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Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Werder Bremen - Hoffenheim
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In der Bundesliga spielt Werder Bremen gegen Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Werder Bremen gegen Hoffenheim

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Bundesliga - Spielwoche 8
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Werder Bremen vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Im Wohninvest WESERSTADION empfängt Werder Bremen die TSG Hoffenheim zum Bundesligaduell. Die Bremer wollen nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund in der Liga wieder in die Spur finden.

Werder steht auf dem sechsten Tabellenplatz und befindet sich damit im oberen Mittelfeld der Liga. Trainer Daniel Thioune kann sich auf Niclas Füllkrug verlassen, der zuletzt auch im Pokal gegen Dortmund mit zwei Treffern auf sich aufmerksam machte – auch wenn es am Ende nicht für den Weiterkommen reichte.

Füllkrug steht bei elf Treffern in neun Pflichtspielen und trifft in der Bundesliga seit sechs Partien in Folge. Mit einem weiteren Tor könnte er einen 44 Jahre alten Vereinsrekord von Rudi Völler einstellen – ein zusätzlicher Anreiz für den 33-Jährigen.

Hoffenheim reist mit Rückenwind an den Weser. Unter Trainer Christian Ilzer hat die TSG zuletzt Bayer Leverkusen mit 3:0 besiegt und steht in der Tabelle auf Platz zehn – mit dem Potenzial, sich weiter nach oben zu arbeiten.

Allerdings musste Hoffenheim am Mittwoch im DFB-Pokal bei Holstein Kiel nach Elfmeterschießen die Segel streichen. Wie sich diese Belastung auf die Frische der Ilzer-Elf auswirkt, bleibt abzuwarten.

Auswärts zeigt sich Hoffenheim bisher stark: Ein 1:2-Erfolg bei Gladbach und die jüngsten Pflichtspielsiege unterstreichen die Qualität des Kaders. Bremen muss sich auf einen unbequemen Gegner einstellen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt Ihr hier.

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Werder Bremen vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Aufstellung
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-2-3-1
K. HeinK. HeinO. DemanO. DemanM. FriedlM. FriedlArthurArthurA. PieperA. PieperM. WeiserM. WeiserMarco GrüllMarco GrüllChukiChukiS. LynenS. Lynenteam-logoL. ReisNiclas FüllkrugNiclas FüllkrugO. BaumannO. BaumannO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsV. CoufalV. CoufalK. MachidaK. MachidaA. DaghimA. DaghimB. ConteB. ConteA. HlozekA. HlozekW. BurgerW. BurgerL. AvdullahuL. AvdullahuF. AsllaniF. Asllani
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-2-3-1
Werder Bremen

Startelf

Hoffenheim

Trainer

  • D. Thioune
  • C. Ilzer

Form

SVW

SVW - Form

FCA
S3-2
BVB
U2-2
SCP
U2-2
M05
S2-3
BVB
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
TSG

TSG - Form

BJK
N2-3
BMG
S1-2
OL
S3-0
B04
S3-0
HSK
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Thioune-Elf im DFB-Pokal Borussia Dortmund mit 2:3, davor gab es einen 3:2-Erfolg gegen Mainz 05 in der Bundesliga. In den fünf Partien erzielte Werder zwölf Tore und kassierte elf.

Hoffenheim weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte sich die TSG in der Bundesliga mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen durch, zuvor gab es einen 3:0-Heimsieg in der Europa League gegen Lyon. Im DFB-Pokal schied Hoffenheim allerdings bei Holstein Kiel nach Elfmeterschießen aus. Insgesamt traf Hoffenheim in diesen fünf Spielen neun Mal und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenHoffenheim
0
0
5
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
1Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Pflichtspielduell beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der Bundesliga statt und endete mit einem 1:0-Sieg für Hoffenheim. Aus den letzten fünf dokumentierten Begegnungen – darunter zwei Freundschaftsspiele – gewann Hoffenheim viermal, Werder Bremen einmal. Die Bremer warten in der Bundesliga auf einen Sieg gegen die TSG.

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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