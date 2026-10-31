Das Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim beginnt am 31.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Hoffenheim

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

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Werder Bremen vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Im Wohninvest WESERSTADION empfängt Werder Bremen die TSG Hoffenheim zum Bundesligaduell. Die Bremer wollen nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund in der Liga wieder in die Spur finden.

Werder steht auf dem sechsten Tabellenplatz und befindet sich damit im oberen Mittelfeld der Liga. Trainer Daniel Thioune kann sich auf Niclas Füllkrug verlassen, der zuletzt auch im Pokal gegen Dortmund mit zwei Treffern auf sich aufmerksam machte – auch wenn es am Ende nicht für den Weiterkommen reichte.

Füllkrug steht bei elf Treffern in neun Pflichtspielen und trifft in der Bundesliga seit sechs Partien in Folge. Mit einem weiteren Tor könnte er einen 44 Jahre alten Vereinsrekord von Rudi Völler einstellen – ein zusätzlicher Anreiz für den 33-Jährigen.

Hoffenheim reist mit Rückenwind an den Weser. Unter Trainer Christian Ilzer hat die TSG zuletzt Bayer Leverkusen mit 3:0 besiegt und steht in der Tabelle auf Platz zehn – mit dem Potenzial, sich weiter nach oben zu arbeiten.

Allerdings musste Hoffenheim am Mittwoch im DFB-Pokal bei Holstein Kiel nach Elfmeterschießen die Segel streichen. Wie sich diese Belastung auf die Frische der Ilzer-Elf auswirkt, bleibt abzuwarten.

Auswärts zeigt sich Hoffenheim bisher stark: Ein 1:2-Erfolg bei Gladbach und die jüngsten Pflichtspielsiege unterstreichen die Qualität des Kaders. Bremen muss sich auf einen unbequemen Gegner einstellen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt Ihr hier.

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Form

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Thioune-Elf im DFB-Pokal Borussia Dortmund mit 2:3, davor gab es einen 3:2-Erfolg gegen Mainz 05 in der Bundesliga. In den fünf Partien erzielte Werder zwölf Tore und kassierte elf.

Hoffenheim weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte sich die TSG in der Bundesliga mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen durch, zuvor gab es einen 3:0-Heimsieg in der Europa League gegen Lyon. Im DFB-Pokal schied Hoffenheim allerdings bei Holstein Kiel nach Elfmeterschießen aus. Insgesamt traf Hoffenheim in diesen fünf Spielen neun Mal und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Pflichtspielduell beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der Bundesliga statt und endete mit einem 1:0-Sieg für Hoffenheim. Aus den letzten fünf dokumentierten Begegnungen – darunter zwei Freundschaftsspiele – gewann Hoffenheim viermal, Werder Bremen einmal. Die Bremer warten in der Bundesliga auf einen Sieg gegen die TSG.

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Die Tabellen