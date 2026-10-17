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Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Paderborn heute live im TV und Livestream?

Werder Bremen - Paderborn
Werder Bremen
Paderborn
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In der Bundesliga spielt Werder Bremen gegen Paderborn. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Paderborn beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Paderborn

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Bundesliga - Spielwoche 6
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Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs Paderborn heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Paderborn ist live über WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Die Samstagskonferenz, in der die Partie ebenfalls läuft, überträgt DAZN.

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Werder Bremen vs. Paderborn: Spielvorschau

Im Wohninvest Weserstadion empfängt Werder Bremen am 6. Spieltag der Bundesliga den SC Paderborn. Für die Gastgeber geht es darum, nach dem späten 2:2 gegen Borussia Dortmund wieder in die Spur zu finden und den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen.

Niclas Füllkrug hatte den BVB mit seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit um den fünften Sieg im fünften Spiel gebracht – ein Moment, der in Bremen noch nachhallt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zeigte damit Moral und Comeback-Qualitäten, die nun auch gegen Paderborn gefragt sind.

Der SC Paderborn reist nach einer 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart unter Druck nach Bremen. Trainer Ralf Kettemann sucht nach Konstanz – seine Mannschaft hat in der Liga zuletzt geschwächelt, auch wenn ein Freundschaftsspielsieg gegen DC United zwischenzeitlich für etwas Selbstvertrauen sorgte.

Für Paderborn ist die Tabellensituation angespannt. Der Klub steht im unteren Drittel der Bundesliga und braucht Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Auswärts war die Mannschaft in dieser Saison anfällig.

Werder dagegen hat trotz der Verletzungsmisere zuletzt Ergebnisse geholt. Mit Füllkrug als Zielspieler besitzen die Bremer eine klare Waffe im Angriff – und das Weserstadion als Heimvorteil.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Werder Bremen vs. Paderborn: Aufstellungen

Werder Bremen vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
page.match.formation.title
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-5-2
K. HeinK. HeinArthurArthurO. DemanO. DemanM. FriedlM. FriedlA. PieperA. Pieperteam-logoL. ReisY. RegeerY. RegeerMarco GrüllMarco GrüllChukiChukiE. DinkciE. DinkciNiclas FüllkrugNiclas FüllkrugN. NollN. NollM. HansenM. HansenT. SchellerT. SchellerJ. ter HorstJ. ter HorstS. CastanedaS. CastanedaL. UlrichL. Ulrichteam-logoG. VidovicR. ObermairR. ObermairL. CurdaL. CurdaR. PhilippeR. PhilippeM. PieringerM. Pieringer
Paderborn crest
Paderborn
SCP
4-2-3-1
Werder Bremen

Startelf

Paderborn

Trainer

  • D. Thioune
  • R. Kettemann

Form

SVW

SVW - Form

SCF
N4-1
RBL
S3-1
KÖL
U1-1
FCA
S3-2
BVB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SCP

SCP - Form

SCF
N0-1
BVB
N3-0
TSG
S3-1
DCU
S0-1
VFB
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es das 2:2 gegen Borussia Dortmund, zuvor einen 3:2-Erfolg gegen Augsburg. Die Bremer erzielten in diesem Zeitraum insgesamt zehn Tore und kassierten neun – eine Bilanz, die Offensivstärke, aber auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Paderborn weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, einen Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Bundesliga-Niederlage war das 0:2 gegen den VfB Stuttgart, davor gab es ein 3:1 gegen Hoffenheim. Insgesamt erzielte Paderborn in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenPaderborn
2
2
1
Klub Freundschaftsspiele
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
4
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 8. August 2026 in zwei Freundschaftsspielen statt – beide endeten 2:2. Davor besiegte Werder Bremen Paderborn im DFB-Pokal im Oktober 2024 mit 1:0 auswärts. In den fünf jüngsten dokumentierten Duellen holte Werder zwei Siege, Paderborn keinen; drei Partien endeten unentschieden.

Werder Bremen vs. Paderborn: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
9
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
10
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
14
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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