei Siege, Paderborn keinen; drei Partien endeten unentschieden.

Werder Bremen vs. Paderborn: Die Tabellen

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