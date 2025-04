VfL Osnabrück vs. Hansa Rostock heißt es heute in der 3. Liga. GOAL versorgt Euch mit Informationen zur Übertragung im TV und LIVE STREAM.

Der 32. Spieltag der 3. Liga findet unter der Woche statt, in einem der Duelle empfängt der VfL Osnabrück am heutigen Mittwoch (9. April) Hansa Rostock an der Bremer Brücke. Los geht es um 19 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Hansa Rostock (3. Liga) heute live im Free TV und im Live Stream?

Die Übertragungssituation in der 3. Liga ist simpel: Magenta Sport strahlt sämtliche Begegnungen aus, auch zu Osnabrück vs. Rostock wird es eine Übertragung geben. Der Bezahldienst bietet eine Konferenzschaltung und das Einzelspiel an. Bei letzterem wird Euch dieses Duo empfangen:

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Konstantin Klostermann

Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht, allerdings könnt Ihr Euch das Magenta-Abo sparen, wenn Ihr bei OneFootball vorbeischaut. Dort kann man die Partie gegen eine einmalige Gebühr freischalten.

3. Liga: Anstoßzeit Osnabrück gegen Hansa Rostock

3. Liga, Osnabrück vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen

News über Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat sich in dieser Saison schwergetan, mit 39 Zählern sind die Lila-Weißen nicht allzu weit vom vierten Abstiegsrang entfernt.

Zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein dürfte das Team von Marco Antwerpen allerdings mitbringen. Zuletzt konnte man den Tabellennachbarn 1860 München 1:0 besiegen und dem Aufstiegsaspiranten Saarbrücken ein 1:1-Remis abringen.

News über Hansa Rostock

Rostock auf der anderen Seite hat es sich sieben Spieltage vor Schluss im Mittelfeld gemütlich gemacht.

Vor allem in jüngerer Vergangenheit konnten die Hanseaten überzeugen. Von zehn Partien gingen nur zwei verloren, neben drei Remis konnte man fünf Siege einfahren - darunter ein 1:0 gegen Tabellenführer Dynamo Dresden.

Form

Bilanz direkte Duelle

Osnabrück vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

